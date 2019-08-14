民進黨急著壓垮時力　誰等著撿便宜？

●作者／Decency

時代力量在選舉五個多月前遭到重擊，無論是壓倒的最後一根稻草，還是過去留下的火種，民進黨功不可沒。



民進黨為何出手壓垮時力，雙方究竟何時決裂的？有人說是2016年勞基法一修；有人說是2018年初的凱道抗議勞基法二修；有人說是上個月的私菸案。

其實，早在2016年選舉的後半段，民進黨就已經展開攻擊。就在區域候選人跟蔡英文站在台上高喊「凍蒜」的同時，民進黨已在網路上祭出「時力政黨票太多，集中投給民進黨」的攻勢。普遍估計，時力因此損失3-5％的政黨票。

回到最近林昶佐和洪慈庸的退黨聲明，包括「立刻全黨支持蔡英文」、「趕快處理鳳山、淡水、汐止」，全都是拿著民進黨方面的盤算。背後的壓力哪裡來，答案昭然若揭。

現實是，民進黨從來不會把統獨光譜相近的小黨，視為一同「抗中保台」的盟友，而是必須把票搶光的競爭者。無論是過去的台聯，現在的時代力量，以及目前正在密切合作的基進側翼及綠黨。

四年來，時力就在「被禮讓」的緊箍咒下，一邊試圖透過國會監督和議題來走出自己的路，一邊必須和民進黨合作法案和對抗國共。在民進黨各種攻勢從不間斷的情況下，時力要維持兩者平衡本來就很高難度，再加上黨內決策溝通的長期失靈，最後演變成路線之爭，才是最近連環爆的根本原因。

▲時代力量如今只剩下黃國昌和徐永明兩席立委。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書粉專）

結果是，在民進黨近來從金主、樁腳、側翼、媒體、網路全方面下手加壓的情況下，時力突然陷入風雨飄搖。面對台灣民眾黨的挑戰，一時間失去對抗的底氣。如果時力無法重回站穩腳跟，很可能讓柯文哲和郭台銘撿了最大的便宜。

然而，這樣的討論，在過去的時力決策會議有出現嗎？民進黨在不斷出手加壓時有想過嗎？答案恐怕是沒有，因此一起走進了現在的困局。

困局是，自從習近平的一國兩制台灣方案，到香港的示威運動，靠著「抗中保台」大旗就能招喚的選票，早已牢牢握在民進黨和蔡英文手中，但這樣就足以在總統和立委大選成功抵抗親中政黨嗎？

更具體的問題是，把現在還因為某些理由或過不去的點，尚未舉手高喊「支持蔡英文」的，全都打成「看不清中國威脅和香港局勢，不是搖擺看風向，就是腦殘」的人，真的對於爭取支持和勝選有幫助嗎？答案是否定的。

時力正在慰留的主席邱顯智，上任時曾喊出「主權勞權平權」，到後來與民進黨主席來談時，化約成「捍衛主權與公平正義並進」，所以林昶佐和洪慈庸到底接不接受這張2020的藍圖？不接受的理由到底是什麼？跟著喊「抗中保台」就會贏嗎？

許多憂心台灣主權的人說得很對，中國的滲透和操作很縝密，所以要怎麼達到2020總統和立委的勝選，真的需要更努力地思考和鋪陳。要面對這個課題的人，除了時力的決策委員、立委候選人和16位議員，必須坐下來談之外，民進黨也該好好想想，此刻把時力壓垮，到底便宜了誰？

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