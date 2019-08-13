廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

知名網紅曾博恩在節目《博恩夜夜秀》辱罵同事三字經，台北地院以曾博恩沒有侮辱犯意等理由判決無罪，行動法庭邀請到博恩本人到現場，直接說明他為什麼故意要被告，同時也邀請到網紅律師黃靖芸一起到現場討論。曾博恩於節目中透露為什麼會對「公然侮辱罪」這麼有興趣，原來曾博恩在就讀大學期間，為了借籃球場，被人告了公然侮辱，雖然最後是不起訴處分，但是他一直很想搞懂，到底是怎麼一回事。

曾博恩在《行動法庭》節目中表示，他就讀大學期間，幫同學去借籃球場，時間到了，他請還在球場上打球的人離開，對方卻怎麼就是不肯走，曾博恩忍不住碎唸一句「你不要鬧了」，對方一聽卻爆炸，說曾博恩侮辱他，當場打電話報警，最後提出公然侮辱罪告訴，曾博恩傻眼，他回憶，當時球場上都是他的同學，就算找證人，也不會有人幫對方，但訴訟的流程還要跑完，雖然最後是不起訴處分，但是這件事情讓他印象深刻。

台灣最可貴之處，在於我們享有民主與自由，而言論自由更是其中最大的特點，但言論自由不表示你可以口出狂言，恣意傷害任何人的人性尊嚴與名譽隱私。公然侮辱罪未來要不要除罪化，看起來還需要社會一段時間的討論與演進，才會有結果。

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