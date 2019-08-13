沈榮欽／組黨若是柯文哲衰敗起點　何以受傷最重的是時代力量？

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

邱顯智表明為了林昶佐與高潞以用事件負責，辭去時代力量黨主席，可憐時力未老頭先白，比任何時刻更顯搖搖欲墜。

表面上看來，柯文哲組台灣民眾黨是布魯斯特給予凱薩的致命一擊，但是問題的根源恐怕還是出在時代力量本身。事實上從柯文哲宣布組黨的8月1日起，他的臉書粉絲數就開始下降，至今已經跌了三萬多人，仍未止跌。如果組黨是柯文哲衰敗的起點，為什麼受傷最重的反而是時代力量？

相比柯文哲，時代力量缺乏市府的龐大資源與政治行銷的能力，但是同樣不可忽視時代力量本身就缺乏組織力量。即使柯文哲雍正式的領導與現代組織領導格格不入，但是相較時代力量四分五裂的立委各行其事，還是高明許多。

許多人認為柯文哲以「垃圾不分藍綠」的雞湯語錄，令其在對政治缺乏深刻思索的搖擺選民間游走，得以左右逢源，但這恐怕同樣是為柯文哲語言所惑的結果。

如果仔細聆聽柯文哲的語言，不難發現他其實對於藍綠各有基本盤十分焦慮，時時刻刻擔心只要選情緊繃，藍綠各自歸隊，他的支持度就會下跌。可惜他的能力不足以超越市政，對國政與國際事務的膚淺理解，使得他無法大大方方在政策上提出藍綠之外的第三條路與之競爭，而採取了模糊與跳躍立場的挑撥藍綠策略，越能挑撥對藍綠的不滿，便能不用提及具體的政策，而收穫選票。

▲如果仔細聆聽柯文哲的語言，不難發現他其實對於藍綠各有基本盤十分焦慮。（圖／記者莊喬迪攝）

但時代力量又何嘗不是左右為難的俘虜？擔心選票與柯文哲高度重疊，而不敢在選舉時表態；擔心選民結構的光譜，而在許多議題上扭捏曖昧。問題是單一選區兩票制本來就對大黨有利，缺乏明確形象的小黨，遇到比你更能夠操弄模糊策略的第三黨時，立刻就令時力無立錐之地。但是這種搖擺策略的根源並不是在策略本身，而是時力缺乏組織的力量所致。只有內部堅實的組織才能夠在市場上競爭，當內部的交易成本高於市場的交易成本時，就註定時代力量的瓦解，這是72年前寇斯的洞見。

不過台灣真正的問題還是在於如何轉型為創新型經濟，這是一個過大的題目，但是其中關鍵的一點在於台灣的人力資本，人的素質是創新的必要條件。所以我們不僅僅要避免假新聞，更要避免劣質資訊，假新聞使我們內鬥，劣質新聞排擠我們獲取優質知識的機會。在目前的世界變局下，以商業語言來說，此刻還在尋找殺手級應用的組織都是落伍的，世界正在進行的是生態體系的革命，需要比過去更為多樣的創新知識與技能。為此我們該自問：是否呱吉或是視網膜是人才？我們要如何砥礪彼此改進現有的人才與創造更多的人才？如此一來，即使有朝一日時代力量不復存在，吳崢還是存在，基進的陳柏惟仍在那裡，只有當我們有足夠具有台灣意識的人才庫時，台灣才可能有創新的未來。

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