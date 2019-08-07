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胡瑞舟／郭韓抉擇　無緣整合？

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▲衡酌當前依舊撲朔迷離的選情，綜合各種方案的利弊得失，郭台銘參選與否的決策重心，當然首需聚焦參戰能否勝選。（合成圖／記者洪靖宜、湯興漢、徐斌慎攝）

●胡瑞舟／臺灣安全研究中心副主任

柯文哲成立台灣民眾黨，郭、柯、王聯盟隱然成形並挑戰藍綠，這兩起事件正衝擊總統選戰。稍加思考不難發現，兩枚震撼彈對政壇影響的威力，關鍵仍在郭台銘一人；至於藍營可否成功整合，決定因素在韓不在郭。

郭董意向動見觀瞻，他的決斷旁人不易左右，他的抉擇則可旋轉政局。因此，各方無論勸進勸退，自然不乏誘之以利、脅之以災、動之以情、曉之以理的議論，試圖影響郭董抉擇。面對人生重大拐點，郭董此時此刻或許也仍在評估思索最佳對策。

衡酌當前依舊撲朔迷離的選情，綜合各種方案的利弊得失，郭台銘參選與否的決策重心，當然首需聚焦參戰能否勝選。此外，決定參選與否的時間點，也可在與柯、王取得默契後，選擇在九月十七日申請登記截止日前宣布。

這種決策選擇有幾個優點。首先，給「下架蔡英文」多一個機會。郭董參選的正當性與最終評價，端看能否終結蔡英文執政。郭董參選如果最終分裂泛藍團結，淪為小英的免費助選員，當然是大忌。反之，如果多數選民「討厭民進黨」、「不爽國民黨」、「厭倦藍綠惡鬥」的情緒持續發酵，內外因素持續影響，造成韓國瑜選情日漸低迷，同時也牽動藍綠政治板塊游離挪移時，郭董投身選戰或將成為期望「下架蔡英文」選民的另類救援。

其次，郭董可展開「感恩之旅」，在九月中旬前多方接觸、傾聽各地各界聲音，探求體察民瘼民隱，一方面充實如若參選的政策訴求號召力，同時也透過各種民調了解評估參選勝算；另方面，這項做法可以發揮「鯰魚效應」，刺激韓市長提升領導力與團隊戰力，以具體成效證明藍營可以勝選，實現「台灣安全、人民有錢」。如果韓國瑜展現未來可實現郭董「人民利益至上、讓年輕人有希望」，以及能夠勝選的能力，郭董大可報之以「功成不必在我」的氣度。

第三，經過一個多月的觀察、沉澱、思考與評估，檢視前兩項指標，郭董參選的上台階或不選的下台階，利弊得失取捨都將逐漸明朗。

藍營初選傷和氣，因果常循環，危機藏轉機。對於郭台銘，現階段最佳策略是「高築牆，廣積糧，緩稱王」，留待九月中旬定策。對於急於團結整合的韓國瑜，不妨回憶競選高雄市長的歷程，從「花若盛開，蝴蝶自來，你若精彩，天自安排」，尋找智慧與啟示。

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