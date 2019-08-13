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白依／香港示威收拾亂局易　收拾人心難

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▲香港《逃犯條例》爭議至今尚未結束，市民不斷上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

● 白依／獨立評論人

昨天，香港機場航班全部取消，造成香港機場癱瘓；北京國務院港澳辦在記者會上，指香港的示威抗議已出現「恐怖主義的苗頭」。但香港警務處在稍後的記者會上表示：現階段未到恐怖主義的程度。

我養父因思想上受到政府懷疑，來台後連續三十年，不時就被帶走秘密偵訊三個月，因養父有檢察官經歷，均能証其清白，但那折騰及家人的恐懼非常人能體會，但養父不准我稱之為「白色恐怖」，只准稱為「白色困擾」，他説：政治嗜血，應該避免戾氣用辭以求祥和。

我從事社會現象觀察工作三十多年，也深深體會，大規模社會抗爭活動，戾氣怨氣均重，稍有不慎，即變殺氣，也儘量不要用「恐怖」兩字，這會讓雙方情緒更亢奮，手段更激烈，後果更嚴重，妥協收場更困難。所以，我認為港府保安局長李家超在跨部門記者會上稱：示威人士在多區集結，嚴重暴力行為到了極度危險情況，令人擔心其恐怖性；較為妥當。讓大家對問題警覺與重視，而非對問題緊張與慌亂。

▲香港機場目前尚有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

任何大型群眾抗議活動，定會產生立場對立的媒體，都想對能証明自己立場的消息誇大報導，以求在民意及道德上壓倒對方，而忘了媒體報導的公正性。結果雙方均偏頗的誇大報導，使彼此間隙及仇恨越來越深，也越來越難讓步妥協，和平收場幾無可能。

例如港媒報導遊行有200萬人，港警公佈38萬人，但依人群所佔面積，即使大家緊緊貼身，也不可能有100萬，不過人數空前則是事實。而抗議港獨的集會，有媒體説只有兩千多人，但看看相片，絶對上萬。

正式媒體都會誇大報導，個人媒體更是製作不實假新聞，例如學生在衝擊立法院的新聞後，有FB大博主放了一張取自電視新聞的圖片，畫面上被採訪者説：「死了三個人」，透過手機傳到學生群，立刻群情激憤，但那畫面採訪者説的字幕，被完全造假是假新聞，而其他假新聞如元朗大叔打孕婦、警察脫女示威者褲子猥褻……等，不勝枚舉。

大陸社交媒體廣傳一則「示威者用鉗子夾斷警察手指，疑似CIA行為」播出了手指剪斷，及示威群眾有人拿鉗子的特冩鏡頭，看的大陸人民怒火衝天。其實相片是2015年中新網播報「兩男吵架，動手又動口，咬斷手指，所幸接回」的畫面，而示威者特冩鏡頭，拿的也不是鉗子。所以，香港群眾抗爭問題發展至今，愈演愈烈，偏頗媒體報導，不無推波助瀾之責。

然而，香港問題再不解決，最後癱瘓的將不只是香港機場，而是整個香港，所以香港人絶大多數是希望能儘快解決，恢復正常。

不論大陸與香港的政府或人民，均必須有下面的認知：

（一）學生不是暴徒，但暴徒一定混充學生；所以，社會不要把學生當暴徒，但警察逮捕暴徒，示威團體也不要誣賴警察逮捕學生。

▲香港抗議活動不斷升級，警民衝突越發激烈。（圖／香港01授權使用，請勿隨意取用，以免侵權）

（二）任何地區大型群眾抗議活動，必有「國際亂波者」介入，其目的或為製造地區動亂，或為實習累積經驗。

「亂波者」為日本戰國時代間諜，專門善於在群眾中造謠生事，製造混亂，因明石元二郎將亂波者之訓練及手法，研究發揮到極致，以致日俄戰爭日本勝利，而今，「亂波者」已成各國情報組織必備人才。防止「亂波者」興風作浪，最好的方法是不中計，不給他機會，想想看2014太陽花學運，佔據立法院，王院長不動用警察強制驅離，被誣衊為藍皮緑骨，其實王院長懂，一旦強制驅離，學生會越戰越勇，問題越難收拾，「亂波者」越容易發揮，他不驅離學生，學生佔領一週後，每天輪流上台演講也聽膩了，沒有新的衝突，國際媒體除了數第幾天，也沒新聞，學生才發現是被關在立法院了，王院長再收場，這種「止亂於未發」的政治智慧，看看今天香港情況，才能體會。

（三）價值觀不能逾越秩序觀

法國大革命時代，人民爭取自己的自由，罔顧別人自由，形成混亂與暴動，羅蘭夫人被送上斷頭檯，臨刑之前説：「自由！自由！多少邪惡假汝之名行之！」所以追求自由、民主、人權……這些價值，若沒有秩序，都只有毀滅。

而秩序是由法律規定的，無論哪一方，非法暴力都應接受法律制裁。而不論你支持哪一方，都應以支持法律為前題。

（四）收拾亂局易，收拾人心難！

大陸或港府都必然要解決，看到大陸深圳武警演習，讓人聯想是否要高壓維穩，當然，高壓維穩最容易收效，但切記：收拾亂局易，收拾人心難。台灣二二八事變，國民黨把亂局解決了，但失去的民心至今仍難彌補，成為民進黨選舉的提款機，大陸或港府應引以為戒；並認真冷靜思考，要香港長治久安，妥協讓步是否比高壓維穩，更易穩住香港人心？也會吸引台灣人心。

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