ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

雲論

▲陸客限縮每年將影響160萬人次、640億產值。（圖／記者湯興漢攝）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

對岸繼公告暫停大陸47個城市居民來臺自由行的證件申請核發後，又宣布停止大陸影片和人員參加今年在台北舉行的第56屆金馬影展。中共國臺辦發言聲稱，這兩件事都和政治有關，是因「民進黨當局不斷製造事端破壞關係」，認為「民進黨當局和臺獨勢力難辭其咎」。

越接近臺灣選舉，兩岸關係就越走下坡。去年九合一地方選舉，美國和蔡政府都明示或暗示，「外力介入」是導致民進黨敗選的重要因素。中國否認這項指控，面對臺灣未來選戰可能呈現的亂局，選前乾脆下令民眾「危邦不入」，不讓蔡英文撿到槍，也避免留下任何影響選情的口實。

金馬影展在華人影壇享有盛名，但近年來卻因政治烏雲，掩蓋了原本應有的星光燦爛。例如，臺灣導演傅榆去年因拍攝太陽花學運，獲得了最佳紀錄片獎，但在領獎時也說了下列一段話：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個臺灣人最大的願望。」這是傅榆的心願，但不可能靠這個舞台來實現；相反地，她說話的場合不對，讓聽者覺得「別具用心」，也因此引發了一場不必要的政治困擾。

對岸不但以政治考量杯葛今年的金馬影展，據說還刻意撞期選在廈門舉辦今年大陸的金雞百花電影節。此消息一出，資深臺灣導演李行受訪表示，金雞獎無法拚過金馬獎，對岸做此安排是「自不量力」。僅管如此，互別苗頭勢必傷及無辜，使雙方的影藝人員被迫「選邊站」。

對岸此舉若只為了避免介入臺灣選舉也就罷了，但如果代表中國對臺政策的重大調整，則對兩岸關係的影響，將如「星星之火，足以燎原」。因應臺灣政治形勢的變化，中國的對臺政策歷經三個發展階段，即從「寄希望於國民黨當局」，轉變為「寄希望於臺灣當局」，再轉變為目前的「更寄希望於臺灣人民」。2016年民進黨再度取得執政地位後，習近平在中國「十九大」的報告中，仍把「擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠」，視為新時代中國對臺工作的重點。顯示中國執政當局對臺灣人民仍存有期待，期待因交流而能進一步推動兩岸的經濟社會融合。

中國限制陸客來臺自由行和停止大陸影藝人員參與金馬獎典禮，當然危害兩岸的正常交流活動。蔡英文總統表示「不樂見」；在野的國民黨「期待陸方審慎考量，勿因短期政治局勢變化使兩岸關係持續倒退」；代表第三勢力的台北市長柯文哲，則認為「這是不智的行為」。我們擔心朝野這番難得的「共識」，無法改變對岸「吃了秤鉈鐵了心」，決意要「撩落去」！

首先，習近平把九二共識當成「定海神針」，是九二會談的精神所在，是發展兩岸關係的政治基礎。但蔡政府拒絕接受，韓國瑜的國政顧問表示「異見」，柯文哲則避而不談。試想缺了這個心照不宣的理解，雙方如何恢復溝通？以及如何處理交流衍生的公權力的問題？

其次，對岸正為香港問題所苦，而民調顯示，臺灣民意多數支持香港示威運動。民進黨藉題發揮，看成是「天上掉下來的禮物」；在野黨派唯恐冒天下之大不韙，不敢對這個涉及香港一國兩制的問題明確表達立場，任憑它被解讀成和兩制臺灣方案劃上了等號。前香港特首董建華和港澳辦發言人楊光，都先後指控臺灣和美國介入香港示威運動，顯示中國當局此時把處理香港和臺灣問題相提並論，做為貿易衝突之外，它和美國短兵相接，從事另一個鬥爭的戰場。

中國對臺灣人民採取不加區隔的對待方式，是未來兩岸關係發展的一個危險訊號。如果臺灣因選舉而造成人民的自我區隔，則將削弱選後任何執政者因應兩岸變局的能力。

熱門推薦》

►習近平在G20採取「鬥而不破」

►吳敦義的忐忑　黨主席的苦澀

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

趙春山專欄 趙春山

曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參..

趙春山最新文章

more

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

趙春山／從競合到零和看「川習會」

趙春山／中美關係能回得去嗎？

趙春山／《台灣保證法》通過　美國為小英助攻？

趙春山／中共「繞島巡航」的政治意涵

關鍵字: 雲論 趙春山 雲論趙春山 中美貿易戰 中國 美國 習近平 蔡英文 自由行 香港 兩岸關係
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？
鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？
尤里安／萬能的軍隊？國軍救災的弔詭
湯文章／用人工智慧來解決量刑歧異
【爸媽看過來】孩子理財的第一堂課—零用錢怎麼給？

推薦閱讀

陳弘修／「陳宏昌們」預告國民黨2020分裂投票的信..

尤里安／萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

「博恩」不再夜夜秀　本週二中午1點ETtoday行..

鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

陳弘修／川普America First　郭台銘應勇..

【爸媽看過來】孩子理財的第一堂課—零用錢怎麼給？

王家俊／韓國瑜敢不敢喝下「反送中」手搖飲

【汪喵冷知識】毛孩打哈欠　不一定是想睡？

湯文章／用人工智慧來解決量刑歧異

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

相關文章

批韓國瑜抱女人被開除　蔡英文：陳宏昌說的國民黨可深思一下

批韓國瑜抱女人被開除　蔡英文：陳宏昌說的國民黨可深思一下

國民黨中評委陳宏昌11日以蘆洲湧蓮寺主委身分，陪同總統蔡英文參拜，語出驚人批評國民黨總統提名人韓國瑜，遭到國民黨蘆洲區黨部決議開除黨籍。對此..

30分鐘前

鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

基本工資之爭／勞團：外籍移工基本工資若脫鉤　將壓縮本地勞工就業機會

基本工資之爭／勞團：外籍移工基本工資若脫鉤　將壓縮本地勞工就業機會

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

快訊／侯友宜當面洗臉蔡英文「拜神」：我做事妳拜妳的廟

快訊／侯友宜當面洗臉蔡英文「拜神」：我做事妳拜妳的廟

讀者迴響

行動法庭

罰越重越安全？食安法第49條為什麼有問題？｜行動法庭 第25集

罰越重越安全？食安法第49條為什麼有問題？｜行動法庭 第25集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

陳弘修／「陳宏昌們」預告國民黨..

陳弘修／「陳宏昌們」預告國民黨..

萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

「博恩」不再夜夜秀　本週二中午..

「口紅指數」再現　經濟即將衰退..

陳弘修／郭台銘應勇敢參選高喊中..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面