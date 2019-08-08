宋兆文／中國氣急敗壞　美國退出中導飛彈條約

▲大陸外交部發言人華春瑩，表達中國強烈反對美國退出《中導條約》的立場。（圖／翻攝自大陸外交部）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

彈道飛彈是射入太空軌道後，重返大氣層下擊的飛彈，下擊速度是從8馬赫到22馬赫不等，可攜帶：核武/生化/高爆/電磁脈衝等各型彈頭，因發射後普通雷達不易偵測，下擊時速度極快不易攔截，是屬於高毀滅性武器系統。

彈道飛彈區分：

洲際彈道飛彈（ICBM）射程在5500km以上，遠程彈道飛彈（IRBM）射程在3000km至5500km之間，中程彈道飛彈（MRBM）射程在1000km至3000km之間，短程彈道飛彈（SRBM）射程在1000km以下。

其中以中程彈道飛彈，可以機動作戰，製造成本較低，能在敵境佐近實施重點打擊，是世界軍事強國競相建立的武器系統，美國與前蘇聯，雙方有鑑於中程彈道飛彈的毀滅力，1987年由時任美國總統雷根與前蘇聯末代領袖戈巴契夫所簽署，雙方承諾限制射程500到5500公里的核子飛彈與傳統飛彈部署。

中程飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），中文簡稱「中導條約」，是指冷戰期間，美國與蘇聯之間簽訂的促使雙方銷毀中程彈道飛彈的公約。1987年12月8日由時任美國總統雷根和蘇共中央總書記戈巴契夫，在華盛頓特區簽署，於1988年6月1日正式生效的條約。

但是由於中國崛起後，軍力躍升世界第三，擁有大量各型彈道飛彈，對美國在亞太地區的駐軍與所有軍事基地，已經形成相當的軍事威脅，加上俄羅斯與中國的戰略同盟，美國若繼續遵守「中導條約」，等於綁手綁腳與敵人對峙，若與中俄開戰，將陷入只能抵擋而不能還手的危急境界。

▲民眾抗議俄羅斯與美國結束《中程飛彈條約》。（圖／達志影像／美聯社）

因此美國於2019年8月2日由美國國防部官員宣稱，即日起，美國將不受條約約束的研發中程飛彈，並會將新型中程飛彈部署在亞太地區，美國總統川普也就退出條約的理由再次重申，「條約應納入中國」。

就軍事觀點而言，未來美國新型中程彈道飛彈，有可能部署在：阿拉斯加、關島、日本、南韓、菲律賓、泰國、以及我們台灣，可以對中國大陸，以常規彈頭打擊，也能夠部署戰術核彈頭，對中國的核飛彈基地、中國的火箭軍、重要海空軍基地，都成為美國優先打擊目標！對中國大陸形成強而有效的打擊戰力！對俄羅斯和中國構成極大的直接軍事威脅，大幅提升美國在亞太地區的戰略優勢。

大陸外交部發言人華春瑩，立即表達中國強烈反對的立場：「中方對美方不顧國際社會反對，執意退出《中導條約》深感遺憾，並堅決反對。這是美國無視自身國際承諾，奉行單邊主義的又一消極舉動，其真實目的是自我鬆綁，謀求單方面軍事和戰略優勢。」「如果美國退出條約後，恢復中導研發和部署，將嚴重影響全球戰略平衡與穩定，加劇緊張和不信任，衝擊現有國際核裁軍和多邊軍控進程，威脅有關地區和平與安全。敦促美方保持克制，不要採取損害別國安全利益的舉動，而是履行一個大國應盡的責任。」

大陸在福建與浙江，有千餘枚的彈道飛彈，瞄準全台的C4-ISR與重要軍事基地，中國對台作戰的彈道飛彈部隊，隸屬於解放軍火箭軍第五十二軍，司令部位於江西樂平，飛彈種類為東風11短程彈道飛彈，及東風-15短程彈道飛彈，以車輛機動佈署，另有東風16中程彈道飛彈、東風21中程彈道飛彈，以及長劍10型巡弋飛彈等，對我產生威脅。

▲我國海、空軍定期舉辦飛彈射擊訓練，展現自我防衛能力。（圖／國防部提供）

我們有全世界最好的「鋪路爪早期長程預警雷達」，北韓歷次發射彈道飛彈，都是我們最先偵獲。中國彈道飛彈發射還在爬升階段，就會被我們掌握，由完成彈道飛彈攔截作戰測試的：愛國者三型/愛國者二型/天弓三型，進行高空撞擊爆炸式的攔截。

習近平公開宣稱過，中國決不率先使用核武，而我們沒有核武可以攻擊大陸，因此研判中國使用核子彈頭，對台作戰的機率甚低，我們具備有效的情報預警機制，能在彈道飛彈來襲之前，完成主戰兵力與C4-ISR的疏散隱蔽，做到有效戰力防護。

中國彈道飛彈的高爆彈頭，打到地面上，就是一個炸彈爆炸產生的大洞而已。金門只有151平方公里，823砲戰中國打了47萬發砲彈，金門仍然完好屹立，台灣本島有三萬六千平方公里，就算千餘枚彈道飛彈都打來，台灣的土地絕對承受的住！

而且我們有能打到北京的-增程雄二E巡弋飛彈、增程高空雲峰巡弋飛彈，在承受中國對我們的第一擊之同時，就會立即反擊，這兩款長程巡弋飛彈高低搭配，摧毀所望目標沒有問題！

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