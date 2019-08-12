ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

吳淡如／離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

雲論

▲有的人在談一次戀愛被傷害後，就把自己的頭埋在沙堆裡，很多人都無法抬起來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

有次我去新加坡演講，有個打扮入時的漂亮熟女，在演講會後跑來找我，閒聊兩句後，她幽幽的問：「我已經離婚兩年了，其實，我也一直很渴望愛情，但是我覺得很絕望，我想這一輩子應該不可能再擁有幸福了吧。」

她的話說得我也有點鼻酸。我建議她：「如果妳真的渴望愛情，就不能一直待在辦公室或家裡，妳多去走走，多參加一些活動，說不定心儀的人就會出現了。妳這麼漂亮…」

她縐著眉頭回答：「唉，再漂亮也没有敢追。在這個彈丸之地，說起來所有的人都有點關係，尤其是台灣人，稍一探問就知道底細，人家一聽說我離過婚，不管離婚的原因是什麼，就會打退堂鼔。」

她稍稍透露，何況她的前夫是該地有頭有臉的人，在社交上還很活躍，人家背地裡一提起她，還稱她是某某人的前妻，她真不知道會有誰敢追她？

那麼，唯一的道路，只有上網交朋友了。她還必須要打開心胸，不能只把交往對象限制於華人。這樣至少有機會可以認識新的朋友，說不定有的友情會慢慢醞釀成愛情。

我常聽到不少熟女吐露再漂亮也没有追的感嘆。比如，四十歲的阿幸是個知名公司的女主管，也是業界知名的美人，然而，身陷在一段丈夫不斷有外遇、待她又很吝嗇的的婚姻裡頭多年，她卻没法解脫。老公依賴著她豐厚的薪餉，也不願離開，數度放話對她說：「我離開妳，海濶天空；妳離開我，誰敢追妳？」

一個條件很好的熟男，不管有過多少愛情歷史，有過多少名人女友或前妻，願意和他牽手走將來；而一個女人，只要有一點歷史，就自認為身上帶著污點，没法坦蕩接受新的感情。

所有生活在島嶼的熟女，幾乎都有這樣的恐懼。有的人在談一次戀愛被傷害後，就把自己的頭埋在沙堆裡，很多人都無法抬起來。

其實，自己的心結還是大於別人的觀感。如果妳相信自己仍有機會得到幸福，放開眼前的柵欄，没有人可以阻擋妳！

熱門文章》

►女人為什麼被說很「假」

►一場金融風暴刮出來的幸福

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 吳淡如 雲論吳淡如 兩性 家庭 夫妻 溝通 感情 女人 離婚 婚變
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【看劇人生】大唐反恐《長安十二時辰》 閱歷史論君臣..
吳淡如／離過婚的她　再漂亮也没有人敢追
丘福隆／包子參選記
趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？
鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

推薦閱讀

陳弘修／「陳宏昌們」預告國民黨2020分裂投票的信..

尤里安／萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

吳淡如／離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

「博恩」不再夜夜秀　本週二中午1點ETtoday行..

丘福隆／包子參選記

王家俊／韓國瑜敢不敢喝下「反送中」手搖飲

陳弘修／川普America First　郭台銘應勇..

【爸媽看過來】孩子理財的第一堂課—零用錢怎麼給？

相關文章

車開5min後爆炸！愛妻跳窗逃生只救財物　他困死車內慘遭「烈火焚身」

車開5min後爆炸！愛妻跳窗逃生只救財物　他困死車內慘遭「烈火焚身」

湖北省武漢市一位男司機和妻子因家屬過世，7日清晨帶上花圈等殯葬用品，開著一輛廂型車前往送葬，結果行駛中突然無故起火。更令人傻眼的是，妻子當時..

2小時前

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

鍾文榮／「口紅指數」再現　經濟即將衰退？

尤里安／萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

尤里安／萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

湯文章／用人工智慧來解決量刑歧異

湯文章／用人工智慧來解決量刑歧異

讀者迴響

行動法庭

罰越重越安全？食安法第49條為什麼有問題？｜行動法庭 第25集

罰越重越安全？食安法第49條為什麼有問題？｜行動法庭 第25集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

陳弘修／「陳宏昌們」預告國民黨..

陳弘修／「陳宏昌們」預告國民黨..

萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

「口紅指數」再現　經濟即將衰退..

當對岸不再「寄希望於臺灣人民」..

離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面