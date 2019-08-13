韋安／郭台銘能抵抗總統的「權力魔戒」嗎？

▲郭台銘、柯文哲、王金平三人是否合作，引起外界高度關注。（合成圖／ETtoday資料照）



●韋安／資深媒體人、策略規劃

中華民國雖然是外交孤鳥，只能算半個主權國家，可是總統的權力指數排名，卻可能在全球前20個國家之內。

臺灣的總統，一年掌控2兆臺幣預算，任命從政府單位到基金會、國營企業的5000個位子。一句話就能幚軍警檢調和其他公務人員搏上位者陞官加爵，權力之大超乎想像。而且，可以施展捍衛中華民國，或是熱愛臺灣的崇高理念。

只要有能力和總統大位黏上邊，或是有實力的競逐者，以及有幸坐上這個位子的人，仿佛都會帶上了「魔戒」，變得易於常人，或是不正常了。從李、扁、馬、蔡，都是這樣。郭台銘是另一個頭腦狂熱的「魔戒」追逐者嗎？

雖然，有關郭董是否獨立參選話題，炒的沸沸揚揚，郭粉們意猶未盡，但他真正出來的可能性其實微乎其微。

作為成功的國際等級的企業，凡事追求功利和結果的目的性，他要的結果就是要「能贏」。

他原本打著「必勝」的雄心，投入國民黨的初選，可惜天不遂人願，沒能勝出。即使有遺憾，但他還是「贏」了。他從一個成功的商人，變成一個在兩岸都有政治「話語權」的政治人物。還有人會像5年前那樣，敢追打「三創BOT」案？

在三個月內，郭董就獲取了別人30年才能累積到的政治資本（柯文哲算是異類）。如果現在在贏面很小的現實基礎上，他參選總統，最後會把已經累積的政治能量，賠個精光。

當然，他還是有微乎其微贏的機會，但要在兩種情況之下：

一，韓國瑜真的「掉下來」了，到最後支持度不到20%，韓自行退讓，請「老大哥」出面來拯救中華民國。這兩個前提，會同時滿足嗎？

二，郭柯王三人義無反顧地結盟，柯辭掉臺北市長，王退黨充當主將或副將，置之死地而後生。相信郭台銘做得到，其他兩人就有點困難了。柯文哲組黨，只是略施恩惠的小聰明，把郭當成自帶乾糧的義工。柯157的智商值，在郭眼中一目瞭然。

有些政治人物在選舉上，會明知不可為而為之，透過選舉，會從以前的施慧對象獲取政治獻金的回報，或是為了政治生命的延續，或是累積籌碼去博取其他的權力。但這些對郭台銘來說，都無法成為誘因。

以郭台銘的財富、智慧和抱負，他是唯一能抗拒總統寶座「魔戒」光環誘惑的局中人。如果在沒有十足贏面之下，如前面所提的兩種狀況，郭台銘再參選下去，將喪失與韓國瑜相較，更大的正當性。

所謂挺韓的激進和狂躁者，這時候應該給郭董「溫暖」與「寬愛」，而非一味的刺激。讓他有平心靜氣思考的空間，否則只會讓問題越來越複雜化，郭董被激怒到只好意氣用事，跳入原本已退出的「賽局」。

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