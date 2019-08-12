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謝金河／美中貿易戰喧譁　吵醒台日兩隻酣睡的兔子

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▲中美貿易戰掀起一波匯率戰。（圖／達志影像／美聯社）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

香港示威抗爭持續不停，很多人開始擔心香港的前景，最近有人發表專文：香港會不會發生1967年股災？那是香港股市啓蒙的時代，因為炒家失利，香港股市崩盤的往事，大多數人都沒有印象了。

不過港府財金人士出面表示，香港聯繫匯率制度已進入36年，運作良好，金融市場也沒有立即的危險，這張照片上有兩個人正眺望遠方，似乎在想著香港的未來。

過去的30年，香港是背靠中國最大受惠者。1989年台灣股市漲到12682，日本日經指數漲到38957的時候，香港恆生指數只有1850點，這30年當中，台灣和日本就像是龜兔賽跑的兩隻兔子，原來遙遙領先，後來在路邊不小心睡著了，香港像跑得很快的小白兔，迅速追上來。香港靠著低稅，成為亞洲資金避風港，也是亞洲的金融中心，更是中國與外界聯結的通道，透過香港資本市場，中國的國企一家接著一家在香港上市，香港股市成了兩岸三地最亮眼的市場。恆生指數從1850最高漲到33484，這個漲幅令人驚嘆！這是香港連結了中國的成長。

但是台灣和日本卻在中國經濟輝煌的30年掉隊，原因是資產泡沫吹破的辛苦調整，而台灣又遇上中國大陸對台的「吸星大法」，高基期的台灣的人與錢都流向低基期的中國，台灣的人眼睜睜看著中國崛起，自信心也跟著愈來愈失落，每個人都在駡政府，不管誰執政都一樣。

日本的人口老化與少子化，問題與台灣一樣嚴重，尢其是中國大量生產，削價競爭的手段，更是打趴很多日本產業，這些年日本有很多企業求售。不過，日本努力改善基本面，他們營造一個適合生活的環境，完全以人為本，日本掌握關鍵技術和材料，日本自動化設備獨步全球。

這次美中貿易戰帶來新變化，產業鏈重組，台商回流，大量生產，價格殺戮已成過去式，過去30年酣睡的兩隻兔子，終於有醒來調整腳步的機會。

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