「颱風地震」需預防　天災來臨不瞎忙

▲台灣身處亞熱帶氣候環境，夏秋之季時常遭受颱風的侵襲。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

●震識：那些你想知道的震事／由中央大學馬國鳳教授與科普作家潘昌志（阿樹）共同成立的地震知識部落格，希望透過淺顯易懂的方式，讓地震知識走入日常生活中。



本文雖然並不是單純跟大家談地震，但防災的思維是大同小異，我們若可以預先做好颱風防災，同樣思維下一定也能為地震防災做些事。

遇到天災你都如何預防？

當颱風快來時，大家會怎麼做？先查人事行政局網頁有沒有放假？人事行政局傳送門（應該很多人存到我的最愛 or 書籤裡了吧？）

不是啦，先看氣象局的颱風潛勢機率再決定我們要如何因應，其實近年來在許多媒體、網路與科普人士宣傳下。雖然嘴巴上常罵氣象預報不準，但由於我們已漸漸習慣這樣的呈現方式，即使颱風預報可能會有些誤差，但我們至少知道它侵台的機率高、發生的可能性高，而我們也知道颱風對我們會帶來哪些危害或是不便，進而提前做出預防措施。

▲颱風潛勢和常見表示方式的說明示意。（翻攝自／阿樹的地球故事書）

決定了隔天或是晚上停班停課、颱風來襲的可能性很高，接下來就可以擬定計畫，因為屆時風大雨大、就不要再出門去公司檢查了，「門窗有沒有鎖好鎖滿？」「防淹水的沙包閘門有沒有放置妥當？」「排水是否堵塞？」「怕水的重要文件電器有沒有做好預防措施？」有的時候過去曾有沒做好而受災的紀錄，這時就可以借鏡用來擬定對策，當然別人發生的情況也可以拿來一併思考。

再想遠一點，如果颱風不幸滯留的話，「差旅有沒有可能延期？」「會議有沒有變數？」「活動有沒有備案？」這類產生的問題雖然不是「災害」，但也是一種衍生問題，先做好因應，就能降低不便。（這類的思維還可參考單信瑜老師在個人臉書提供的建議。）

颱風防災和地震防災有什麼類似之處？

地震雖然沒辦法做到像颱風或降雨一般的預報，但如果把時間尺度拉長，利用統計和科學方法，一樣能得到發生的潛勢機率，只是這個尺度是三十年、五十年，把時間拉長的用意是因為科學上還無法掌握更短周期的不確定性，所以會需要更長尺度的評估。但是，防災絕不會因為時間拉長了就無能為力，而是需要調整一些做法。

五十年的最大地振動評估，最直接的應用就是建築的耐震設計，若相關單位能依此有計畫的實施耐震評估補強，提升房屋的韌性，雖然平常不會看到效果，但在地震來時就能達到減災之效。或許我們很在意地震到底會不會發生、到底何時發生，但事實上許多建物的設計都需要讓它至少使用五十年（法定年限），因此設計時考量五十年某個機率以上會發生的事件，就是一種預防措施。

▲台灣地表振動強度機率分布圖。（翻攝自／震識）

或許有人會問說：那麼我的耐震設計做到更高不是更好？確實，但前提是這得花上不少錢。因此在全國適用的規定下，訂出個基本措施、優先處理震度高潛勢區、人口密集處等高風險區，可以說是考量未來可能遇到震度的「最低標準」。而如果我們有能力，做得比最低標準高當然是好事，但前提是要有能力，有許多新建住宅也會標榜其耐震、制震能力，相對的也提高了成本，並非人人都能負擔得起。那和我們前面提到基本的預防措施就是兩回事了。

我們也曾被問過，如果是自家房子想評估耐震怎麼辦？很抱歉這方面的問題不能光靠地震領域，還要跨到工程領域，阿樹只能提供營建署老舊住宅耐震安檢專區的連結，裡面有政府對住家耐震安檢的規定和補助，也有相關單位的資訊。阿樹不確定這樣的作為是夠還不夠，若有朋友有實際經驗，也歡迎大家分享。

長期抗災，我們能做什麼？

簡單舉幾個阿樹會做的事，其實不外乎是一些常提到的：

1.櫥櫃固定於牆上

2.減少家中懸吊物的風險

3.平時就備有防災用品和食品等

4.常待的地點必須事先想好防災逃生路線

5.不要覺得防震演練很蠢要好好的思考做法用意

6.知道各種地方情境（客廳、臥房、浴室、廚房、辦公室）該第一時間怎麼應對

以上是平時就可以做的事情，如果大家已經有了自覺，知道自己所處的地方具有地震風險潛勢，那麼就把覺得可以做的防災做為先做好，防災專家告訴大家的多半都是大觀念，更需要大家因地制宜的舉一反三，就如同我們已經熟悉颱風災害的處置一般，熟悉地震帶來的問題，因應與面對，我們可以擔心做得不夠多，但沒必要過度恐慌，更怕的是只喊著怕卻裹足不前！

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