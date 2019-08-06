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洪仲清／告訴我　常生氣的人是能負什麼責任？

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▲平常神經繃得太緊，身心不得舒緩，這也是容易生氣的原因之一。（圖／pixabay）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

他處在一個很弔詭的狀況，他其實是一個很願意負責任的人，心情好的時候，是很難得的好先生、好爸爸，但一不如他的意，他就容易大發脾氣。然後一發脾氣，不要失控就不錯了，就別說能負什麼責任了—家事不想做，專案進度落後，罵人遷怒，看得出來大家都想閃避他。

如果生氣的時間是一大早，即便只是因為孩子出門習慣拖拖拉拉這種小事情不高興，也可以影響他一整天的情緒。所以他對於早上讓他生氣的人事物，感到特別生氣，等於雙重生氣。

然後，就這麼剛好，「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子愛打洞」。他的孩子，好像也遺傳了這種愛生氣的個性，他是看到孩子的樣子，像看到自己，才想好好調整自己這個困擾幾十年的毛病。

其實，一個人的優點、缺點，常常是一體的兩面。一個很認真投入，「用力」要完成某個計畫的人，是我們這個社會很鼓勵的特質，這常被正向看待。

不過，人生常是過猶不及，忽略了平衡點，生活就難以運作，自然要負責就談不上了。尤其生氣完，常感覺疲倦，可是又有一大堆事等著完成，心情很不美麗。所以，換句話說，他的困擾，不是因為不負責，他是「太」負責了。

吃飯吃七分飽，身體比較健康。平常提醒自己用七分力，生活才能至少保有三分餘裕。

追求完美，常常讓人走向不完美。

▲記得，感覺失控的時候，可以採取旁觀者的觀點，好像這些是另外一個人的問題。這種視角，可以多爭取一些心理空間。（圖／pixabay）

他本人就是最好的例子，而且他想像中的完美，常常是屬於他個人的完美，至少不是家人的完美。如果再講到有競爭關係的職場，他預設的完美，甚至可能是他人的不幸。

這種人的生活構成，常常是一個又一個目標的完成，永遠不斷向前奔跑。要他休息，說不定還有罪惡感咧！

倒過來說，就是平常神經繃得太緊，身心不得舒緩，這也是容易生氣的原因之一。然後情緒一來，影響工作與生活，對於一個凡事想一肩扛的人來說，內在容易有自我挫敗的念頭，就這樣形成了惡性循環。

因此又再出現了一個悖論，一個真正能長久負責的人，會懂得向別人求助，跟他人合作，願意給人發揮的空間與機會。增進他人的成就感，不必然顯示他的無能，一個人很難事事周全，這一點他理智上了解，但情感上接受還需要時間。

簡單來說，一個願意為自己負責任的人，也會把他人的責任還給他人！

由於一個人的時間精力有限，所以做事要抓重點，要有優先順序。一個連善待自己都做不到的人，動不動就刮一陣風暴，誰還會想要「被」他負責任？

善待自己，具體來說，先從最最基本的充足睡眠開始。一個人精神好的時候，比較不會生氣，理智線會比較粗壯一點。然後，常伸展自己的肌肉，讓肌肉放鬆。肌肉能放鬆，通常情緒出現的時候會有些緩衝。

光是藉著注意呼吸，讓副交感神經作用，就能讓心臟更健康。

然後，常提醒自己，用力七分就可以，凡事常有一時之間我們照顧不到的地方。其實，人際關係也要照顧啊，有些人甚至說，做事要成功，做人佔七分工。

還有，人不是不能生氣，這個陳舊的觀念要調整了。生氣就生氣，那是慣性，一時半刻要改變本來就不容易。允許自己生氣，感覺自己的生氣，別抵抗它，常常抵抗它會變成強化它，這個平常就要練習。

▲藉著注意呼吸，讓副交感神經作用，就能讓心臟更健康。（圖／記者李佳蓉攝）

怎麼練習？

簡單來說，感覺生氣出現了，就盡可能給自己五分鐘空檔。這五分鐘，就是注意呼吸，拉拉身體。再進階一點，就是在心裡問自己，是為了什麼而生氣？

不用去評價生氣，不用覺得承認生氣就是軟弱。告訴自己，「我感覺生氣，但我不等於生氣！」

別馬上把生氣想成是自己的問題，藉這個機會找到界線。什麼部分是操之在己？什麼部分的責任要還給別人？

當然，剛開始不用那麼複雜，光是停下來，注意呼吸、伸展一下就很有用了，這是幫我們自己踩煞車，避免火上加油。如果這一步真的執行了，很多麻煩就不會找上來，可以多一點精力專心執行操之在己的事。

情緒一來，常常會把計畫打亂。我們越失控，越是急著什麼都要控制，一點點沒抓在手上就開始緊張，這反而逐步把我們逼向失控。

記得，感覺失控的時候，可以採取旁觀者的觀點，好像這些是另外一個人的問題。這種視角，可以多爭取一些心理空間。

按照上述的步驟一點一點執行，如果養成習慣，生氣反而可以變成我們的好朋友。生氣能提供能量，讓我們為了生存努力。祝福您，成為充分為自己負責的人，包括正面迎向情緒，而非壓抑它。

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