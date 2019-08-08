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川普對中貿易戰搖擺　現在是進場淘金的好時機？

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▲7日美股止跌，3大指數回升。（圖／路透社）

●作者／水鏡政經學院

中國第一季點燃的復甦之火熄滅

原本中國經濟受惠於去年底開始的降準降息各種寬鬆，經濟有機會回升。其中跟內需息息相關的進口年增率，4月份一度還由負轉正。然而在貿易戰懸而未決下，進口年增率又再次於5月轉負。

由此可知，原本受惠於寬鬆政策的中國內需，5月後又往下掉。加上川普的全面課稅，影響中國出口，中國目前的景氣很大機會類同於2015年的大幅回檔，差別是，這次沒有美國出口市場做靠山。

景氣越依賴中國受傷越深

比較亞洲主要經濟體的股市，本波下跌最多的是2012年跟中國簽FTA的韓國股市。

長期觀察股市的夥伴們應該會知道，從2000年全球化以後，台股跟韓股可說是亦步亦趨。2000年網路泡沫如此、2008年金融海嘯也是如此。

但有趣的是，去年以來的韓股可說是獨自憔悴，讓台股海角天邊。韓國KOSPI指數，自2009年起漲，最高來到去年2月的2588，今收1909，跌幅26%，完全就是空頭市場的走法。而台股加權指數，同期間最高是去年1月的11270，今收10386，跌幅7.8%，跌幅跟美股那斯達克的6.4%相近。

原因就在跟中國市場越近，受中國經濟影響就會越深。

南韓6月出口年增-13.5%，台灣+0.5%。為何南韓6月出口這麼差？關鍵就在中國佔南韓出口3成以上，6月中國進口-7.3%，韓對中出口年增率-24%。

中國內需不振，就會讓出口到中國為主要市場的公司受害最重。中國出口不強、貿易戰打得越激烈，就會讓出口到中國再生產出口到美國的公司，受害越深。

川普確認加重力道拖字訣將不管用

一直以來，外界對於中美貿易戰的評估，是川普打算持續加大對中國的壓力，以換取中國的妥協。前提是不讓中國的抵制影響到自己的連任。而中共的策略則是拖過這次總統大選，拖垮川普的選舉換一個更有利中方的總統。

但3000億課徵10%，等於打破這個平衡。這也是本院說的，這是個不好的開始。中方持續拖延已經讓川普沒有耐性，見不到具體進度下，與其沒有進展影響到選舉，還不如油門一催，先宣示3000億關稅課徵，並用匯率操縱國做後續報復準備，逼中共上談判桌妥協。

考量到川普的底線往前逼近，我們認為9月很有可能是貿易戰最後談妥的機會。

9月為最後談判機會

中國經濟復甦中斷、內需不振、貿易戰不利出口，把這些線索連起來，大家應該有感受到9月中美華盛頓貿易談判有多重要了。

9月1日課徵的3000億10%關稅，我們認為人民幣貶值效應抵銷、出口商/進口商的吸收，到消費者手上可能漲價不到2%。再加上最近油價的下跌效應，預估不至於會影響到年底的銷售旺季，但這是針對美國市場！

對於復甦中斷的中國市場來說，如果沒有把握9月的談判契機，很可能這波景氣會直轉直下。

美國年底就會進入選舉旺季，若9月沒有談妥，貿易戰升溫一旦定調，接下來就是關稅再度上調，逼供應鏈退出中國。

接下來的投資該注意什麼？

▲相較於其它亞洲主要股市，台股表現抗跌，整體指數表現跌幅較小。（示意圖／記者黃克翔攝）

但全球景氣就此結束嗎？

那倒也不見得。7月底FED宣布降息一碼，9月的FOMC還是有機會再次降息。加上歐洲央行放風聲11月要QE。而近來沒有動作的中國人行也有機會再次寬鬆，在美國景氣並未下滑的狀況下，貨幣政策的寬鬆將能抵銷貿易戰的不利因素。

接下來的市場走勢會很有趣，若中方做了具體讓步，比如增加農產品的進口、智財權入法，急跌的市場可望回復信心。而若貿易戰談不攏而大幅下跌，寬鬆的貨幣政策將會支撐市場，成為救命泉源。

本院一直以來，都告知大家，持有中國資產還是出場安全，不管是基金、ETF、人民幣都是如此。而台股投資也要避免供應鏈、出口主要在中國的公司。

若手上已有中國資產，或是想投資中國的人，還是等貿易戰和緩後或是貨幣近一步寬鬆再行進場。

投資大原則之看勢跟順勢

2001年中國加入WTO以來，加大基礎建設、發展經濟，啟動了經濟動輒7%以上的成長率，不管設廠、買股買房都會賺，這是順勢。

然而在人工物料節節上揚後，中國開始面臨其他新興市場的勞力競爭，再加上這兩年的貿易戰打擊，這是勢的轉折。

然而許多台灣人近20年來看著中國的發展，開始懷念起30年前的台灣錢淹腳目，甚至覺得現在靠中國就能回到30年前、做發財夢，忘了勢也有走完的一天，這是看勢的誤判。

誤判本身不是大問題，問題是當上漲轉為下跌的勢，還準備進場順他，就是賠大錢的前兆了。

在中國的經濟運勢走到亢龍有悔的此刻，投資上該做怎樣的選擇，相信大家都有一把尺了吧！

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