【H的感情學分班】結婚不該是兩個家庭的事

▲喜迎婚禮的同時，應該尊重新人們的意見，才不會鬧的不歡而散。（圖／達志／示意圖）



●H／一名愛情小說家，兩性作家，演說家，品牌創辦人，編劇，導演，詞曲創作人。經營「作家H」粉絲專頁。



如果我自己沒有記錯的話，在多年前，我應該寫過類似的文章或是發表過類似的言論，就像是「談戀愛是兩個人的事，但結婚是兩個家庭的事，所以大家必須要想清楚。」基本上，這樣的理論，不只我說，幾乎是所有兩性專家都這麼提倡著。畢竟結婚是兩個家庭的結合，斷然不可能是小兩口說了算，還得要考慮雙方家長的心情，曾經包出去過的紅包，結婚之後和家族間的磨合，是否與婆家同住之類的所有大小事。

然而在經過這麼幾年，社會變遷，環境與人們觀念逐漸改變之後，我自己對這件事情的看法有了極端的轉變。我認為，就是因為要結婚，才應該是兩個人的事，而不是兩個家庭的事。

怎麼說呢？在論述一件事情之前，我想我們應該先看看目前的狀態，是否就是因為太把結婚當作兩家人的結合，進而出現很多沒必要的問題呢？然而事實上，這些問題產生的背後，都是因為這種家族觀念作祟，如果大家的觀念改變了，我相信事情會單純的多。

在我看來，若是要把婚姻裡面一些不純的因素，或者是容易離婚的問題拿出來討論的話，我覺得跟原生家庭切割，其實才是最好的做法。我的意思並不是說，完全不理會原生家庭，或者斷絕聯繫。我想說的是，結婚就是兩個人從原生家庭裡面走出，兩個新人一起創造出一個新家庭。

因此，第一，財富上不應該有所牽連。

比如說，因為需要原生家庭的金援，因此不管是男方需要金源，或是女方需要娘家的支援，都會因此而被迫得去採納原生家庭的意見，因為出錢的最大？！但這樣一來，就會失去了結婚最原始的意義。甚至再往前推算，我想假如實行這種「結婚就是種財富切割」的概念時，所謂的嫁進豪門，或是為了金錢而結婚最後導致婚姻破滅的案例，應該也會大量減少。而一旦大家都是用這種觀念面對結婚時，我相信，媽寶的存在數量，會大幅降低。

當然，在法律上遺產還是有繼承的資格，但是當你的結婚觀念是處在「自立門戶」時，你就不可能成天等著家裡雙親早逝吧！

第二，觀念上不應該有所牽連。

比如說，最常見的，因為要辦結婚典禮了，兩個新人的意見並沒有被尊重，卻因為兩邊家庭的觀念差異，搞到最後結不了婚。又或者是，不管是娘家或是婆家因為政經地位或是其他因素，導致他們可以出面強勢主導新人婚前婚後的一切，包括教育觀念，結婚儀式，更有甚者，就連宗教信仰，都要干涉。當這些狀況出現時，婚姻只有可能走向破滅，不然就是要等到上一代的辭世，狀況才會好轉。

第三，角色上也不應該有所牽連。

每個家庭在成立後，都應該與其他既有的家庭，包括原生家庭，處於平等的地位，這樣才不會產生以下的問題。像是姑嫂的問題，婆媳之間的問題，或者是什麼節日要回哪裡吃飯的無聊爭執，因為這樣才都有可能化解。結婚後，兩個新人之間要如何扮演自己在新家庭裡面的角色與地位分配，由他倆自己決定，不應該由任何其他家庭來插手！而這個新成立的家庭，是否要與原生家庭接觸頻繁，也應視各家庭間的關係而定，而不是哪個長輩家庭說了算。

在我看來，結婚後成立的一個家庭單位，就跟一個人一樣，這個家庭有可能跟男方的原生家庭感情好，很自然地聚餐，來往。當然也有可能跟女方的原生家庭熟稔，但更有可能的，是跟自己的其他朋友家庭頻繁來往。這就像是我一直以來標榜的，就算是家人，也不見得是最合的朋友是一樣的意思。因此你一定要「選擇」愛你的家人嗎？我不認為，只不過家人畢竟是最早認識的人，你會因為長期相處而愛對方，是很自然的事情。同樣的，結婚後，你們可以選擇自己來往的家庭，至於不合的姑姑嫂嫂等家庭，不用刻意聯繫。當然原本就因為血緣關係感受到親密，讓你覺得很想聯繫的家庭，那就儘量接觸吧！

或許有人會說，這是一種極端的想法，也不切實際。但在我看來，思想得要更新，觀念得要重新闡述，如果新的觀念種植在新的人們心中，可以改善更多的家庭或是社會問題，就算我因此被罵成大逆不道，我想我都可以接受！

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