【看劇人生】大唐反恐《長安十二時辰》 閱歷史論君臣看治國

▲《長安十二時辰》易烊千璽主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）



●作者／姬貴妃

去年暑假清代乾隆《延禧攻略》攻克華人世界，今年暑假唐玄宗年間《長安十二時辰》，在全世界正颳起唐風。和《瑯瑘榜》《軍師聯盟》並列3大神劇，你看了沒？

導演曹盾是道地的西安人：「我們不是要還原大唐，我們只想還原大唐的一天。」他們真做到了！從服裝、造型、化粧、街景、美術、社交、飲食、娛樂，幾乎百分百還原一千多年前的長安城。

▲沒見過楊貴妃不要緊，真正的唐代美女都在這了！（圖／愛奇藝台灣站提供）



城內南北11條大街，東西14條大街，把居民住宅區劃分成整整齊齊的108（實際上是110）坊，靖安司所在的光德坊、聖人所在的興慶宮、以及被稱作妓女和俠士聚集地的平康坊，都能通過台詞以及張小敬的「捕狼」足跡，在坊圖上尋著精確的對應位置。

▲不知道現在的西安，是否也是這樣的格局？（圖／愛奇藝台灣站提供）



角色也一一呈現。那些歷史曾出現過的名字，賀知章、李泌、楊玉環、安祿山、岑參……，甚至小到一個僧侶都能找到出處。上至朝廷典章制度，下到貨食物價，《長安十二時辰》竭心盡力地還原大唐首都的風貌。

耗資人民幣6億元（約新台幣27億元）的《長安十二時辰》，選角就花了1年，劇組在寧波重建了一個長安城，花了7個月的時間拍攝，根據同名小說改編，《長安十二時辰》故事說來簡單，就是死囚與神童阻止恐攻，拯救長安百姓的故事，所有的事情發生在十二個時辰內，也就是古裝版的24小時反恐劇。

▲拍攝分鏡腳本嚴謹，根本就是電影級別。（圖／愛奇藝台灣站提供）



劇情背景為唐朝天保三年，上元節當日的帝都長安，趁著燈節無宵禁，一群來自突厥的狼衛進城意圖作亂。「反恐部門」靖安司作為太子的心腹之地，一直在追查此事，但臥底屢遭凶殘狼衛殺害，靖安司司丞李必不得已把死囚張小敬從死牢裏「借調」出來辦案。

聖人（就是皇上唐玄宗）想帶著嚴太真（就是楊貴妃）離宮度假，國政交給右相掌權，太子的勢力不保，李必若能拿下狼衛就是立功的機會，張小敬得到臨時赦免，這24小時對許多人來說都活的像最後一天。（24小時內張小敬大概殺了兩百個人吧……慘烈！）

前半部燒腦懸疑，正當觀眾心裡想著「長安何時解除警報」，11集左右竟然狼衛已全數剿滅，後頭劇情急轉直下，除了兩大男主角外，其餘所有之前出現過的角色，竟然都有「雙重身份」，這下絕了，到底誰是整起恐攻事件的被害人？誰才是主謀？

藉張小敬死囚 揭大唐盛世真面目

兩大男主角之一，張小敬（雷佳音 飾），曾是十年西域兵，又任九年長安不良帥，被形容為狠、毒、辣、拗、絕的「五尊閻羅」，他的名言：「我的規矩，就是不講任何規矩。」

兩大男主角之二，李必（易烊千璽 飾），23歲年紀輕輕看似道家居士，實則六世高門望族，七歲與張九齡稱友，九歲與太子交，靖安司的何監是他的老師，皇上常召他共辯道法真意，從小立志當宰相。

作者藉著張小敬這個階下囚，揭示了這個「盛世」的種種致命缺陷。

唐初以均田、租庸調等制度，奠下立國根基，又以無比的自信包容異族文化，融鑄出絢爛大氣的大唐風采，律法經濟、天文數術、詩畫匠造，無不引萬國寰宇驚歎。唐玄宗讓人口增至四千萬，長安城是一座無與倫比的國際化大都市，戶籍明載就有一百萬人。

然而賦稅越來越高，「地下長安城」底層百姓與地上榮景判若兩個世界。劇中長安人口普查從祖籍、生辰及長相等個資都詳實記錄，每天進出城門的貨物品項與車馬數量、望樓日夜傳遞信息維護治安等等，完全媲美21世紀的監視器與大數據。

然而，中央吃緊地方吃緊，紙張的匱缺逼得錄入吏們查載不實，不到三五年光景，均田不均，稅制崩壞，人心失望，脫田逃離者越來越多。塞外戰事頻繁，朝中群臣宴樂，結黨營私各為其利，楊貴妃家族把持朝政，終致安祿山兵變。

《長安十二時辰》反恐復仇，源於第八團幾乎團滅的「烽燧堡戰役」倖存者，這跟《瑯瑘榜》梅長蘇為赤焰軍翻案，頗有異曲同工。

以古為鏡觀古鑑今 歷史劇所以可貴之處

伴君如伴虎，唐玄宗開高走低，由以下的劇情對白可略窺一斑：

▲▼政治紛爭自導自演，從古至今都一樣！（圖／愛奇藝台灣站提供）

●聖旨口諭是：「李必忠心辦事，一心護大唐子民平安，今日受了委曲，我已經知道了！」

聖上實際心想：「你這小子是幫我辦事還是幫太子辦事？只想著大唐子民，TMD置朕安危於何地？誰給你委曲受？是不是你李必辦事別人就干涉不得？狼衛真的抓乾淨了嗎？」

主子的話，有白話嗎？

●仁義是道，理國是術，大道不正，術越厲害越遭人罵。

●你自己選的路，分不清楚對錯的時候，就記得兩個字：不退！

●若是對自家的孩子都不好（暗指皇上猜忌太子），又如何能庇護天下萬民呢？

●只有搏命者對搏命者，我們才有機會贏。（李必提死囚抓狼衛）

這部劇最有趣的是拿「時間」做催化發展的設定。從正月14的午時到隔天巳時，每集開頭都在報時也在催命，12時辰共48集，在長安108坊裡南征北戰東奔西竄，時不時會讓人不經意看看標題然後問問自己：現在幾點了？

2019不能錯過的神劇，唯一推廌《長安十二時辰》！

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