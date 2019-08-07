單厚之／柯文哲必修的政黨學分─早產的台灣民眾黨

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

台北市長柯文哲昨天成立了「台灣民眾黨」。一直把「垃圾不分藍綠」掛在嘴邊的柯P，終於還是一腳踩進了「政黨」這一攤爛泥裡。

根據媒體的報導，柯文哲原本的劇本，是自己要參選總統就不成立政黨；如果禮讓郭台銘參選，才會成立政黨。對柯文哲而言，一旦成立政黨，就多了很多事要操煩；自己提名立委候選人，就難免和其他黨的候選人有摩擦，總統選票就很難極大化。所以如果柯文哲自己想當選，政黨反而是包袱。

從事件發展的脈絡來看，「台灣民眾黨」的確是個未足月的「早產兒」。在柯文哲跟郭台銘還沒有足夠的共識時，就被內政部提前曝光；即便時機尚未成熟、器官尚未健全，也只能剖腹、生了再說。

所以只好連夜寫黨章、身邊抓黨員，政務官、機要、隨扈全都列名創黨黨員，既沒有看到大咖現身，創黨理念也不夠清楚，甚至被網民酸是「資源回收黨」。台灣民意基金會董事長游盈隆說的：沒有政黨奧援、沒有中心思想、沒有政治結盟、沒有競選團隊、沒有錢的「五缺」困境，其實是公允之論。

當然，以柯文哲的政治能力，本來就足以獨立組黨；柯文哲的粉絲跟追隨者們，本來就是衝著柯文哲一人而來，根本不在乎有沒有其他人相挺。一如當初的「台聯黨」支持者是衝著李登輝、親民黨的支持者是衝著宋楚瑜，台灣民眾黨不管叫什麼名稱，不管縮寫是TMD還是TPP，都不會改變他是「柯文哲黨」的事實。

▲台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者屠惠剛攝）

但如果柯文哲不能突破「一人政黨」的格局，自然也就逃不過台聯、親民黨等「一人政黨」泡沫的宿命。倉促舉行的創黨大會上，沒能找到更多有號召力的人加入、沒能更清楚的釐清理念、沒辦法進一步擴大支持基礎、捲起一股新的風潮，對柯文哲而言是件可惜的事。

雖然說是個「早產兒」，但對柯文哲也不是壞事。消極一點的說，只要過了5%的不分區立委門檻，有了立法院的席次、有了固定的政黨補助金，柯文哲就有和藍、兩黨打長久戰的本錢。從更積極的角度來說，如果柯文哲未來想要爭奪大位，如何經營政黨、如何和同志相處、發揮團體的戰力，都是柯文哲的「必修學分」。

柯文哲、郭台銘、王金平三人的三角習題，目前看來是對國民黨義憤難平的郭台銘、王金平較為積極；而柯文哲有獨特的基本盤和網路聲量的優勢，在明年總統大選中有較大的彈性、較多的可能，不是非得跟誰結盟、合作不可。

但若從更長遠的角度來看，三人之間最後達成怎樣的合作關係，其實就大致決定了未來幾年「第三勢力」的格局跟空間，大致上也就是「台灣民眾黨」的格局跟空間。如果三人真能達成合作，柯文哲將是最大、最長久的獲益者。

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