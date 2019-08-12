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丘福隆／包子參選記

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▲郭台銘、韓國瑜、王金平。（合成圖／記者李毓康、林敬旻、季相儒攝）

●丘福隆／自由撰稿人

明年台灣總統大選的可能參選人被戲稱為土包、菜包、草包、豆沙包。其實，他們都可說是錢包。假如參選人是包子，那麼金錢便是把內餡團團包住的麵團。若從金錢的角度看這次選戰，許多晦暗不明的疑點便立刻豁然開朗。

王金平協助韓國瑜三山造勢，使韓當上高雄市長。當時王動用的財力不是家產，而是金主們的捐獻，可能還包括郭台銘的錢。隨後，韓明知王已宣佈參選總統，仍趁勢表示有意競選大位，對王而言不啻養虎為患。王怒不可遏，遂口頭上堅持參選總統至今。

郭台銘是國民黨的大金主，自認對韓國瑜的市長勝選與市政推動有貢獻。豈知旺旺旺集團老闆蔡衍明趁勢從中殺出整碗捧去，使郭前功盡棄。蔡以集團媒體與其他實力扶植韓國瑜競選總統，令郭恨之入骨。

吳敦義主席每月得為國民黨籌措三千萬元新台幣運作經費。在民進黨執政監督下，敢捐獻給國民黨的金主與金額均為數不多。因此，郭台銘對國民黨的重要性顯而易見。亦因此，未來郭若按兵不動，沒有糧草的國民黨將有所妥協。

旺旺集團的媒體單位有權表達其政治理念，但其捧韓報導已逾越新聞工作者應有的超然立場。另方面，蔡衍明雖然是資助國民黨與韓國瑜的大咖，但其力道與耐力恐怕不如郭台銘。

韓對選舉的理念為「使出渾身解數，票多的贏，票少的輸」。故此，他藉王、郭之力當上市長後，自然而然的轉藉蔡衍明之力更上一層樓。事實顯示，韓任市長後身段變得傲慢，例如他多次拒與郭同臺，郭幕僚指真心換閉門羹。或許韓並非如此絕情，只是不能為蔡所允許。（在不知情者看來，韓不夠意思，郭不夠大氣。）更糟的是，韓對郭、王等人目前只是希望他們臣服效忠，勿再多言，並未提出可信可行的政見或感召人心的勸說。均此等等，皆因韓已身不由己，他必須考量後臺蔡老闆的感受與旺旺集團的利益，而韓本身也缺乏國家元首的格局與實力。

金錢影響政治有國際通性。商業鉅子洛克菲勒長期培養季幸吉，使其當上美國國務卿；房地產商人川普為自己服務，當上美國總統。因為川普競選花不少自己的錢，所以他能任性，狂妄自大不走中道。按此推論，若郭台銘當上總統，人民與政府是否有制衡的力量與機制將是選民投票時重要的考量。

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