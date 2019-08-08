謝明瑞／中國貶人民幣抗美　政治力延伸的匯率戰

▲中美貿易戰持續延燒，全球股匯市皆受衝擊。（圖／路透）

●謝明瑞／淡江大學金融研究所教授

2018年3月至今，中美貿易戰方興未艾，美國以提高開關稅來壓制中國，而中國則以人民幣貶值來對抗美國；長期以來，人民幣兌美元匯率以「保七」為目標，但8月5日依然突破七元人民幣兌一美元的心理關口，此一關鍵因素是因為通過人民幣貶值，可以對沖因貨幣政策背離所帶來的壓力，也可讓美元匯率下行的期望落空，同時也為中美貿易戰做持久準備。而人民幣對美元匯率跌「破七」後，美國隨即把中國列為匯率操縱國，意味著美國可能出現報復性措施，而使中美貿易戰更為嚴苛。

若將中美經貿關係往前推展，2000年九月，美國簽署給予中國永久正常貿易關係法案，2001年，中國以開發中國家身分加入世界貿易組織。爾後，中國經濟一路成長；2011年，中國超越日本，與美國並駕齊驅，成為世界兩大經濟強國（G2）。同段時間內，高盛預估中國超越美國時間已調整為2027年，比十年前所預期的時間提早了13年；另外，渣打銀行預估超越時間為2020年，經濟學人雜誌更預估為2019年。亦即各種研究及跡象均顯示大國崛起，美國不再獨霸，中國將分享霸權，但是美國不願接受，川普亦藉機尋求連任，因而再三挑起中美貿易爭端。

▲美中貿易戰形式上雖是貿易，實質上是國力強權的爭霸。（圖／路透）

2018年3月，美國以「中國偷竊美國智慧財產權和商業祕密」為由，依據1974年貿易法第301條規範，對從中國進口的商品徵收高額關稅，但中國隨之提出反制措施；期間，中國認為雙方的協議必須是平等而互利的，其所關注的是取消全部加徵關稅、改善文本平衡性等；而美國則向中國提出減少貿易順差、停止「中國製造2025」中對先進製造業的補貼等八項要求。

貿易是政治力的延伸，美中貿易戰形式上雖是貿易，實質上是國力強權的爭霸，而川普利用美國在國際經濟的影響力促使中國改變方向，並藉中美貿易戰拉升選情，因為若要讓美國再次偉大，其前提是必須連任成功。唯根據美國華爾街日報與國家廣播公司所做的民調，川普尋求2020年連任將面臨前副總統拜登、參議員華倫與桑德斯等人的挑戰，而其民調均領先川普約五至九個百分點。

總之，中美貿易戰其實並不是貿易逆差的問題，而是以「逆差」為藉口，遏阻中國經濟與科技發展，並防止其威脅到美國霸權地位的問題，但卻因人民幣貶值可能引發各國的貨幣戰，對各國經濟發展殊為不利。又因美國希望壟斷高科技以把持全球話語權，以及川普擬藉經濟問題拉抬選舉聲勢等，而在中美貿易戰中，美國若不能取得勝利，則不僅美國霸權地位不保，川普連任機會大幅降低，而且世界經濟將可能陷於紊亂！

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