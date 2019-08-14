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借鑒韓國性拷問事件：民主之火燃於侮辱女示威者

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●鍾樂偉／現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，著作包括《韓瘋》、《心韓》。經營「Steve Chung 鍾樂偉」粉絲專頁。

早前，有一群防暴警察在天水圍制服一名穿長裙的女示威者時，正當警員強行把該女士抬進警署期間，他們毫不理會現場環境，動作極為粗暴地把該名女示威者身上的長裙扯下，導致她下身「走光」露出內褲（關於有否連受害人的內褲也有扯下的問題，有與否的報導都存在，還有她自己本人在連登轉載的解釋文章上，亦不敢百分百肯定當時的情況），行為令人髮指。

另外，上周在尖沙咀的示威活動中，又有數名防暴警察，忽然衝向一名並沒有參與示威的女士身旁，不只用身軀把她壓下，期間手部更多次觸碰到該名女士的敏感位置，情況同樣叫人憤怒。

自「反送中」一事以來，警察被指粗暴對待女示威者的濫權情況，越見嚴重。借鑒韓國曾經在 80 年代發生過的類似經驗，特別是廣為人知針對女大學生發生的「富川警察署性拷問事件」，若然警方繼續不自律，並粗魯地對待女示威者，最終必然會因侮辱甚至侵犯女性這可恥行徑，挑起更大的民怨，招來一發不可收拾的後果。

性暴力，展現的其實是權力支配

發生於 1986 年的「 富川警察署性拷問事件」 ，是與一位叫權仁淑的漢城大學醫護系四年級女學生，被捕後遭到警察以性拷問對待問題有關。原為大學生的權仁淑，85 年春天開始，為著推動「勞學團結」，便決定加入工廠，與工人一起策劃抗爭運動。當時，她以化名與假身份，進入京畿道富川市的天然氣公司工作。 後來，到了翌年 6 月 4 日，她在參與抗爭活動期間，便因涉嫌偽造身份證，被警察拘捕，並被帶到京畿道富川警察署扣查。

扣留期間，當時富川警察局探員文貴童，在6月6日凌晨和7日深夜，連續兩次追問權仁淑，有關早前抗爭活動中，其他相關人員行蹤的情報時，據權仁淑指斥，文貴童以「性拷問」的方式，包括叫她脫去衣服，打弄她的上胸，並用手摸她的陰部，還有拿出自己的生殖器，對著她的陰部搓動數回等惡行，侮辱且強迫她招出有關資訊。

後來，雖然在律師的協助下，權仁淑曾經向法院控告文貴童的性暴迫害，可惜不只一概被駁回，檢方更以權仁淑是不良份子，且是被激進左傾思想所污染，爲了革命甚至利用性羞恥作虛構謊言的惡語，否定她所有的陳述，結果判她 18 個月入獄，還有反過來宣佈文貴童的罪名不成立，不予起訴。

判決一出，其偏頗的立場，即時叫全國民眾極為憤怒。群情激憤的群眾，大聲疾呼審判顛倒是非黑白，未保護女性權益。後來，為了保護被捕入獄子女而成立的家長團體「民家協」，便決定挺身而出，一直守衛在權仁淑的身旁，陪伴她繼續向公眾爭取輿論支持。

一切直至1987年「六月抗爭」成功以後，大法院終於在1988年2月9日，接受了裁定申請，而文貴童在重審下，改被判有罪，判處 5年有期徒刑。

1986年「富川署性拷問事件」，絕對是一場22歲少女與暴力政權正面對決的戰爭，可幸最終取得勝利。可以說是，權仁淑被警察以不道德和人權蹂躪方式對待，赤裸裸地暴露出軍政府極其醜陋的極權形象，亦因而呼喚出民眾的怒火，決議要向暴政宣戰，必須要以建立民主政制，來撥亂反正。所以，從韓國的案例可見，民主之火的點燃，追本溯源，其實都是源於侮辱女示威者開始。

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