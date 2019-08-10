王家俊／郭台銘、柯文哲結盟「一加一不等於二」





▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影愛好者。曾任《蘋果日報》、《自由時報》、《中央通訊社》、《聯合報》、《時報周刊》、《ETtoday新聞雲》勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。





2020總統第三勢力務實取勝？



台灣從1996年總統直選以來，從未有第三勢力當選的前例，2020年是最接近的一次。台北市長柯文哲9日一句「我要擔任副手就繼續擔任台北市長就好了，何必這麼麻煩？」被視為郭柯配破局，把與郭台銘盤算「一加一等不等於二」的政治現實，從天上打回了人間。



外科醫生出身的柯文哲一向務實。創立跨國大企業的鴻海集團創辦人郭台銘在初選期間談到自己和其他參選人不一樣之處，也是自認比較務實。兩隻「務實的老虎」怎麼組成大聯盟？中間的穿梭，政治互信，以及共利下的精密計算，就是政治實務史上空前、高難度的縫合技術。

▲連戰、宋楚瑜。（組合圖／記者李毓康、季相儒攝）



連宋配是政治結盟始祖

過去二十年來，政治結盟的顯例，就是2004年的「連宋配」。2000年總統大選，藍軍分裂的宋楚瑜與連戰各自拿下3成6與2成3的選票，結果卻由支持度僅3成9的陳水扁勝出，締造台灣首度政黨輪替。四年後，連戰、宋楚瑜搭檔捲土重來，僅以不到3萬票的微小差距敗給爭取連任的扁呂配。

從當時被視為超強的「連宋配」模式來看，郭柯合至少必須確定三個大方向，首先，柯文哲同意擔任郭台銘副手，在「郭柯配」當選後辭去台北市長一職，這個可能性，在柯文哲說法一出後，幾乎破局。



第二，若以最佳狀況，兩人整合出「郭參選、柯組黨支持」，郭將很快面臨到副手人選，以及柯的戰力如何實質挹注等問題，必須展開至為細密的政治磋商。第三，如果郭評估勝算不高棄選，柯恐需被迫參選，否則戰局很快回到傳統的藍綠對決。以九月中獨立參選的連署期限來看，時間非常緊繃。

偏偏政治結盟不是簡單的數學算術。蔡英文在民進黨初選對賴清德喊出「一加一大於二」，無疑是召喚黨內團結的政治口號。郭、柯兩人的支持率能否「一加一等於二」倍增，一舉推倒藍綠的高牆，在政治實務上絕對有一定高的難度。

▲柯文哲。（圖／記者葉南州攝）



柯文哲組黨著眼政治保溫

從柯文哲最新的說法來端詳，他對參選2020總統是「興趣不高的」，檯面理由有三，首先，他自認和韓國瑜兩個剛當選的市長成為總統熱門人選，這不是正常國家應該有的現象，第二，他一天只有24小時，「哪有可能選市長又去弄那個」，最後，柯P講了最重點，選舉不是選個意念的，要很用力去選，「要選就要贏的！」

政治一向講究實力原則，郭台銘提供資金與吸引經濟、知識選民的誘因，柯文哲提供橫貫藍綠政治光譜的精密操作與網軍，加上前立法院長王金平提供組織系統，郭柯王堪稱柯文哲口中的史上最大「原子彈。」但關鍵在如何點燃跟催化這顆原子彈爆炸。

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

郭柯兩人之間，瀰漫著一股曖昧的火藥味空氣。然而只有勝算，才可能驅使務實的郭台銘有朝一日成為「台灣川普」，並甘願提供盟友糧草；只有勝算，才能讓柯穩居黨魁，拉抬台灣民眾黨的國會席次，進而政治保溫到2024年再攻山頭；只有勝算，才能點燃打破藍綠政治光譜的引信跟火藥。目前看起來還找不到共贏的勝利方程式。

郭柯合框架在跳脫藍綠執政輪迴

台灣實現過三次和平的政黨輪替。明年的總統大選能否跳出藍綠輪迴，見到第三勢力羽化成仙，而不是莊生夢蝶，但願它不是「一場遊戲一場夢」。

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