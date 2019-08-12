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鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

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▲「口紅指數」指的是景氣愈差時（因），口紅賣得愈好（果）。（圖／翻攝自pixabay）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

最近新聞提到「口紅指數」（Lipstick Index）上升，百貨公司業者認為經濟成長率也會不妙，真的如此？從數據分析來看，「口紅指數」的觀察在臺灣可能無法適用。百貨公司業者短期看到的是口紅銷售業績愈好，但百貨公司營業額成長率愈差的現象，至於，為何百貨公司營業額成長率愈來愈緩，我認為受同業競爭、觀光客、消費者消費習性改變，都有可能是其中的因素，也就是「其它原因」！

「口紅指數」指的是景氣愈差時（因），口紅賣得愈好（果），是因為口紅是所有女性彩裝保養品中，價格相對最為低廉的產品，是一種「小確幸經濟」。因此當景氣愈差時，女性消費者會多消費口紅，而少消費其它化妝品。然這幾年來，這項指數的觀察，國外一些調查機構認為已經不再適用。

根據經濟部統計處資料庫的資料，從2003年到2018年，百貨公司的營業額從1,802億元，成長到3,401億元，年複合成長率為4%，代表百貨公司的營業額年年蒸蒸日上。然而，自2016年起，成長趨勢看似有緩和的跡象，但並未出現衰退。

▲百貨公司歷年營業額。（圖／經濟部統計處）

其實，觀察百貨公司營業額的成長率，就可以觀察到當年的經濟成長情況，這兩者之間的相關係數達52%，正相關性非常顯著。自2007年起，這兩者的起伏狀況幾乎是一致的，只有在2017年到2018這兩年出現反轉。

▲百貨公司營業額與GDP成長率。（圖／經濟部統計處）

百貨公司銷售的口紅大約是進口居多，然而，因為口紅的銷售額並非公開的統計數據，只能透過財政部關務署的進口統計，假定當年的進口數值與銷售額兩者之間為一種係數關係，進而就可以間接知道口紅的銷售，是否真的是經濟成長率的一種先期指標？

在2003年到2015年之間，口紅的進口金額平均為9.7億元，在2016年以後，進口金額攀升為18.2億元至21億元。對照一下百貨公司營業額，各位是否會發現，2017年到2018年這兩年，百貨公司的營業額成長率只有0.4%至1.6%，反而口紅賣得愈好，百貨公司的營業額成長率就變低了！另外，口紅進口金額與GDP成長率之間的相關係數為-18.1%，兩者之間為弱負相關，並無法有力的說明，口紅賣得愈好，經濟成長愈差。

▲歷年口紅進口金額。（圖／財政部關務署）

簡單來說，口紅的營業額、成長率與百貨公司的營業額、成長率皆是正相關的關係。湊巧的是，2015年到2018年這四年，口紅進口金額卻與百貨公司的營業額成長率呈現一種反向關係，相關係數達-72%。這會不會就是百貨公司業者所觀察到的現象，口紅賣得愈好，但營業額上不去。

癥結應該不是口紅，應該是「其它原因」才對！

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