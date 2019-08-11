【爸媽看過來】孩子理財的第一堂課—零用錢怎麼給？

▲給零用錢，會讓孩子開始學習自主、學會控制慾望、擁有規劃能力。然而，要何時給？怎麼給？給多少？（圖／pakutaso）



●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

零用錢是理財教育的基礎，教孩子掌握金錢的花用、投資及儲蓄一直是爸爸媽媽們希望從小就開始培養孩子的能力，但零用錢應該從孩子幾歲開始給？該透過撲滿抑或是幫助孩子開戶，才能幫助孩子瞭解背後的價值進而做出做妥善管理，接續提供四項家長們常見的疑惑並提供四種解決策略：

幾歲開始給孩子零用錢？

解決策略：給予的年齡隨孩子生活所需及環境而異，並沒有說上小學就非給不可，若平時基本必需品，爸爸媽媽們已經全額負擔了，那我們額外所給予的零用錢便能相對酌減。若擔心有突發狀況，家長們可設置緊急預備金，這類金額無須過於龐大，僅供孩子緊急時候才使用，諸如：臨時打電話聯繫、早餐來不及吃，肚子實在很餓可買小東西吃。

日常作息及做家事可用零用錢做為誘因嗎？

解決策略：準時起床、有做家事、不吵鬧就給適宜嗎？將零用錢和幫忙做家事綁在一起給是不太恰當之作法，由於孩子屬於家裏的一份子，做家事的核心方針是培養孩子的責任感，養成對物品和居住環境能主動去維護，家裡每一位成員都應該分攤家事。

避免將零用錢做為成績達標或滿分的獎勵

解決策略：當孩子們把成績跟零用錢綁在一起，學習動機便容易較顯低落，例如：孩子達到某個分數以後，就不會再多投注心力做積極學習，失去為自己或興趣學習的觀念，久而久之容易讓孩子把重心放在關注成績結果，而非努力的過程，尤其有時成績涵蓋了孩子努力程度及部分運氣因素，當孩子努力後沒獲得相對應成果或獎勵，很容易被衍生情緒壓垮。

共同討論如何使用零用錢，才是完整的理財教育

解決策略：相信絕大多數的家長們並不希望當孩子想要任何東西時，第一個浮上腦海的想法是「反正我就開口向父母要就好了，只要一直拜託一直盧他們，他們都會買給我」，協助孩子建立對金錢的定義及價值觀、區辨想要與需要的差異界線，會建議家長們在給孩子零用錢的同時，應要求孩子至少存一部份起來，幫助孩子理解這是為了之後自己想要的東西而存錢，其有助於孩子養成儲蓄的習慣，讓孩子學會自行訂定目標，才能為日後理財能力奠定良好的基礎。

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