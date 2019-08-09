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韋安／吳敦義的忐忑　黨主席的苦澀

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▲吳敦義是現今臺灣政壇的異數，他奉行「德行」和「智謀」為從政的法則。

●韋安／資深媒體人、策略規劃

國民黨全代會前一天早上10點半，黨主席吳敦義，在友人的邀請下，去了新北市三峽一趟。參加當地廣行宮關聖帝君廟，舉辦的關老爺誕辰慶典活動。

當吳敦義要離開的時候，他刻意讓座車先開到人群的盡頭等著。他邊走向座車，邊和路邊攤位上的每一個人握手，連十幾歲的小朋友也不放過。拜託他們，一定要支持國民黨。雖然沒有鎂光燈和媒體，吳敦義一刻也沒輕鬆，早已進入2020大選的戰鬥模式。

第二天上午10時12分，國民黨全國代表大會，正式通過提名高雄市長韓國瑜，代表國民黨參加明年總統大選。在座的吳敦義，是否心中有著「忐忑」？

韓國瑜的出線，從遊戲規則的制定，到最後的結局，充分展現吳敦義，要推出「國民黨最強人選」的意志。但就在這一刻，外界有人篤定，韓的「最強」是一時的，一定會「掉下來」。他的民調在過去一個月，也確實有顯著下滑。

也有政治評論者聲稱，國民黨推出一個動輒被譏為「草包」的候選人，最終可能造成「三輸」結局，讓整黨都陪葬。而且，這場國民黨百年來首次總統「真初選」，激烈競爭所造成的裂痕和陰影，在全代會上，揮之不去。

吳敦義擔任黨主席的前半場，讓國民黨在瀕臨窒息和死亡中，得以還魂，贏得去年九合一大勝。由於贏的太多，諷刺地把吳敦義，從黨內競逐總統大位的擂臺上，擠了下來。一些狂熱分子，甚至把韓國瑜吹捧成「一人救全黨」，這對吳敦義並不公平。

▲韓國瑜的出線，從遊戲規則的制定，到最後的結局，充分展現吳敦義，要推出「國民黨最強人選」的意志。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜確實幚國民黨贏回了高雄，也拉抬了藍營的整體得票，全臺多了不少議員席次。但即使沒有韓國瑜的橫空出世，新北和臺中還是鐵贏的，其他12縣市從最終得票數來看，也沒有輸的可能。而且，若不是吳當初執意指派韓南下，也沒有韓的今天。

雖然外傳吳韓之間，有不少芥蒂，但吳敦義黨主席的下半場，又不得不扮演「造王者」的角色，繼續把韓往上推。否則他的政治生涯，將面臨2020敗選後，難堪的結局，主席的位子還坐的住？可以説，吳韓兩人現在成為命運共同體。

吳敦義是現今臺灣政壇的異數，他奉行「德行」和「智謀」為從政的法則。所謂「德行」，就是清廉和情義，而「智謀」，則是崇尚戰略法則。

他被陳文茜形容為「比那位外界以為清廉的人更清廉」。兩個禮拜前，在與一位佛教界人士的會晤中，他拍桌而言，國民黨的總統當選人，一定不能貪汙，要去發誓。如果貪汙，會受天打雷劈。他們如果不去發誓，吳會代他們發誓。

外界常形容他「宮廷」、「權謀」，不過他的一位多年好友，卻覺得他哪裡懂得「權謀」？還曾當面揶揄他：「你搞了幾十年政治，怎麼連自己班底都沒有？」他發怒回嗆：「我當然有班底，但怎麼會告訴你！」

這話也對，也不對。吳敦義從縣市長、立委，到行政院長、副總統，到哪都是不帶自己人馬的「孤鳥」一個，也沒有所謂的「吳家軍」和「子弟兵」。但他還是有朋友的，他有一個口袋名單，排列優先順序，在黨產被民進黨完全封殺後，他開口為黨調寸頭，這些人不會拒絕他，讓國民黨勉強得以為繼。

不以利益為交換條件，但他的「德行」，還是感召了一些人，願意與他為友。在離開高雄多年之後，他還是能找來當地不少政界（如許崑源），和商界人士，支持當初隻身前往高雄發展的韓國瑜。

▲前總統馬英九提拔過吳當行政院長和副總統，因此吳任何時候都感念在心，對馬始終恭敬如初。（圖／記者李毓康攝）

至於情義，除了蔣經國外，馬英九有提拔過他當行政院長和副總統，他任何時候都感念在心，對馬始終恭敬如初。他在踏入政壇之前，曾在一家私人公司工作過不長的時間，但直到今天，只要場合合適，他總是邀請「前老闆」，出席自己的聚會。

吳敦義的「智謀」到底如何？就要從結果論來評判。兩年前，吳剛上任黨主席時，曾喊出「重返執政」的口號，當時許多人都以為，那不過是一句「笑話」。但不到2年後的九合一大選，在他領導下的國民黨，贏得空前的勝利。那些當初冷眼嘲笑他的「太陽們」，現在打破頭地搶「比賽權」和位子。

2020國民黨能贏嗎？吳敦義還能再度成為「造王者」？在悲觀氣氛慢慢開始彌漫，他能再次化不可能為可能？考驗著吳敦義的「德行」和「智謀」，還管不管用，以及有多少存量供他揮灑。

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