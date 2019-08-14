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你又痠痛了嗎？何時「一定」要就醫？

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▲痠痛人人有，何時一定要就醫呢？（圖／記者李佳蓉攝）

●洪岳裕／物理治療師

「這裡當然不是說工作讓你感到煩，又或小孩子/柴米油鹽醬醋茶讓你覺得煩，而是 『疼痛』困擾你的生活了！老實說，拖太久真的很難治，而且你也會付出更多的時間與金錢。」

親友或患者常會問我一個有趣的問題：「你自己是物理治療師，那你會痠痛嗎？」。這個問題總讓我想起小時候常聽國小/國中老師說的一個笑話。小朋友們如果在上廁所時遇到老師「老師，原來你也會上廁所喔！」

治療師也是人啊，當然也會痠痛！只是我們擅於身體力學的使用原理融入生活裡，所以那怕是偶有痠痛，也會自我控制，不讓它形成一個「病」！

痠痛人人有，何時該就醫呢？

說到這，或許你想問：「痠痛每個人都嘛有，但我要怎麼知道什麼時候該看醫生呢？」

這其實沒有標準答案！站在「預防」的立場，我認真的會建議那怕只有小痠小痛，都可以找一對一服務的物理治療師，協助你更瞭解自己的身體。

例如有些愛健身的朋友，也有一對一私人教練指導。但訓練時就是有些關卡過不去，又或者抓不到教練描述的感覺，那很可能就是身體有些地方卡住了過不去，需要治療師幫忙推一把。

「痠痛人人有，何時該就醫呢？」是不是聽起來變成隨時都要來找我們了呢？

但我知道不是每個人都願意這樣選擇。所以，這個問題換個方式問：

「痠痛人人有，何時『一定』要就醫呢？」

接下來就請大家嚴肅以待囉！如果出現以下狀況您還想要拖，那認真就會越來越嚴重，怕是會不好收拾。這裡先說明，以下講的疼痛痠痛都是生活/工作累積來的那種，不是指外力撞擊、意外等狀況（這個本來就是一定要就醫了）

▲本來只有肩膀痛，慢慢也影響到手臂，不要懷疑，那就是災情擴大了！（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

三個月的大麻煩

給大家一個我自己發明的口訣：「三個月的大麻煩」。

這句話拆成幾個部分，

三個月、大、麻、煩

 1.同樣狀況的疼痛痠痛超過 「3個月」

什麼叫做同樣狀況？其實有這種感覺的人一定知道我在說什麼！如果你對這句話會感到模糊的那代表你可能還沒有這種感覺。

人都有自癒或甚至代償能力，但若你有一段時間「同樣狀況的疼痛痠痛」那表示身體已經失去自我調節的能力，下一步可能就會兵敗如山倒，越來越嚴重。

2.疼痛範圍變 「大」

本來只是腰痛，結果居然延伸到臀部或腿部；本來只有肩膀痛，慢慢也影響到手臂；本來只有膝蓋痛，居然不久後換屁股也在痛。不要懷疑，那就是災情擴大了！快快找醫師/物理治療師協助。

3.出現 「麻」的症狀

「麻」在我們身體是很特定訊號的症狀，代表「循環不良」或 「神經壓迫」!

你一定有過這樣的經驗：

「坐在馬桶上看書看太久，剛起身時會覺得腿麻，但走一走一下子就又好了。」
「午休時趴在桌上睡覺(先說這個行為對椎間盤極不好)，手壓太久，可能被麻醒。但甩一甩動一動就好了」
以上兩種情境都是有你能發現的明確情境，而你也知道可以避免。但坐很久腿開始 「麻」 ！工作一段時間手開始 「麻」！又或者時不時覺得 「腿重重的」 「身體重重的」！身體某些地方 「木木」的 ！（木是指你摸在某個身體區域時，覺得好像隔一層東西在摸）不要猶豫！馬上安排時間就醫！神經壓迫越久越難醫！

4.有「煩」的感覺

這裡當然不是說工作讓你感到煩，又或小孩子/柴米油鹽醬醋茶讓你覺得煩，而是 「疼痛」困擾你的生活了！

聽到這裡你覺得奇怪？一般人如果困擾到生活了不應早該就醫了嗎？說到這我真的覺得台灣同胞們「很認真」（很皮）！老實說，拖太久真的很難治，而且你也會付出更多的時間與金錢。

其實出現「三個月的大麻煩」的狀況都已經是應該要找「物理治療所」尋求進階協助的狀況了！但若你連就醫都還沒開始，就趕快找醫師協助您確診問題並及早治療。

兩種人很難治

曾經有個患者問我一個可愛的問題「老師，你那麼厲害，你有遇過治不好的患者嗎？」 「當然有！」。

我目前歸納有兩種我很難幫忙：

一、「病情太嚴重」 

關於第一種，我們一定是努力想辦法，那怕再困難都會跟你一起想辦法。只是真心希望大家不要搞成這樣子呢（有些人真的會嚴重到無法治啊）！不然為什麼筆者我每天那麼認真寫文章給朋友們看呢？還是希望大家從生活中養成對自己的身體意識呀！

二、「治療不配合」

關於第二種，我相信常常看我文章的你，一定不會這樣，因為你已經知道，疼痛處理是一回事，但修正行為、優化動作才是更重要的，對吧！

希望今天分享對您與您的家人有幫助，隨時注意親朋好友有沒有病急亂投醫或不斷拖延的狀況。

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