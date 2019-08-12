趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

▲陸客限縮每年將影響160萬人次、640億產值。（圖／記者湯興漢攝）



●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

對岸繼公告暫停大陸47個城市居民來臺自由行的證件申請核發後，又宣布停止大陸影片和人員參加今年在台北舉行的第56屆金馬影展。中共國臺辦發言聲稱，這兩件事都和政治有關，是因「民進黨當局不斷製造事端破壞關係」，認為「民進黨當局和臺獨勢力難辭其咎」。

越接近臺灣選舉，兩岸關係就越走下坡。去年九合一地方選舉，美國和蔡政府都明示或暗示，「外力介入」是導致民進黨敗選的重要因素。中國否認這項指控，面對臺灣未來選戰可能呈現的亂局，選前乾脆下令民眾「危邦不入」，不讓蔡英文撿到槍，也避免留下任何影響選情的口實。

金馬影展在華人影壇享有盛名，但近年來卻因政治烏雲，掩蓋了原本應有的星光燦爛。例如，臺灣導演傅榆去年因拍攝太陽花學運，獲得了最佳紀錄片獎，但在領獎時也說了下列一段話：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個臺灣人最大的願望。」這是傅榆的心願，但不可能靠這個舞台來實現；相反地，她說話的場合不對，讓聽者覺得「別具用心」，也因此引發了一場不必要的政治困擾。

對岸不但以政治考量杯葛今年的金馬影展，據說還刻意撞期選在廈門舉辦今年大陸的金雞百花電影節。此消息一出，資深臺灣導演李行受訪表示，金雞獎無法拚過金馬獎，對岸做此安排是「自不量力」。僅管如此，互別苗頭勢必傷及無辜，使雙方的影藝人員被迫「選邊站」。

對岸此舉若只為了避免介入臺灣選舉也就罷了，但如果代表中國對臺政策的重大調整，則對兩岸關係的影響，將如「星星之火，足以燎原」。因應臺灣政治形勢的變化，中國的對臺政策歷經三個發展階段，即從「寄希望於國民黨當局」，轉變為「寄希望於臺灣當局」，再轉變為目前的「更寄希望於臺灣人民」。2016年民進黨再度取得執政地位後，習近平在中國「十九大」的報告中，仍把「擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠」，視為新時代中國對臺工作的重點。顯示中國執政當局對臺灣人民仍存有期待，期待因交流而能進一步推動兩岸的經濟社會融合。

中國限制陸客來臺自由行和停止大陸影藝人員參與金馬獎典禮，當然危害兩岸的正常交流活動。蔡英文總統表示「不樂見」；在野的國民黨「期待陸方審慎考量，勿因短期政治局勢變化使兩岸關係持續倒退」；代表第三勢力的台北市長柯文哲，則認為「這是不智的行為」。我們擔心朝野這番難得的「共識」，無法改變對岸「吃了秤鉈鐵了心」，決意要「撩落去」！

首先，習近平把九二共識當成「定海神針」，是九二會談的精神所在，是發展兩岸關係的政治基礎。但蔡政府拒絕接受，韓國瑜的國政顧問表示「異見」，柯文哲則避而不談。試想缺了這個心照不宣的理解，雙方如何恢復溝通？以及如何處理交流衍生的公權力的問題？

其次，對岸正為香港問題所苦，而民調顯示，臺灣民意多數支持香港示威運動。民進黨藉題發揮，看成是「天上掉下來的禮物」；在野黨派唯恐冒天下之大不韙，不敢對這個涉及香港一國兩制的問題明確表達立場，任憑它被解讀成和兩制臺灣方案劃上了等號。前香港特首董建華和港澳辦發言人楊光，都先後指控臺灣和美國介入香港示威運動，顯示中國當局此時把處理香港和臺灣問題相提並論，做為貿易衝突之外，它和美國短兵相接，從事另一個鬥爭的戰場。

中國對臺灣人民採取不加區隔的對待方式，是未來兩岸關係發展的一個危險訊號。如果臺灣因選舉而造成人民的自我區隔，則將削弱選後任何執政者因應兩岸變局的能力。

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