王志鵬／假設2025年發生「台海戰爭」

▲若台灣採取軍事反擊，大陸亦將有所準備作為因應，此全面升高戰爭的風險，台灣必須審慎思想（圖／國防部提供）

●王志鵬／中華經略國防知識協會研究員、全球防衛雜誌特約撰稿。備役海軍上校，國立中正大學戰略暨國際事務研究所碩士2010年班，曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官、海軍總部計畫官、國防部戰略規劃司計畫督導官。

2025年可能發生中國以「武力逼統」或是「以武奪台」的威脅論，自2015年大選前這個議題早已炒熱並非鮮事，自美國總統川普當選後這幾年，美國官方或是智庫也三不五時提及此一論點推波助瀾；2016年蔡英文當選之後，開始著手如火如荼的強化軍備，積極大幅度投入研發國造的戰機、戰艦、潛艦和各型飛彈，亦陸續四度自美國購買各式軍售裝備。

檢視這三年自美軍售項目：2017年軍購7項，分別為AGM-154C遠距遙攻精準彈藥、AGM-88B高速反輻射飛彈、MK48重型魚雷、MK46魚雷性能提升、標準二型飛彈備份組段、AN/SLQ-32（V）3電戰系統性能提升、SRP偵蒐雷達後續維持，金額約14.2億餘元。另透過商售管道，售我軍艦用MK41垂直發射系統。2018年的軍購項目，包含F-16戰機、F-5戰機、IDF戰機、C-130運輸機等標準航材零附件及相關後勤支援系統，金額約3.3億美元的軍售案。2019年4月軍購，美國提供我空軍F-16戰機飛行員在美國路克基地進行培訓計畫與後勤維護支援，金額約5億美元。2019年7月美國同意軍售M1A2T戰車相關設備及支援，以及可攜式刺針防空飛彈、標槍飛彈與拖式2B飛彈，金額約27億餘美元。

蔡英文在短短三年任內，軍售的總金額高達約49.5億餘元美金（約台幣1,542億元），堪稱中華民國有史以來短時間之內，最會購買軍備的總統，總計軍售與投入國造裝備，總經費未來十年將耗資初估超過上兆台幣。

然而，在經濟持續不振且未來可能繼續惡化的情況之下，蔡英文政府這樣的積極投入軍備武裝台灣，真能如呼聲震天的口號能「保家、愛台灣」嗎？事實上，很可能是一廂情願的操弄與看法，目的只是在於鞏固民進黨自身的政權和利益。

▲蔡英文政府這樣的積極投入軍備武裝台灣，真能如呼聲震天的口號能「保家、愛台灣」嗎？（圖／總統府提供）

近三年來，兩岸關係再度掉到冰點，再次陷入空前不穩定的狀態；美中關係也由經貿大戰，衍生到彼此的科技戰和間諜戰，甚至西太平洋的整體軍力較陣（特別是朝鮮、台海和東、南海問題上）。但不論在軍事上的展示、佈署、調動或是進行指標性的軍事演習，都是作為政治協商談判的重要籌碼，與真正的開火大戰，還離得很遠。

作者曾於今年初，根據實際的觀察撰文論述，北京在對台長遠的軍事戰略上已經出現轉變，而這個轉變開始進入腦力激盪辯論的階段，有方向和目標，但方法、手段和時間尚無定論，而這個戰略轉變有兩個關鍵核心的議題就是：「阻止外國勢力援助台灣」與「攻台而不死人」。後者，也就是北京開始審慎思考未來當最糟的情況發生，中國承受內外的壓力不得不以武力來解決台灣的問題之時，如何能夠「攻台而不死人」！也就是「攻城陳兵至下，兵不血刃屈敵」！這一理念目前沒有時間表，卻是對台思維大轉變，其不侷限於軍事力量，反之很可能軍事只是輔助政治達到成功的手段而已。這有別於過去武力威嚇台灣的方式，台灣還是運用傳統思維大量採購軍備，採取軍事動員全面對抗嗎？還是有其他的良方妙招，似乎台灣至今還沒有一個政治人物想清楚準備好應對！

「攻台而不死人」的戰略方式與手段，不同的學者、專家和政客觀點和看法，由於軍事認知、素養與政治立場、利益各異，也就有迴然不同的答案。軍方的一貫說法就是「導彈襲擊、奪取制空和制海、海空兩棲快速登島」一連串的鐸導措施，也有資深的研究學者認為可能是「海空全面封鎖」或是使用「電磁脈衝彈」（Electromagnetic Pulse，EMP）等等。

▲台中火力發電廠被視為台灣中部地區重要的傳統發電廠。（圖／台中市政府提供）

惟作者有另一類不同的思維和看法，且是目前中國極為可行和有效的方式，在此提供大家卓參與思考。即是在必要時，中國會攻擊台灣西部重要的傳統發電廠（非核電廠），這樣的作為將「快速而有效、損傷卻極低」！而這樣的作為存在高度可能性與優勢的原因為：

一、大規模的軍事調動需要時間，以現今的空天監偵技術難以隱藏，得以提出先期的預警（特別是美國）；唯一能夠先期預警的，只能依賴人資實地情報的洩漏，如1966年飛彈危機時李登輝所說啞巴彈的情報來源，但如今已愈來愈困難。

二、襲擊台灣電廠的方式很多，可為軍事作為，也能用非軍事作為，其中當然以短程戰術導彈攻擊最為快速有效。

三、襲擊電廠所運用的導彈，大陸沿海平時部署的數量即已經足夠。

四、襲擊的目標得以經過精算，目的在於「屈人不傷人」。

五、台灣在嚴重失去電力之下，台灣內部將會陷入嚴重恐慌（不論是經濟、政治或是民生）。

六、若台灣採取軍事反擊，大陸亦將有所準備作為因應，此全面升高戰爭的風險，台灣必須審慎思想，並向外界求援，惟時間有限。

七、若第一時間襲擊電廠達到成效，相對以海空封鎖作為間接輔助，在72小時內台灣軍方亦將陷入缺電的危機。

八、美國如擬在第一時間派兵反應，惟並非引發台海大戰，在中國進行外交談判與國際斡旋之下，拖延時間將會建立成效。

九、大陸方面若採用此一劑「毒藥」，當然亦會思考先行備好「解藥」（如近海供電計畫或是小型移動式核電廠等）；待台灣政治妥協，美國默許雙方進行談判，大陸可在短時間順利回復電力。

上述係作者依據兩岸現行的政治與軍事發展，採用模擬「政治軍事兵期推演」的邏輯概念（Political-Military Wargame或是Political-Military Simulation），去推導出可能發生的情況，這當然必有眾多專家和名嘴不認同。惟政策推演的方向在於可能性與可行性的高低與否，後續則是導入大型電腦進行數據的運算兵推，以獲得關鍵的資料作為參考，惟這樣的實質運算多為政治和軍事上的機密，根本無從談及論起，因此也就淪為自由心證。作者期為在於拋磚引玉進行思考，期望國人能正視兩岸的和平穩定發展，畢竟挑釁引發台海戰爭，實非台灣人之福！

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