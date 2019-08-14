ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

民進黨急著壓垮時力　誰等著撿便宜？

雲論

●作者／Decency

時代力量在選舉五個多月前遭到重擊，無論是壓倒的最後一根稻草，還是過去留下的火種，民進黨功不可沒。

民進黨為何出手壓垮時力，雙方究竟何時決裂的？有人說是2016年勞基法一修；有人說是2018年初的凱道抗議勞基法二修；有人說是上個月的私菸案。

其實，早在2016年選舉的後半段，民進黨就已經展開攻擊。就在區域候選人跟蔡英文站在台上高喊「凍蒜」的同時，民進黨已在網路上祭出「時力政黨票太多，集中投給民進黨」的攻勢。普遍估計，時力因此損失3-5％的政黨票。

回到最近林昶佐和洪慈庸的退黨聲明，包括「立刻全黨支持蔡英文」、「趕快處理鳳山、淡水、汐止」，全都是拿著民進黨方面的盤算。背後的壓力哪裡來，答案昭然若揭。

現實是，民進黨從來不會把統獨光譜相近的小黨，視為一同「抗中保台」的盟友，而是必須把票搶光的競爭者。無論是過去的台聯，現在的時代力量，以及目前正在密切合作的基進側翼及綠黨。

四年來，時力就在「被禮讓」的緊箍咒下，一邊試圖透過國會監督和議題來走出自己的路，一邊必須和民進黨合作法案和對抗國共。在民進黨各種攻勢從不間斷的情況下，時力要維持兩者平衡本來就很高難度，再加上黨內決策溝通的長期失靈，最後演變成路線之爭，才是最近連環爆的根本原因。

▲時代力量如今只剩下黃國昌和徐永明兩席立委。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書粉專）

結果是，在民進黨近來從金主、樁腳、側翼、媒體、網路全方面下手加壓的情況下，時力突然陷入風雨飄搖。面對台灣民眾黨的挑戰，一時間失去對抗的底氣。如果時力無法重回站穩腳跟，很可能讓柯文哲和郭台銘撿了最大的便宜。

然而，這樣的討論，在過去的時力決策會議有出現嗎？民進黨在不斷出手加壓時有想過嗎？答案恐怕是沒有，因此一起走進了現在的困局。

困局是，自從習近平的一國兩制台灣方案，到香港的示威運動，靠著「抗中保台」大旗就能招喚的選票，早已牢牢握在民進黨和蔡英文手中，但這樣就足以在總統和立委大選成功抵抗親中政黨嗎？

更具體的問題是，把現在還因為某些理由或過不去的點，尚未舉手高喊「支持蔡英文」的，全都打成「看不清中國威脅和香港局勢，不是搖擺看風向，就是腦殘」的人，真的對於爭取支持和勝選有幫助嗎？答案是否定的。

時力正在慰留的主席邱顯智，上任時曾喊出「主權勞權平權」，到後來與民進黨主席來談時，化約成「捍衛主權與公平正義並進」，所以林昶佐和洪慈庸到底接不接受這張2020的藍圖？不接受的理由到底是什麼？跟著喊「抗中保台」就會贏嗎？

許多憂心台灣主權的人說得很對，中國的滲透和操作很縝密，所以要怎麼達到2020總統和立委的勝選，真的需要更努力地思考和鋪陳。要面對這個課題的人，除了時力的決策委員、立委候選人和16位議員，必須坐下來談之外，民進黨也該好好想想，此刻把時力壓垮，到底便宜了誰？

熱門點閱》

►柯文哲必修的政黨學分─早產的台灣民眾黨

►時代力量會成時代的眼淚嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 Decency 雲論Decency 時代力量 黃國昌 林昶佐 洪慈庸 邱顯智 小智 台灣民眾黨
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【H的感情學分班】結婚不該是兩個家庭的事
單厚之／時代力量該選愛情或麵包？
溫朗東／時力泡沫化　第三勢力選民是哪一群人？
民進黨急著壓垮時力　誰等著撿便宜？
你又痠痛了嗎？何時「一定」要就醫？

推薦閱讀

黃竣民／台灣野戰防空　終有機會補破網

尤里安／萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

吳淡如／離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

趙春山／當對岸不再「寄希望於臺灣人民」？

【看劇人生】大唐反恐《長安十二時辰》 閱歷史論君臣..

邵宗海／「柯郭王三方結盟」　看來是撥雲見日

白依／香港示威收拾亂局易　收拾人心難

Bridgefy的誕生：科技是專制政權的打手還是敵..

黃奎博／認清「今日香港、明日台灣」的條件

【H的感情學分班】結婚不該是兩個家庭的事

相關文章

你又痠痛了嗎？何時「一定」要就醫？

你又痠痛了嗎？何時「一定」要就醫？

或許你想問：「痠痛每個人都嘛有，但我要怎麼知道什麼時候該看醫生呢？」這其實沒有標準答案！站在「預防」的立場，我認真的會建議那怕只有小痠小痛，..

2小時前

時力內戰！陳雨凡隔空嗆黃國昌「至少我敢出來戰」

時力內戰！陳雨凡隔空嗆黃國昌「至少我敢出來戰」

遭點名為時力負最大責任　黃國昌酸她「可笑」：票會比較多嗎？

遭點名為時力負最大責任　黃國昌酸她「可笑」：票會比較多嗎？

21日再開中執會　民進黨：兩次中執會解決艱困選區

21日再開中執會　民進黨：兩次中執會解決艱困選區

時代力量崩解...卓榮泰談合作：真誠等但不會默默等

時代力量崩解...卓榮泰談合作：真誠等但不會默默等

讀者迴響

行動法庭

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣野戰防空　終有機會補破網

台灣野戰防空　終有機會補破網

萬能的軍隊？國軍救災的弔詭

離過婚的她　再漂亮也没有人敢追

當對岸不再「寄希望於臺灣人民」..

【看劇人生】大唐反恐《長安十二..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面