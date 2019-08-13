包正豪／郭董不再是「政治素人」

▲只要郭台銘還有一絲清明，能夠理性地看待政治，他最佳的選擇是蟄伏4年後再來挑戰。（圖／記者季相儒攝）

●包正豪／淡江大學教授兼全球發展學院院長

國、民兩黨初選結束，民進黨那邊塵埃落定，國民黨這邊跑來龍套插花，搞得好像一團亂，根本三國之中再來三國。這個其實不意外，國民黨很不習慣「程序正義」，對於初選結果的不接受，根本司空見慣。柯文哲想要在民進黨那邊搞風搞雨，沒有半點機會，想要真的演韓蔡柯三國，只能從國民黨下手，誰讓國民黨沒有「團結DNA」呢！

2020大選想三足鼎立，柯文哲得要整合國民黨內的反韓支持者，實屬必然。但柯文哲、郭台銘、王金平三人想要整合，難如登天，卻又是唯一的選擇。不過，我個人來看，這個整合幾乎看不到成功的可能性。除了王金平一貫的柔軟，容或有妥協擔任副手的可能外，柯、郭二人，實在難以整合。原因就在個性。

柯文哲和郭台銘都不是屈居副手的樣子。柯文哲又組黨又一副共主模樣，甚至大剌剌地說：「當副手不如繼續擔任市長」，所以擔任台灣民眾黨的總統候選人，捨他其誰？但鴻海霸主郭台銘，身家不凡，又自許為國民黨忠貞黨員，一旦和柯文哲合作，叛出國民黨，恐怕自傷七分。

郭台銘之所以能夠贏得相當數量民眾支持，靠的是支持者認為企業家執政能夠突破不景氣的枷鎖。簡言之，是對郭台銘未來引領台灣經濟轉型發展的浪漫嚮望。這個，只有擔任總統才有可能。以郭台銘的全球霸業，習慣令出必行的決策模式，郭董有什麼理由去擔任柯文哲的副手？郭台銘現在就是一個「不甘願」，還沒能接受初選失敗的事實，總想著要逆境求生。等到郭台銘的情緒平復，他就會看見柯郭王整合不過是替柯造勢，等著他的不過是一個無實權的副總統而已。

為了一個雞肋般的副總統名位去和柯文哲合流，除了自己掏錢出來幫柯文哲選舉以外，哪還有什麼好處？要當冤大頭，也不是這樣幹的。更別說郭台銘如果脫黨參選，馬上受傷的就是他過去刻意塑造出的「忠貞黨員」形象。票源還沒開拓出來，先自損一萬。所以只要郭台銘還有一絲清明，能夠理性地看待政治，他最佳的選擇是蟄伏4年後再來挑戰。如果因為看衰蔡英文，而把本屆選舉看成天賜良機，非要出來拚個勝負，那就太蠢了一點。

▲政治這碼事，有人天生擅長，譬如柯文哲，緊緊抓住潮流風向，引領風騷。（圖／記者莊喬迪攝）

柯郭喬不攏，那是一點勝選機會都欠奉。既然如此，除非柯文哲的「失業危機感」太重，重到願意放棄角逐總統大位，否則柯郭配又怎能成局？道理甚明。既然如此，郭辦為何還是發出曖昧不明的聲明呢？個人觀點是郭董真的要踏入政治圈了。

政治這碼事，有人天生擅長，譬如柯文哲，緊緊抓住潮流風向，引領風騷。看他的「五大弊案」，雖然一件也沒成，但政治收益早已落袋為安。但也有人真的是政治小白，譬如郭台銘，天真地以為憑藉自身優勢，進場就能作莊。可惜事與願違，初選慘遭滑鐵盧。

從一個局外人的角度來看，郭台銘在人生這個階段，還有什麼可求的？還有什麼能夠實踐的夢想？論事業，鴻海帝國赫赫有名。論財富，他還需要更多的錢嗎？到他這個階段，無非留名成就事功。此番受挫，相信他也知道涉足自己不熟悉的領域，總是要繳學費才有機會成長熟練。學費繳了，又別無其他，繼續走政治路，順理成章。所以此時的曖昧，可以看作是蓄積能量。引而不發的威脅最大，也最能逼迫國民黨妥協，做出承諾。如此一般，郭董替自己取得未來問鼎的門票，總好過摸摸鼻子認賠殺出，從此雲淡風輕。

為什麼我不談王金平？因為他最弱，對整個局的影響最小。而且他最容易妥協，注定被柯郭兩人妥協。既然如此，那就別多談他，反正這個局，他肯定相公。

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