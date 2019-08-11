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王家俊／韓國瑜敢不敢喝下「反送中」手搖飲

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▲▼韓國瑜出席台灣專業連鎖加盟大展開幕（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼雲論,王家俊。（圖／王家俊提供）●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影愛好者。曾任《蘋果日報》、《自由時報》、《中央通訊社》、《聯合報》、《時報周刊》、《ETtoday新聞雲》勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

台港的民主化逆襲與北京眼中的騷亂，幾股勢力匯流，已是常態。「反送中事件」接連上演，國民黨總統候選人韓國瑜沒有亮眼的論述；「手搖飲事件」引發統獨論戰與台商權益保障問題，韓國瑜未見明確表態；大陸禁止陸客來台自由行、暫停影片與人員參加金馬獎，如果韓國瑜都沒有講話，未來半年韓國瑜將不能再為自己說話了。

兩岸事件牽動的政策論述層面，以及多方博弈的蝴蝶效益，影響總統大選至深，至鉅。政大東亞所畢業，有過馬政府國安會秘書長、恩師蘇起加持的韓國瑜，不可能不盤算，不思索。

▲一芳台灣水果茶北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

▲一芳台灣水果茶北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

以最近一芳水果茶與13家手搖飲業者相繼喊出「支持一國兩制」的手搖飲事件來看，總統蔡英文數度表態，批陸方政治介入商業、政治介入經貿，呼籲及時收手，無非訴求不要把經濟鎖進大陸，反對以政逼商。國民黨總統初選落敗的前新北市長朱立倫也發文「從85度C到一芳各表」，強調茶照喝，反送中繼續挺，堅持民主，絕不妥協。這杯「反送中」手搖飲送到面前，韓國瑜喝不喝？

韓國瑜的殷鑒不遠：2015年底台灣藝人周子瑜在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，被另一名藝人黃安在新浪微博舉報是「台獨」，周子瑜被迫發表道歉聲明的影片，在Twitter、Instagram等社群網路上傳開來，引來各地網友聲援與國際媒體關注。周子瑜「IS俘虜」般的畫面震撼全台，比所有政治廣告、藍綠攻防策略都有效。「周子瑜事件」也蓋過國民黨副總統候選人王如玄「軍宅事件」，意外成為上屆總統大選的主旋律。

▲▼宋楚瑜,蔡英文,朱立倫。（圖／合成圖）

▲宋楚瑜、蔡英文、朱立倫。（圖／合成圖）

由於「周子瑜事件」發生在2016年總統大選前夕，當時三位總統候選人民進黨蔡英文、國民黨朱立倫、親民黨宋楚瑜都公開支持周子瑜，做足了危機處理。然而，有民調顯示，「周子瑜事件」約催出4%的民眾出來投票，相當於50萬票，甚至有一成民眾因此改變政黨票、區域立委投票意向。「周子瑜事件」顯然嚴重灼傷原本就脆弱不堪的國民黨選情，對大選起了不可逆的關鍵作用。

盤點近半年的兩岸歷史軌跡，今年3月時，韓國瑜出訪陸港澳，爆出私下密會中聯辦主任王志民，香港中聯辦會後發佈新聞稿指出，王志民向韓國瑜介紹「香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步」。而韓國瑜事後竟扯「聊老婆孩子啊！香港跟高雄未來啊！談天南地北」，引發軒然大波，而談話內容至今外界仍不得而知。

兩個月前，香港「反送中」百萬人上街遊行方興未艾，韓國瑜第一時間受訪時僅回應「好，謝謝大家」五字箴言，隨即離開。韓國瑜的「反送中」立場是什麼？反對暴力？關切港人權益？儘管韓隨後補充說明，但仍遭民進黨與時代力量立委群起酸之，「你在怕什麼？」韓國瑜回神修正的相關說法是，「台灣最大的悲哀是，香港在流血，但蔡英文的民進黨在補血。」僅僅四兩撥千金。

▲▼韓國瑜國民黨提名後首場造勢。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

近期，一芳台灣水果茶在微博發文「支持一國兩制、譴責香港罷工」，數間知名連鎖手搖飲品牌也跟著表態、或遭起底，網友們發動拒買，再掀波瀾。大陸接著宣布8月1日起，停發47個省市來台自由行通行證，估計將一口氣減少70萬人次，以及抵制金馬獎等。這些事件，如同滾雪球般地襲來，不管是助攻或阻攻，早已遠遠超過韓國瑜射出「穿雲劍」要支持者千軍萬馬來相見的威力。

韓國瑜的兩岸與國政論述，比較具體的是找來前行政院長張善政擔任國政顧問團總召。張善政直言，對岸已經不接受「一中各表」，他會建議韓國瑜在兩岸論述上不要維持國民黨的「九二共識」，改為「憲法一中、台灣優先」，給人不同於傳統國民黨的意向，讓「九二共識」這4個字告一段落。然後呢？韓國瑜仍未提出超越馬政府兩岸論述的解方，或選戰策略上的解藥。

如果說，「周子瑜事件」讓民眾認為國民黨只有大陸政策、沒有國際政策的印象更加深刻，那麼「反送中事件」、「手搖飲事件」、「禁陸客自由行」與「禁金馬獎影人來台」事件，何嘗不會加深民眾認為，韓國瑜已非當年的國民黨，莫非沒有大陸政策也沒有國際政策？韓國瑜在兩岸政策上的「欲言又止」、「咿咿啊啊」，已然成為他在總統大選的最大罩門。

▲▼韓國瑜出席台灣專業連鎖加盟大展開幕（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

沉默是金，與事不關己，只有一線之隔。韓國瑜對兩岸事件的低調，或許有他的深意，與難處。然而，這樣的韓國瑜，太不像「韓流」締造者，而成為只能終日徘徊在五日市政行程、假日造勢，往來此岸與彼岸的擺渡者。

香港深陷與台灣害怕墜入的「一國兩制」，是已故中共領導人鄧小平在1980年代為實現統一目標所提出的原則。如何在「反送中」事件上巧妙表態？必須是韓國瑜陣營思考的最核心原則。

韓國瑜應該思考，該不該呼應1997年後香港民間訴求的「行政長官」與「立法會議員」雙普選。此番主張既不違背大陸「一國兩制」方針，也不牴觸 《基本法》明定香港要以「循序漸進原則」實現普選，保障港民在一國兩制底下，高度自治，保障香港享有的所有權利等基本原則。最大的好處是，韓國瑜得以一舉跨過總統蔡英文與台北市長柯文哲的政治光譜，在篤定深陷泥淖的統獨戰場裡，掙脫開來。

韓國瑜應該深思，如果只拿主播發言人提槍上陣的花絮，作為兩岸議題與政策論述的煙霧彈、障眼法，配不配得上他的高度與總統格局。

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