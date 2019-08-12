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雁默／這一次，救國民黨的又是洪秀柱

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●雁默／自由撰稿人

洪秀柱宣布參選台南市立委，而且選擇上屆第一高票當選的王定宇選區，「這裡連魚都是綠的」，柱柱姊說。有輿論立刻琢磨起立院龍頭寶座之爭，吳洪再戰.......這觀點還真雞腸鳥肚，洪秀柱在這個選區即便獲得黨提名，勝選機率也是微乎其微，拿什麼爭龍頭？要爭也要選必勝之選區不是嗎？

柱柱姊彷彿國民黨的空氣，黨好的時候她透明，黨不好的時候，她的存在卻比什麼都重要。這次洪秀柱扛著前主帥的正藍旗，欲單槍匹馬直闖民進黨大本營，那些郭韓王吳外加蔡衍明忿爭不和的小心眼，頓時顯得莫名其妙，私心自用。

沒辦法，柱柱姊就是個「大局控」，總能在勾心鬥角的宮鬥小劇裡展現格局與氣量，讓黨內大咖們相形失色。

除了支持選民以外，現在國民黨最迷惘的一群人，就是立委參選者，以及藍營名嘴們。母雞不夠強，且不只一隻，還各走各路，小雞們焦慮四竄，只覺圍籬愈來愈小，窒息感愈來愈大。

洪秀柱用行動告訴同志們，有份量的、資深的大咖其實都應該勇闖最艱困的選區，目的不在勝選，而在於將氣勢打出來。老將們若都擠在最安全的不分區名單，像什麼樣子？那是一份應留給青壯黨員的名單。另外，也唯有在區域立委的戰場上，奇兵四出，才能展現團體戰鬥意志，並激起支持者的向心力。

至於郭王問題怎麼解？只要成功營造黨之「氣壯」，問題就自解。

現下郭台銘的離心離德亦非無故，國民黨本就根植自毀基因，毫不奇怪，這個黨本來就是爛黨。在政論節目上，那些現任藍委這三年最常掛在嘴上的就是「我們人數不夠」。但歷史事實是，藍委席次就算達2/3，一樣不夠力，還拿香跟拜，自毀長城，基層支持者點滴在心頭。至於「海豚公」，也本就是「無主席」，韓國瑜想寄望他整合，緣木求魚，不如自救。

韓國瑜的自救之方，就是柱柱姊現在示範的 —— 哪裡困難就往哪裡去。

雖然心知韓國瑜是個「應酬咖」，什麼人都不想得罪，以致什麼人都難以對其掏心掏肺，不過我願再次勸告，要解郭台銘這個心結，你的困難之處就在蔡衍明。切割之並無必要，反紅媒更不可行，但一定程度展現不被蔡旺旺操控的身段必須作足（無論現在是不是），不如此無法證明自主性，一如烏克蘭的諧星總統澤倫斯基，只是站在前台的懸絲木偶。

韓市長應記得去年的崛起之路，正是因為深入綠營各種樁腳，勇敢選擇困難之路，才獲得勝選的契機，洪秀柱現在就在做這件事幫助你回憶。事實上，柱柱姊的人馬在去年也選擇了艱困的嘉義縣，她賣力輔選吳育仁而不是去蹭形勢漸好的賣菜郎，作風與王金平完全相反。而在嘉義敗選後，就沒人理洪秀柱了，韓市長你呢？勝選後曾經拜訪過她嗎？洪秀柱連應酬的價值都沒有嗎？我們看到你鞠躬哈腰的對象，是只賭贏家的王金平。

賣菜郎一躍龍門成權貴，只記得自己過氣之苦，深怕電話又不響，於是沈浸於韓粉舒適圈，卻不懂團結真正值得團結之人，在支持者版圖裡，在兩岸議題裡，哪裡安全哪裡待。國政顧問團選張善政當團長，也是呆萌之安全牌，戰力0 。

路線是一回事，人品，戰力是另一回事，你看不見整個國民黨只有洪秀柱一心還在為黨為國，選擇走艱困之路嗎？

張亞中是洪秀柱的戰友，明知初選必敗，仍不惜投下千萬參加初選，圖的也不是勝選，而是為理念無懼艱難。那麼，為何張亞中在初選辯論時讓支持者眼睛一亮呢？因為「理直」。理直自帶亮度，當然在講究選舉策略的參選人中鶴立雞群。

並不是說選舉不該講策略，而是總統參選人都不該忘，「理直」就是最佳策略。落跑市長如何「理直」？當然也能有正大光明的合理說法，但韓市長從扭捏作態的「被動參選」，到「當選後高雄上班」，完全沒有在「參選總統」與「高雄未來」之間建構深度的合理性，皆屬「理不直」耳，也顯示你根本沒準備好挑戰大位，身邊並無諸葛亮。

理不直，則氣不壯，偏偏拱你的韓粉們「理不直氣又壯」。在初選過程中頻頻警示你「韓粉過熱」的輿論並不在少數，但就像郭台銘發言人說的，事實證明，所有對你的苦勸都沒用，「精誠所至，金石不一定開」。現下的進退兩難，只能說自食苦果，應酬咖的困局，在你身上一覽無遺。

相較於洪秀柱的無私，不只韓國瑜失色，郭台銘也正在歧途上自毀。

可以理解，郭懂目前掌握了談判的基本心法 —— 當自己處於絕對優勢時，就該保持沈默，讓對手小鹿亂撞，只能不斷自動讓步以求協商成局。但是，郭台銘顯然錯估了一件事，這可不是密室協商，而是攤在大眾眼光下的談判，弱勢對手一旦掌握了公論，形勢便可一夕逆轉。

政治的資本是人心，而不是只有與檯面上競爭者之間的利害關係，人心可是會流動的。

掌握人心，第一是要「理直」，第二是要展現不畏艱難的勇氣，第三是要洞察支持者的基本心態。郭懂若脫黨獨立參選到底，那是「理不直」。若與王柯合流，那是不察支持者心態，又不願踽踽獨行，為自身理念挑戰艱困。

郭台銘的正道，不是盯著大數據搞短期策略，數據隨時會變，而是從最核心的問題著眼，改變國民黨，或乾脆自己創黨，消滅國民黨。唯有走此正道，才不致讓自己政治之路被看成「牟私」。如何選擇，就看郭懂對哪一項比較有把握，但無論怎麼選，與柯文哲合流就是將自己插在牛糞上，形象一夕土崩瓦解。

第三勢力在台灣，絕無長期生存空間。

郭台銘瞄準的支持者族群，人心鬆散，隨波逐流，投票率最低。韓國瑜在「九合一」選前能短暫凝聚這批選民，靠的是情感與情緒動員，對西方政治觀察者而言，不折不扣就是民粹主義，但郭懂的大旗卻是理性主義。全世界的民主選舉，只要存在情緒動員的一方，理性主義者就沒贏過。在情緒的催動下，理智者幾稀矣，群眾，就是這麼一回事兒。

想靠柯文哲的嘴刀幫你煽動群眾情緒，那是自毀，因為柯缺乏「理直」，甚至對重要問題都沒有定見，因此自身形象日壞。若柯這麼強，還需靠郭懂續命？

現在洪秀柱又挺身而出了，國民黨支持者會想起黨魂，以情感輾壓郭懂你的出走正當性。黨內有個大公無私的人以德服眾，若再有其他黨員響應，你那一點商戰小心思就會全數破功。

郭懂參選以來，我都偏向支持你，但郭柯王合流噁心到我，鮮花插在牛糞上就是牛糞。

台灣外部情勢嚴峻，蔡英文必須下架，應酬咖雖不才，但郭懂仍應給予其三顧茅廬之機會，並大氣開出條件，合作之，勸退之，都可以。不理不睬的策略在柱柱姐出手的時候就應該停止了，「大局姐」雖然總是寂寞，但其德望在支持者心中遠高於你。

爛黨就是爛黨，15個黨籍縣市長，還真沒用，坐看黨分崩，加起來還不如一個洪秀柱。15人站在郭家門前等，還等不到郭懂嗎？2020若國民黨完蛋，2022你們也完蛋了吧。

說到這兒，韓郭二人搶當敗選頭號戰犯，大小姐還真是福將。

►蔡英文是美方最佳的台灣牌？

►美國會打台灣牌嗎？端視川普的這些小動作

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