黃奎博／認清「今日香港、明日台灣」的條件

▲香港機場12日下午被示威者佔領進而癱瘓運作。（圖／路透）



●黃奎博／國立政治大學國際事務學院副院長、外交系副教授。

香港「反送中」運動持續兩個多月了，時有警民暴力相向的情況，尤其近日情勢因為有示威女性受警方強勢驅離可能失明、香港赤臘角機場被群眾癱瘓運作、警務處總部大樓被包圍而再次升高。因此，台灣內部又激起了同情香港和平或暴力示威群眾的聲浪。

在台灣，很大一部分是希望香港的示威民眾能夠撐下去，達成五大訴求目標。另外有一些則是透過各種方式提醒親友，台灣千萬不能步入香港受中共「一國兩制」宰制的後塵，亦即提醒大家千萬不能讓「明日台灣」變成「今日香港」。

所謂「今日香港、明日台灣」雖然發生的可能性極小，但看看台灣這麼多年來的政治內耗以及因此逐漸消失的團結與心防，實在讓人無法對台灣的未來放心。

台灣明明有發展已久、相對成熟的民主政體，也有足夠的經濟實力以及理應尚可自衛的國防武力，現在只差與中共當局的政治溝通管道，但究竟如何會在中、短期內導致「今日香港、明日台灣」？有點可能性的條件大概有下列三個，它們都獨立存在。

第一個條件是，台灣的執政黨或重要組織推動緩獨或「法理獨立」，導致台灣為避免戰端而向中共做出極大的政治妥協，甚或人民解放軍「解放」台灣。

第二個條件是，台灣因內亂或經濟秩序極端不穩，使中共決定以軍事力量介入台灣內部事務並成功「解放」台灣，或者因美國無法直接介入而使多數台灣人民只好向中共做出不得不的政治妥協。

最後一個是，中共在治理中國大陸時遇到極大困難，須找替罪羔羊以轉移內部注意力，因此找個藉口直接奪取台灣。

這三個條件都是以中共成功以武力入侵台灣，或台灣被迫接受中共提出的政治條件告終。此時，原則上中共會以「一國兩制」處理統一後的台灣。對中華民國轄下人民而言，無論任何一個條件發生了都是不幸的。

▲兩岸交流雖已展開，但中國迄今尚未放棄武力犯台。（圖／路透社）

千萬別問說，中、短期內怎麼沒有某個主要政黨「親中賣台」導致台灣被統一的條件呢？因為我看不到哪個檯面上的主要政黨是這樣的。這種無根據的政治標籤可以休矣。可嘆的是，在台灣，卻仍有不少人認為台灣存在著這樣的主要政黨，並據以判斷只有另外一些政黨才能有效保護台灣。

此外，千萬不要認為中共一定是追求「和平統一」，因為兩岸交流雖已展開，但中共迄今尚未放棄武力犯台。就像冷戰時期美、蘇雙方雖互設使館、交流通商，但武力對峙的情況從未消失。「一國兩制」是目前中國解決所謂「台灣問題」的前提，但在情況不允許「一國兩制」或中共在統一條件上占有極大優勢時，中共想以「一國一制」（「具中國特色的社會主義」）統一台灣並非不可能。

進一步言，如果「今日香港、明日台灣」真的不幸發生了，屆時中共勢將對台採取「一國兩制」或「一國一制」，過去曾做為兩岸交流政治基石的「九二共識」將不復存在。

民進黨的蔡（英文）式詭辯邏輯說「九二共識」等於「一國兩制」，但事實上，中共領導人迄今未在這兩個政治概念之間添過等號。「九二共識」是台海兩岸政府對於「一個中國」求同存異以先達功能性合作的政治諒解，甚至勉強可以擴張解釋成「一國兩府」，或台灣方面在「憲法一中」之下與中國大陸當局所達成的暫時性政治安排。所以，國民黨政府和中共政府對於「九二共識」本來就是各說各話、異中求同。「一國兩制」則是中共在其定義的「一中」條件下兩岸統一後的安排，無論是透過和平的或非和平的方式。

總之，台灣在這個節骨眼一定要有憂患意識，更要有信心與智慧不讓「今日香港」變成「明日台灣」。在台灣幾乎沒有人希望見到「一國兩制」或「具中國特色的社會主義」在台灣施行，所以絕對要避免前述三個較可能的不利條件，同時對內發揮集體智慧、理性對話，對外廣結善緣，開創出相對穩健且能臨機應變的對陸政策。

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