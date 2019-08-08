賈培德／鄭南榕開得起「地獄哏」的玩笑嗎？

▲知名的脫口秀網紅博恩近日因調侃鄭南榕的自焚，引發正反兩極討論。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂臉書）



●賈培德／廣告配音員、劇場演員、中華辯論推廣協進會理事長。致力推廣辯論教育、促進同志權益，有空的時候做做不專業的劇場人，不過討生活還是得靠配音。



更新一個現場觀眾提供的脈絡，如果她描述得正確，那麼我覺得博恩這個笑話就完全沒有問題。

這幾天博恩因為在Open Mic講了關於鄭南榕的笑話，引起高度爭議。被引述的文字是：「我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？」

不過我的看法與我的同溫層有些不同，也認為這個事件帶動了一些有意義的討論，所以想要公開說點感想，順便分享一些對於喜劇表演的觀點。

一、我認為「喜劇表演者應該自嘲，不該消費他人」是錯的

自嘲當然是很棒的表演方式，但消費他人也一向是重要的喜劇手法，不該有高下之分。

舉例來說，像是John Oliver在《Last Week Tonight with John Oliver》裡一系列狂轟猛炸川普的節目，一定讓川普的支持者很不開心。（而且照選舉結果那還很可能是多數的美國人）

或是台灣觀眾瘋傳的，Stephen Colbert在《The Late Show with Stephen Colbert》用台灣編劇來酸中國的信用評等制度，許多中國人應該看了也挺不爽。

甚至，常被人稱為「喜劇之神」的George Carlin，在其知名的「上帝不存在」段子裡，更是從頭到尾無所不用其極的嘲笑基督教。（佔美國人信仰的70%以上）

我們之所以沒有覺得被冒犯，不是因為他們不消費別人，而是因為我們跟這些表演的價值觀正好相符。換句話說，我們是他們的目標群眾，這些笑話就是要講給我們聽的。至於那些感覺被冒犯的人呢？喜劇表演者們知道他們存在，只是做了選擇。

二、「既然博恩是在台灣表演，就應該跟台灣的文化連結，不該說冒犯台灣人的笑話，那不好笑」？

這聽起來跟我上一點說的很像，但我覺得依然不是當然正確。

首先，假設博恩該考量的是「台灣人的主流價值」。我個人是挺尊敬鄭南榕先生的，以前我覺得台灣的主流民意也是如此，但去年1124以後我對很多事都變得不確定了。

更重要的是，我目前不大確定引起爭議的那場Open Mic有沒有直播或錄影播出，這會直接影響到博恩開玩笑的目標群眾是誰。

喜劇表演的目標群眾很重要，在酒吧表演講的笑話，與做專場發行DVD的笑話很可能是完全不同的，在美國巡迴演出的喜劇藝人們還會依各州不同的民情調整表演內容。

如果那場Open Mic原本並沒有要用文字、影像、聲音廣為散播的計畫，那麼我認為博恩在那場講的笑話只需要對那場的觀眾負責。

Stand-Up Comedy的現場性是很強的，也許表演者在講那句話的時候有特殊的表情、動作、體態；也許這是系列笑話中的一部份；也許在笑話前後有另打預防針或做小結。

可以參考一下熱愛挑戰禁忌的Louis C.K.的手法，下面是他拿「戀童癖」當笑話的橋段：

所以我認為只看到一段文字轉述，便拿著那段文字去批評一場閉門的喜劇表演，是不公允的批評。（也有可能已經有更詳細的內容我沒跟到，還麻煩幫我補課。）

當然，我也不在現場，搞不好現場也是噓聲四起，或是其實根本就有錄影上傳的計畫，那麼博恩這個笑話就挺失敗的。

最後，如果是我的話，我想我不會說這個笑話。（但我也沒有Stand-Up Comedy的表演經驗，所以這句是幹話。）我看到那段文字，在沒有其他脈絡的情況下，也笑不出來。但我不會因此就認為這是個爛笑話。

即使如此，任何人都可以因為與自己的價值不同而討厭這個笑話，或是討厭博恩這個表演者。但如果要下「這個笑話本質上就是個爛笑話」這樣的普遍性結論，我覺得還需要多一些資訊才合理。

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