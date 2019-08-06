吳淡如／為了婚姻和平　學著當一個「聰明的傻女人」

▲女人有時不能太精明。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。



除非是豪富之家，否則，每個家庭都曾為錢傷過感情。

特別是對方把錢用在跟自己無關的地方時。

雖然口裡都叫著「爸爸媽媽」，但在用錢的時候，多數夫妻都很在意那筆錢是不是花在自己生身父母身上。

阿成是個成功的生意人。爸爸不知什麼時候偷偷的用融資買股票，股市慘跌，也被斷頭，所有的積蓄都賠了進去，還欠三十萬元。

老人家拿不出錢來，慌了手腳，跟兒子哭訴，没能還錢他恐怕得自殺。阿成是所有兄弟姐妹間最成功的，當然得把這筆債付清。

他以為付三十萬元對他而言也没什麼，但向來節儉的老婆越想越心疼，每天叨唸：「我想要買一個名牌包，都捨不得買，這一賠就是三十萬，夠買一個柏金包了。」聲聲哀嘆，讓阿成已經覺得很煩。某次家族團聚場合，她忍不住也大聲告誡爸爸：別再買股票了。

老婆說的雖然都没錯。但阿成很不高興，把她叫到一旁來理論：「幹嘛教訓我爸？妳好歹給他一點面子！」

說實在的，這三十萬在夫妻的財產裡，不算一筆大錢，為了這筆錢，兩人卻嘔氣到如今。

這不是很划不來嗎？兩人收入甚豐，多了三十萬，兩人未必高興，卻為這少了的三十萬變成仇人。女人若聰明點，在此時非裝出寬容大量不可。

最近，我也在網站上接到一個投訴：

老公的妹妹從小嬌生慣養，花錢從來不手軟，每個月雖然有四萬元以上的薪水，卻還變成卡奴，老是入不敷出。我知道，老公常瞞著我偷偷給她「零用錢」，雖然不是很多，但我認為，這樣下去只會縱容她。該怎麼辦？

我想，她應該已經為這問題困擾好久，所以鑽進牛角尖裡了。

我的建議是：只要不是大數目，妳還是得縱容她。妳是她的大嫂，不是她媽，不用負擔教育她理財觀的責任。為了那屈屈一點零用錢，傷了夫妻感情，讓老公覺得自己是個斤斤計較的女人，實在划不來啊。

最積極的做法只有一個：快幫她介紹一個有收入的男人，她嫁掉之後，亂花錢就是別人家的事了。

如果妳認為婚姻比那些零用錢重要的話，別把精明用錯地方！

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。