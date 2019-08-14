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溫朗東／時力泡沫化　第三勢力選民是哪一群人？

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▲曾代表第三勢力的學運世代如今大半進入體制，所謂「第三勢力」選民到底是哪一群人？（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

●溫朗東／時事評論家、專欄作家。

柯文哲組黨、林昶佐退黨，是藍綠陣營品牌價值皆有所不足，讓出了第三勢力的空間，形成混戰的局面。

從2017年以來，絕大多數的民調都顯示，藍綠陣營在「政黨支持度」上，都在20%到30％之間起伏。換言之，黨籍不再是當選保證，候選人必須有個人魅力加成，才能達到五成的支持度。

反過來說，藍綠以外的小黨、無黨候選人，在兩大黨以外，有超過30%的「紅利空間」，只要個人戰力充足，就有機會殺出血路。這個優勢在縣市議員（複數選區）更為明顯。

然而，所謂的第三勢力選民（我以下簡稱「三民」），是怎樣的一群人？他們具有怎樣的特色？他們的「三民主義」是什麼？

「三民」的基本立場，是對藍綠都不信任。這本身就是種政治立場。但他們經常會認為，自己沒有政治立場，不在乎意識形態，只在乎政治人物的清廉與效率。並且以這樣的自己為榮。

「三民」大體來說，對政治新聞並不熱衷，對民主演進史也不感興趣。他們通常不會積極的發表政治意見——除非他們成為了某個政治人物的狂熱粉絲。

三民的核心思想，不是在政治上，而是形式上的。只要看起來新潮、不官腔、非藍非綠，大體來說就能獲得三民認同。

三民可以同時支持政治理念衝突的幾個候選人，只要你個人魅力足夠就好。政治路線之爭不是三民在乎的重點，是因為三民票流失、不夠力，要回到藍綠基本盤支持，才牽涉到藍綠路線問題。

「三民」跟「自詡為中立理性的淺藍選民」，關鍵差異在於後者會投給國民黨，前者不太會。

中立理性、認真做事、政治冷漠、但票投國民黨⋯⋯這類的選民，在過去的台灣超過三成。這是過往國民黨刻意營造的氣氛：在黨國優勢下，把選戰搞冷，避免選民有過多的民主思辨，然後透過既有優勢取勝。

國民黨這招，在2014年3月之後徹底失效了。看起來一臉菁英樣貌的馬英九，並沒有帶來經濟果實，也造成了中國風險。

國民黨一度滅黨，得要靠中國滲透、紅色媒體跟作秀市長來救。如果打開紅色媒體，你會注意到他們強調「無色覺醒」，讓不明究理的人覺得他們超越藍綠。他們這樣做的目標，就是要把流失的藍營支持者，透過「無色外殼」重新找回來。

去年高雄市長選舉，這樣的策略確實奏效。韓國瑜的作秀風格不僅獲得深藍喜愛（深藍：這傢伙很痞，剛好拿來治民進黨。）也獲得了一些三民支持。當然，現在許多的在地三民，已經加入了罷免市長的行列。

就算韓國瑜在總統大選無法獲得三民支持，但去年高雄一役，讓他取得了藍營支持者的信任：「只有韓能贏、只有韓能帶我們重返黨國光榮。」

國民黨差點滅了，但民進黨並沒有在2016年大勝之後，把支持自己的三民大幅轉為綠營支持者，背後的原因為何？

▼「三民」支持蔡英文的同時，也支持柯文哲，也支持黃國昌，也支持時代力量。（圖／記者黃克翔攝）

第三勢力選民的特色

首先是輕敵。以為得到的票都成了鐵票，殊不知其中有超過三分之一是「三民票」。他們支持蔡英文的同時，也支持柯文哲，也支持黃國昌，也支持時代力量。

然後，三民的特色是，不喜歡藍綠，同時也不喜歡官腔：你要有官的擔當，但不能有官的架子。你得要跟網紅年輕人混成一塊，得要用小學生都聽得懂的語言，得要像個有缺點的英雄——像個英雄，也像個人。
即使是演出來的也沒關係。三民不會看太細，不會注意到你演技中細微的破綻。

你得要樂於任用年輕人，即使重要的決策另有人負責，也要做出一個青年化的表象。

你要很快速的處理網路爭議。三民跟網路族群的重疊度很高，網路論戰要提出相抗意見，至少要打平，不能裝沒看到，不然網路族群會覺得自己很不被尊重（你們這些官，竟然連吵都不屑跟我吵。）

這些面向，2019以後，民進黨有大幅的調整。三民票快速回流。

柯文哲組黨與郭結盟「轉攻為守」

柯文哲急了，他一度不知道為何民調會流失的這麼快，他以為繼續重砲亂打，可以像以前一樣有效。但他在香港示威事件後，表態的速度跟強度甚至遠不及郭台銘。這使得他目前被郭超車，難以追回。

柯的組黨，在我看來，反而是柯放棄2020的可能性大增。什麼意思呢？試問，如果柯的民調在三角督中領先，他有必要組黨嗎？

表面上來看，多幾席立委，可以獲得更多政治資源。可是同一時間，也會跟民進黨立委短兵相接，流失掉許多民進黨支持者的總統票。再者，組黨能選上幾席？如果只有不分區五席，並不會改變選上總統後的朝小野大問題。

組黨最大的意義，不在於選總統，而是試圖提名郭台銘選總統。不管郭有沒有上，透過郭柯整合，吸納三民票，然後柯文哲透過操控黨資源，讓他可以渡過2022市長卸任後到2024選舉的中空期，保有2024決戰的機會。

萬一郭台銘民調落後柯文哲，這時柯再轉守為攻，自己出馬選總統。簡言之，組黨是柯在民調落後郭之後，結盟郭台銘，轉攻為守之計。

但對郭台銘來說，他雖然有錢，但政治敏銳度太低，沒有意識到自己跟柯其實是競爭對手，分食同一個三民票源。就郭的立場來說，早該明確宣布退出國民黨，競選總統到底，但他遲遲未作出決定。

我認為，郭被自己的國民黨情懷所束縛，還妄想韓國瑜聲勢會暴跌，他可以成為「換韓」事件的男主角。其實不止郭，很多民進黨人也覺得韓撐不住，會被換掉。

▲韓國瑜有辦法在三角督的混戰中脫穎而出嗎？（圖／記者李毓康攝）

這是錯的。韓國瑜非常強，非常可能在三角混戰中當選。（除非紅色媒體被關台）。韓國瑜整合了深藍跟部分三民票（愛看韓的表演秀），經歷了各種謊言、鬼扯、出包、豪宅違建，依然屹立不搖。

如果郭還抱持著有機會代表國民黨參選的幻想，繼續遲疑不決，他可能會在一個月後被柯文哲超車。屆時，以柯文哲的功利性格，他不會留給郭台銘任何位子——但郭給錢是可以的。

時力為何流失「三民」選票？

至於時代力量的問題，在我看來，並不是什麼路線問題，而是三民票流失了。

三民票為什麼流失？很簡單，因為網路經營不足。
時代力量在2016選上後，忘記了自己是靠三民支持起來。比傳統媒體的曝光度，時代力量遠不及兩大黨。本來，時代力量就是一群政治新星的聚合體，但鬆懈了兩年之後，已經被積極經營網路的柯文哲超車。柯文哲透過政府資源（世大運、市府政策）、一日雙塔、搭公車上班、youtuber合作等網路宣傳，遠遠地把時代力量甩在後面。

就拿曝光度最高的黃國昌來說，把新聞報紙的報導拿掉，只用網路去看，主要靠自己的臉書跟一個youtube頻道（國會質詢精華），這是他爭取三民票的籌碼。但策略上，殺氣太重，人味不足，死忠族群遠不及柯粉。至於其他幾個立委，網路經營的成效就不多說了。這是一分耕耘一分收穫的事情。

▲在林昶佐、洪慈庸相繼宣布退黨後，時代力量會走向泡沫化嗎？（圖／時代力量提供）

林昶佐退黨這個事情，其實是時代力量整體在網路經營不足的結果。當時代力量的聲勢加起來不如一個黃國昌，不管黃國昌是不是黨主席，只要黃還在時代力量，就會影響到時代力量候選人的選情。

當黃國昌的私菸處理方式，產生的後續效應（親中媒體的見獵心喜、趁機追殺），已經引起了民進黨/蔡英文支持者的不滿：「追弊案是沒有錯，但這個時機點，這個處理方式，會否因小失大？」

雖然黃國昌有在踩煞車，偶爾也稱讚政府的處理成效，但後座力已經形成。這個後座力得要時代力量的立委候選人去承受。在單一選區裡，只靠三民票無法當選，需要有民進黨支持者的認同。自認受得住後座力的，就繼續在時代力量參選，受不住的，就用無黨籍參選。

時代力量會不會泡沫化？坦白說，關鍵在於有沒有認清自己的優劣勢，要認真做網路經營，培養社群魅力，養出大批死忠支持者。

因為三民票「輕政治、重形式」的特性，獲得支持的第三勢力政治人物，可以改變支持者的政治傾向，因而有更重的責任，將三民票導引到本土陣營一邊，讓台灣成為台灣人的台灣。

經歷1124之後，什麼是最重要的事情，在我看來相當明顯。如果綠象徵著本土，那小綠沒有什麼不對，小綠可以更綠，可以是更美的綠，可以是更讓「前藍營」接受的綠。小綠大綠間可以意見分歧，但共同方向是拒絕紅色入侵。

如果掌握三民票的優勢，卻是把支持者往紅色帶去，那跟某些中字輩媒體的「無色覺醒」、「真道理性、真愛台灣」其實是一樣的意思。

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