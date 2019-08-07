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錢世傑／如果中億元彩金，我們會不會走入破產人生呢？

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▲台灣彩券威力彩頭獎連槓44期，頭獎獎金上看16.5億元，如今再次槓龜，創下今年新高。（圖／記者戴瑞瑤攝）

●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者

開趴爽戰四千女的短暫富豪人生

英國一名男子卡羅爾（Michael Carroll）於2002年中了974萬英鎊（約4億元台幣）的樂透彩金，立即啟動紙醉金迷的荒唐人生，狂辦毒趴、淫亂趴，並自豪曾與四千女嘿咻過，十年間將彩金敗光、面臨破產的困境；後來，又回頭當上了堆高車司機、考上屠宰場專業證照，目前則是木柴和煤礦場的運送工人 。

媒體問卡羅爾，如果再來一次，會如何運用這筆樂透彩金？他會選擇每天早上6點起床繼續工作，這是過去沒有的體悟。

再舉一位美國的威力球獎得主，贏得2700萬美元彩金（約台幣7.9億元）後，一樣是奢華人生，買超跑、私人飛機以及豪宅，還舉行奢華婚禮，揮霍無度之下，短短5年內就敗光所有彩金，不僅敗光還負債累累，最後妻離子散、安養院孤單辭世 。

媒體超級喜歡寫這些高度落差感人生的故事，老是無法中到樂透彩的我們小老百姓，看看別人悲慘的狀況，也能稍稍撫慰沒能中獎的我們。只是明天也許就是幸運一天，如果中了一億元的彩金，我們會不會走入破產人生呢？

只有一次機會的樂透人生

樂透彩中獎得主突然贏得大量財富，又在極短時間耗盡家產，下一次若再中了樂透，想必會更謹慎使用這筆彩金；然而，天下哪有那麼好的事情，中樂透的機率相當相當低，更何況是再次中彩。因此，我們要假設只有一次機會，必須要事先強化自身的理財概念，等到中彩的時候才能享受真正的財富人生。

▲假設一生只有一次機會中頭彩，最好事先強化理財概念，才能享受真正的財富人生。（示意圖／達志影像）

A、高度落差，產生「財富無限」的幻覺

中了彩金的人，原本可能只是一個領取中低薪資的小老百姓，一年收入五十萬，頂多存個十萬，上億元的彩金是原本財富的數百倍，因此會產生自己極端有錢的假象，很容易購買一些跑車、豪宅，甚至於還有人買飛機，然後以為錢多到不會花光。

B、欠缺財務規劃知識

1億－1,000萬－5,000萬－1,000萬＝3,000萬元
彩金 　汽車　　豪宅 　　奢華品

心想過去一年才花50萬，就算現在花100萬元，也還可以過上30年，自己已經60歲了，也活不了多久，30年的開心人生也足夠。然而，光是汽車保險費、稅金、油錢、保養費，一年至少50萬跑不掉，豪宅管理費、修繕費、稅金，一年也至少50萬，更何況其他暴增的生活開銷，可能花不了十年。

其次，應該花費孳息、不動用本金，例如1億元投資5%報酬率的投資產品，每年可以獲得500萬元的孳息，花費就恐致在這個範圍內，也遠遠超過原本的人生；然而，樂透彩得主卻不知道這個概念，直接花掉本金，就算有孳息也愈來愈少，坐吃山空成為必然的結果。

C、損友開趴、親友借錢人潮不斷

中彩者原本生活並不富裕，甚至許多是困頓出生，週遭親友也大多經濟拮據，看到自己的親戚、好友中彩，就算不來借錢，也希望帶著自己開趴、狂歡，讓自己開開眼界，一起享受有錢人的生活。

看著網路上描述中彩者的悲慘故事，派對狂歡通常是最常見的場景，甚至於染上賭博、吸食毒品的惡習；其次，借錢也是一個無底洞，若是不借，又容易造成親友反目成仇，甚至於有買兇殺人的前例；另外，有了錢想法不再一樣，享受人生遠大於家庭生活，忽視了對於子女的教養，忘記一起挺過苦難的枕邊人，小三小四又小五紛紛出現一起幫忙花，都導致彩金快速流失 。

結論

一位老人病入膏肓，即將往生之際，把最擔心卻又有點不成材、生性懶惰的兒子小毛叫到床前，說道：我這輩子賺來的錢都藏在田裡，等我走後，記得去田裡把埋藏的財富挖出來…

話沒說完就辭世了，還沒問清楚確切位置的小毛，一方面難過父親的離開，一方面又懊惱這麼一大塊田要怎麼找，於是帶著一家人一起到田裡鋤起了田，挖啊挖的，早上到了晚上，過了好幾天，都還是沒有找到黃金。

正在抱怨父親離開人世還要開這個玩笑，只見媳婦拍了拍自己的肩膀說：反正田都已經鋤鬆了，我們趕緊種些稻子小麥，長成了也可以賣了換錢養家。小毛想想也對，就開始播種，幾個月後，稻子小麥都順利長成，看著手上換來的金錢，忽然領會老父親的智慧，原來藏在田野裡的財富就是這些啊！

一樣的道理，學習投資理財有點無趣，也很折磨人，但就是與鋤田一樣的重要。當學生心中抱持著明天就會中樂透，又不願意走上爆富後的悲慘人生，自然願意學習理財的技巧。讓我們一起抱著中樂透的希望前進，好好學習理財的技巧，最後會發現原來理財技巧就是我們的樂透
 

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