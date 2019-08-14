Bridgefy的誕生：科技是專制政權的打手還是敵手？

●林宜敬／台灣大學資訊工程系畢業，美國布朗大學電腦科學博士。2002 年創辦艾爾科技公司，推出專業的聽力及口說訓練軟體 MyET，現擔任執行長。

今天早上看到一則報導：在目前的香港示威抗議當中，有越來越多的香港人開始使用一款稱為 Bridgefy 的 App。

由於 Bridgefy 使用的是藍牙無線通訊技術，而不是電信公司所提供的 3G、4G、或是 5G 電信網路，因此，即使政府將一個地區的電信網路全部切斷，民眾也還是可以繼續透過手機的藍牙功繼續傳播訊息。

由於這款 App 不使用電信公司所提供的無線網路，所以傳送的訊息不會經過電信公司的基地台或是路由器。也就是說，即使政府控制了所有的電信公司，或是全面使用華為的 5G 基地台跟路由器，他們也沒辦法看到群眾之間傳送了什麼樣的訊息。

當然，藍牙通訊的有效距離非常的短，在空曠的地方也只有一百公尺左右。所以這樣的 App 只能在人口密集的地方使用，或是透過接力的方式，將一個訊息透過附近的 Bridgefy 使用者，將訊息送到遠方的目的地。

「透過其他人的手機，將訊息傳送到目的地」，這聽起來似乎很難，但其實我們現在所使用的網際網路，就是依據這個原理所設計的。所以底層的技術早就存在，只是我們目前用的是電信公司所提供的有線網路，或是 3G、4G 或是 5G 無線網路而已。此外，像 Bridgefy 這樣的軟體，也讓每個人的手機扮演了路由器的角色。

當然，這樣的App還是有它們的局限性，只會在某些國家流行。

如果一個國家的人口不夠密集，人與人的距離經常超過一百公尺，那就難以形成一個藍牙網路；如果一個國家的人民相信他們的政府，不用擔心他們的政府偷看他們的通信內容，那人民也沒有必要安裝這樣的軟體。

我覺得這將是一個即將改變這個世界的新科技。而 Bridgefy 可能是第一個這樣的 App，但應該不是最後一個。

▲香港機場因示威活動影響關閉，過程中不斷傳出「網路可能被切斷」消息。（圖／路透）

將來一定會有人推出具備「隱身」功能的版本，能讓這種 App 藏在手機裡，而不會被警察或是邊防人員發現；將來也一定會有人推出 「P2P 安裝」 的版本，讓人們可以直接從身邊的朋友下載這樣的 App，而不用透過網際網路連上某個伺服器，因而增加自己曝光的風險。

人類的歷史往往因科技而改變。據說馬鐙傳入歐洲，造成了歐洲封建制度的興起；而英國人發明了長弓 （Longbow），又造成了封建制度的衰亡於民主制度的興起。

所以網際網路科技究竟會讓一個專制的國家更加專制，還是會讓一個專制的國家無法繼續專制下去？

我們正在目睹這個歷史的轉折點。

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