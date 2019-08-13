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黃竣民／台灣野戰防空　終有機會補破網

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▲即便已經推出將近四十年，FIM-92刺針飛彈依舊老當益壯，除了超過卅個國家採用外，美國海軍陸戰隊目前也仍在使用。（圖／黃竣民提供）

▲▼雲論主筆黃竣民。（圖／黃竣民提供）●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

隨著這一波對美採購軍備的消息確認後，除了國內將引進爭議已久的M1A2T主力戰車外，另一個較為不受到相同重視程度的裝備，也出現在這一次的採購清單內，那就是便攜式的「刺針」（FIM-92, Stinger）型防空飛彈。如果說陸軍當時為了採購M1主力戰車拖延了超過一個世代，那比起等待卅年的肩射型防空飛彈，即可看出兩者之間的期待差別。對於台灣陸軍而言，能獲得這一款單兵肩射式的防空飛彈，其所象徵的意義可能又更深一層！

就陸軍而言，維持一支數量龐大、但是裝備又普遍落後一個世代差距的裝甲部隊而言，長久以來渴望獲得的主戰裝備，與空、海軍的機艦相較原本就難以排進優先順位，加上軍中內部對於將以輪車、履車為主作戰載具的爭議不休，蹉跎的不僅僅是主力戰車的獲得期程，連八輪裝甲車的步兵戰車款式，也是在迷茫多年之後才回過神來，不再想讓偌大的砲塔上只裝著牙籤（20/25mm機砲），改換裝ATK公司威力強大的MK 44型30mm鏈砲，才讓戰力值一舉躍升。不過陸軍在對於裝甲部隊的作戰上，就一直存在著防空能力薄弱的問題，這基本上是部隊編制的問題，雖然作戰區可以將防空營配屬或作戰管制的方式，將防空飛彈車進行作戰編組，但總覺得不是很恰當；而且到了戰時飛彈部隊的管制權責能否還這樣順利，就存在著一個很不確定的問題。

▲陸軍自美採購的復仇者車載式防空系統，堪稱是目前陸軍部隊執行機動時的防空掩護主角。（圖／黃竣民提供）

我國陸軍在防空部隊的建置上，早已隨著部隊多次的組織調整，而幾乎不復存在（不是已轉換軍種，便是因為使用著M-42防砲車、MIM-72型檞樹飛彈…等老舊裝備而幾乎要裁撤殆盡，只剩車載的復仇者防空系統，跟少部份DMS雙聯裝版本的刺針飛彈系統），而後來推出的捷羚防空飛彈系統，更是東拼西湊下的產物，整體的設計和運用規劃，基本上也反映出我國在野戰防空上所面臨的困境，遑論要跟鄰近的國家相比，先進且昂貴的防空自走砲（如日本的87式自走高射砲車）、甚至南韓更先進的K-30「飛虎式」、解放軍的PGZ-95和PGZ-09彈砲合一防空系統，這一類機動式野戰防空的裝備，目前對我國裝甲部隊而言幾乎是夢幻藝品的等級！

▲急就章的捷羚防空飛彈系統，在系統介面與野戰實用性上根本不受陸軍青睞，只好轉用於要點防空用途。（圖／黃竣民提供）

如果隨伴掩護部隊的裝備養不起那也就算了，慘的是部隊野戰防空的能力多年來更是陽春到不行，對比解放軍地面部隊大量列裝的便攜式防空飛彈，簡直是極大的反差。或許當時中國的國防戰略背景主打積極防禦有關，雖然養不起大量的防空飛彈部隊，所以大批量產便攜式防空飛彈給地面部隊，至少也能讓輕裝部隊的官兵起些安慰效應。現在解放軍防空部隊的底子夠厚了，基層部隊卻依然裝備多款經濟、效高的第三代便攜式防空飛彈，而且還不斷地在升級與出口，反觀我國在這一個領域幾乎還是繳白卷，值得好好探究！

▲堪稱是日本陸上自衛隊的高檔貨，87式防空自走砲車有著比主力戰車更不親民的身價。（圖／黃竣民提供）

台灣防空飛彈部署的密度堪稱世界第一，不過對於那些射程較遠、部署陣地易遭敵鎖定與摧毀、尚須雷達車搭配才能有效發揮防空能力的中、遠程飛彈系統而言，在重層攔截作戰時雖然有其角色定位與功能，但本身存在的弱點也是不爭的事實。所以單兵肩射型防空飛彈剛好可以填補這樣的戰力間隙，也讓陸軍地面部隊官兵的心理層面更有信心，因為在短距離、低高度內來襲的敵軍戰轟機、直昇機臨空時，終於可以不必再四處躲藏，反而是敵軍的航空器不敢再肆無忌憚地對地面目標接近，讓陸軍地面部隊的行動自由有效提升。更甚者，如果台海戰爭不幸得進入到國土防衛階段，那麼在多樣武器的配合下，反而更能彰顯這一款防空飛彈的價值。

眾所皆知，刺針飛彈自從在阿富汗戰爭中打出了威名後，由於肩射式防空飛彈的靈活度與隱蔽性極佳，後續對於第三世界或恐怖份子獲得此類武器的預防上，美國一向採取了較為嚴謹的態度，甚至對於先前已出售給我國不同版本的同型飛彈，AIT也有著嚴格的定期清點作業流程。

▲面對解放軍無人機大量裝備部隊，刺針飛彈在某種條件下，也可視為是一種反制措施。（圖／黃竣民提供）

但如果某些民代藉此想跟M503航線、或共機繞台之類硬扯上關係，其實倒也大可不必，畢竟它只是地面部隊防空作戰中的最後一道飛彈防線。如果我國能在今年順利地從美國取得第一批250枚的刺針飛彈，而後續增購超過1千枚以上的建案也都如願達成，這對於陸軍地面部隊、外島駐軍、海軍陸戰隊或甚至是海軍輕型艦艇部隊，肯定能發揮出更強的對空威脅性，對於敵機的作戰模式而言勢必得再重新審慎檢視；而肩射型的刺針飛彈一旦正式入列，也代表著陸軍最後一塊的野戰防空飛彈網終於補好！

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