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劉仕傑／不喜歡的品牌通通抵制？無限上綱「獵巫」的風險

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●劉仕傑／中華民國外交官、政治人物。曾任外交部北美司、歐洲司及派駐洛杉磯辦事處。

這兩天手很痛，不太能打字，加上忙著帶小孩，所以一直沒針對手搖飲的事情說說自己的想法，而且網路上精彩的評論很多，我自己都快看不完。

網路上列舉了所有支持一國兩制或標示中國台灣的茶飲店，台派同溫層發起拒買拒喝，這些我當然支持，沒有問題。

但捫心自問，我們能夠慷慨激昂、義憤填膺地說不買一芳、不買Coco等品牌，不正是因為這些商品的可取代性高嗎？

焦糖 陳嘉行 Brother Caramel 也說了，開一家茶飲店成本五十萬台幣。對許多人來說，這不是太高的門檻吧？

我們今天針對十家茶飲店品牌拒買，其實一部分的原因是，我們知道還有其他品牌可以買，喜歡每天來一杯手搖飲的朋友，頂多多走一兩個巷口買別家就是。你說一芳很好喝？但我想也沒有好喝到非一芳不可。其他一樣好喝或甚至更好喝的品牌，很快就會出來填補這個市場空缺。十家甚至二十家茶飲店品牌縱使在台灣倒了，我相信還是會有台派的朋友很快出來開一家，品質不輸這些原有品牌。

我說這些，不是要澆各位冷水。如果你要誤解成我是在支持一芳，那現在就可以離開了。我要講的是，我們能夠暢快地獵巫，豪氣地說不喝這些茶飲，是因為我們知道還有其他替代品可以喝，所以拒喝這些品牌不會對我們的生活造成太大的不便。

那Zara呢？

ZARA Taiwan的網站，寫著中國台灣。那，不穿不買Zara嗎？

當然可以。Instant fashion又不是只有Zara，買別家就好了，雖然我每次經過東區，都可以感受到Zara真的很受年輕人歡迎。為何？除了好看，另外還有價格吸引力。

那Zara在台灣的替代品是哪一個品牌？我真心好奇，因為我現在很少逛街了，也請網友告知。

手搖飲跟快速時尚，是兩個截然不同的產業，門檻完全不同。如果前者資金門檻是五十萬，後者要不要五千萬或五億？我不是產業專家我不懂，但我知道快速時尚的替代品沒那麼多選擇。

順著這個邏輯，還可以推到很多其他的商品。例如有人說，台灣可口可樂的母公司是太古集團，而太古公開支持一國兩制。

那不喝可口可樂或雪碧芬達，有替代品嗎？有，百事可樂。除非你戒掉可樂，不然替代品只有一種。（不過我也沒去查百事可樂的政治立場就是。）

講這些的目的只有一個：我不希望看到台派的朋友們到最後內心受傷。

我們可以抵制這些我們不喜歡的品牌，但同時內心也要清楚，這樣的情緒推到極致，對台灣社會恐怕是危險的。我們可以討厭它們，但也要務實問問自己，我們願意付出多大決心跟努力，在日常生活的柴米油鹽醬醋茶中，做到政治上百分百的China-free（無中國狀態）？

抱歉說了一些可能大家不想聽的話，但我真的擔心。

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