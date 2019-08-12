陳弘修／「陳宏昌們」預告國民黨2020分裂投票的信號彈

陳弘修／台北人。經歷《臺灣時報》﹑《中央日報》、《東森新聞報》、《新新聞》、《時報周刊》、《新高山行銷顧問》：《奧美公關》，現服務於《ETtoday新聞雲》。

國民黨「中評委」？這個職務的功能是什麼，重要嗎？有興趣的朋友可以自己拜谷歌或是維基上也有。

簡單說，就是國民黨組織內的一個諮詢單位的委員，一年開一次中評會，榮譽職。能決定什麼？講白了，某種程度連橡皮圖章都算不上。

但陳宏昌11日在總統蔡英文造訪蘆洲湧蓮寺時，陳述了他兒子看了新聞後問他的問題，立刻在國民黨與韓粉間掀起軒然大波，讓新北市黨部主委以茲事體大為由，立刻跳出來說要黨紀處分。

原因何在？因為陳宏昌透露了藍軍基層對於韓國瑜的焦慮，因為陳宏昌公開講出了他兒子這一代心中的疑問。

而這一席站在蔡英文身旁講的話，就像是個大風扇，吹開了國民黨提名韓國瑜參選後刻意遮開的面紗，把「票投不下去」這個不能說的秘密，活生生地搬上檯面。

陳宏昌怕黨紀嗎？今年63歲的陳宏昌，曾代表國民黨蟬聯第2至5屆立委，出生三重幫的陳家班，除了父親陳萬富在地方上曾是知名大老外，聯邦集團創辦人林榮三還是他的舅舅。

現任湧蓮寺的管委會主委，來往的都是鄉親與香客，聽到的都是基層聲音，要選票的人才得來拜碼頭，以陳宏昌的背景和資歷，如果在意黨紀的話，就不會挑在這個時間點一針見血。

反倒是國民黨才應該開始擔心，郭台銘到底要不到脫黨操之在他，現階段最該解決的是，為什麼會有不信任韓國瑜的聲浪持續傳出？為什麼「票投不下去」的這種憂慮會在基層蔓延？

如果有更多的「陳宏昌」們站出來，如果韓國瑜接下來還是無法彌平疑慮，證明自己是最適合的國民黨總統人選，凝聚出讓民進黨下架的氣勢與支持，最後倒的一個人還是整個黨？

別忘了，在台灣的選舉史上，當母雞變弱的時候，小雞跳船的事情時常發生。如果「票投不下」的憂慮從基層開始席捲成風暴，在人人自保的情況下，國民黨在明年1月11日總統與立委選舉這一局，是有可能會面臨「分裂投票」的危機。

幾個簡單的問題就好。現在被提名的國民黨立委候選人到底有幾位敢公開站出來大喊支持韓國瑜？到時候又有多少位的選舉看板願意掛上跟他的合照？

還有，去年九合一大選，國民黨拿下15席縣市長，現在有幾位願意立刻表態聲援韓國瑜？

在韓國瑜前進南投，縣長林明溱全陪的這一天，有另一位北台灣的大家長給了這幾個字當答案：現在只關心市政。

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