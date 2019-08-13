丘福隆／2020大選預測的「最大變數」

●丘福隆／自由撰稿人

明年初台灣總統大選充滿變數。台北市長柯文哲是目前最為關鍵的變數，卻也是最可預測的人物。

2008年國民黨馬英九當選總統並橫掃立法院，號稱「完全執政，完全負責」。因此有人認為「20年內民進黨將難以翻身」。豈知柯文哲在民進黨支持下爆發出白色力量，在2014年當上台北市長，從而促成2016年民進黨蔡英文當上總統並掌控立法院。

民進黨為柯上課，教他如何當市長，並提供市府幕僚人員。爾後因柯施政不符民進黨利益，被認為忘恩負義，故撤除市府幕僚黨員。柯則趁此海選人才，但亦因此深知求才之不易。另方面，柯自認為有助於民進黨打破「20年內無法翻身的魔咒」，對民進黨已兩不相欠。接著，在彼此視如寇仇的情況下，柯於2018年驚險取得市長連任，白綠分道揚鑣。

柯是善於思考的智慧型人物，習於做客觀選擇。他自知難以湊足參選2020總統條件；參選過程中所需人力與財力資源均不存在；在沒有政黨支援下，即使當選，數以千計的高階人事安排何止於一場惡夢，到時候每天將為施政與人事問題被政敵罵到冒煙，生不如死。

雖然如此，柯現在不能鬆口不選，因為（1）柯對麥克風烤肉架已上癮；（2）話語權就是實力，沒話語權非但中央政府不睬你，恐怕連當下部署都難以指揮；（3）柯對自己未來的安排尚未搞定。

柯是數字控，喜控數字，不會以實換虛。他本性善良，堅守道德底線；自己不貪，部屬難污；以解決問題為本事，不做虛工。他是綠營中真正可敬的台灣之子。他以本身的作為與論述贏得年青人的支持，幾與政績無關。亦因此，除非政敵提出增高工資或增加就業機會，否則動不了柯的基本盤。（郭台銘能拿走一些柯粉年青人票便是如此。）再者，柯的台北年青人支持率低於全臺年青人支持率，仍能連任台北市長，促使他近來遊走全臺，希望趁此風頭仍健之際，將名氣極大化。不見得是為了參選總統，至少有益於未來人生規劃。

柯要什麼？應該不多，很務實，小大由之。他對自己是不是當總統的料已有科學的省思。若卸任後能在小市鎮行醫他應該會接受，但因已與醫事脫離多年，恐難如願。若未來能負責某特定部門或計劃，發揮行政經驗與醫學專才，對國家社會有貢獻，他應會欣然接受，但其目前人事關係實力尚難保這種願望的實現。若成為副總統候選人搭檔或智多星，他應該也會樂於考慮，故柯與郭台銘有合作的可能性。

柯唯獨不批評郭台銘，應非尊其道德學問，而是敬其全球代工製造業龍頭的地位。確實，任何人要當到世界第一，即使是當乞丐世界第一，其機率也比連續被閃電打中十次還難。因此，郭必有其一連串的過人機遇與本事。對柯來說，只要合理，以任何形式與郭合作，意識上與心態上均應可接受。

▲韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者洪靖宜、湯興漢、徐斌慎攝）

韓國瑜有一般國民黨員缺乏的戰鬥力，竟然攻陷民進黨高雄市堡壘，振奮人心居功厥偉。但是在競選總統層次，他不但沒有擴大基本盤的能力，甚至每況愈下，而且拖累國民黨立委們的選情。顯然，有些選民已厭倦於他招式用到老的競選方式，韓營必須立刻檢討。

原先，當韓表示疼惜高雄青年「北漂討生活」時，青年們受感動回家投他票。相反的，當韓上任市長不久便表示要「北漂選總統」時，青年們遂怒不可遏。身體虛弱盜汗淋漓，為反駁酒弱病夫形象，他穿運動鞋赤手爬樹。為爭取選票，他忙於摸鼻、摸頭、握手、摸孩童等連續動作，很不衛生。為表示帶職參選總統有理，他說了一大堆歪理，罩門日增不一而足。韓粉們更是奇怪，似乎許多人有擁韓統一教材，認為「2020大選是一場理性選民與非理性選民之爭」，又認為「郭台銘的成功建築在千萬庶民的工廠倒閉與家破人亡之上」。若前者論述為真，不投韓就是不理性；若後者論述為真，全球成功企業皆罪孽深重矣。均此等等，難怪民調日降，韓粉難增。

即使是滿檔的庶民經濟也救不了台灣經濟。台灣的經濟必須由高手調治或羣醫會診才有生機，不容業餘者們再行摸索學習。按理，若韓能對郭說出：「目前台灣地位特殊，國際空間受壓縮，有些事務總統難為。可否借助吾兄之力，發揮非官方軟實力，為國效勞？」如此交流或可勸退郭董。若韓連這種話都不會說，敗選的可能恐怕在劫難逃。

海外華僑大部分是中華民國派。他們不住台灣、不在台灣賺錢繳稅、不受台灣社會氛圍影響，卻十分關心台灣。當他們看到民進黨不公不義的肆無忌憚與馬英九政府的貧疾無為，既憤怒又無奈。好不容易看到韓國瑜能突破民進黨防線，於是一股腦兒地擁韓倒蔡，希望從此永遠拉下民進黨。認為若有任何差錯，中華民國萬劫不復。但是，目前韓國瑜並未顯示有必勝的實力與潛力；甚至即使勝選，也不見得會做得比馬英九好。因此，未來仍有第三組總統候選人出現的可能；而海內外中華民國派選民也可能在「不能讓民進黨繼續執政」的大前提下發生棄保效應。

奇妙的是，柯文哲對客觀因素的邏輯思考雖然使其決定與作為較可預測，但是他的決定卻又能引起選民的大幅棄保效應，因而使選局變得更為複雜難測。到頭來，選民考量「候選人對我的經濟情況有什麼好處？」仍將是決定投誰最重要的因素。

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