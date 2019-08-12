吳淡如／離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

▲有的人在談一次戀愛被傷害後，就把自己的頭埋在沙堆裡，很多人都無法抬起來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

有次我去新加坡演講，有個打扮入時的漂亮熟女，在演講會後跑來找我，閒聊兩句後，她幽幽的問：「我已經離婚兩年了，其實，我也一直很渴望愛情，但是我覺得很絕望，我想這一輩子應該不可能再擁有幸福了吧。」

她的話說得我也有點鼻酸。我建議她：「如果妳真的渴望愛情，就不能一直待在辦公室或家裡，妳多去走走，多參加一些活動，說不定心儀的人就會出現了。妳這麼漂亮…」

她縐著眉頭回答：「唉，再漂亮也没有敢追。在這個彈丸之地，說起來所有的人都有點關係，尤其是台灣人，稍一探問就知道底細，人家一聽說我離過婚，不管離婚的原因是什麼，就會打退堂鼔。」

她稍稍透露，何況她的前夫是該地有頭有臉的人，在社交上還很活躍，人家背地裡一提起她，還稱她是某某人的前妻，她真不知道會有誰敢追她？

那麼，唯一的道路，只有上網交朋友了。她還必須要打開心胸，不能只把交往對象限制於華人。這樣至少有機會可以認識新的朋友，說不定有的友情會慢慢醞釀成愛情。

我常聽到不少熟女吐露再漂亮也没有追的感嘆。比如，四十歲的阿幸是個知名公司的女主管，也是業界知名的美人，然而，身陷在一段丈夫不斷有外遇、待她又很吝嗇的的婚姻裡頭多年，她卻没法解脫。老公依賴著她豐厚的薪餉，也不願離開，數度放話對她說：「我離開妳，海濶天空；妳離開我，誰敢追妳？」

一個條件很好的熟男，不管有過多少愛情歷史，有過多少名人女友或前妻，願意和他牽手走將來；而一個女人，只要有一點歷史，就自認為身上帶著污點，没法坦蕩接受新的感情。

所有生活在島嶼的熟女，幾乎都有這樣的恐懼。有的人在談一次戀愛被傷害後，就把自己的頭埋在沙堆裡，很多人都無法抬起來。

其實，自己的心結還是大於別人的觀感。如果妳相信自己仍有機會得到幸福，放開眼前的柵欄，没有人可以阻擋妳！

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