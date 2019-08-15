陳信仲／手搖飲的表態　裂解中的台灣

▲筆者認為這一波的表態所造成對在地的背叛潮，將會撕毀原有的連帶感。（圖／記者陳凱力攝）

●陳信仲／努力學習外語、攝取外國新知卻（暫時）出不了國的、自我意識過剩的悲情研究生。

近來由於香港反送中抗爭，許多在香港的台灣知名手搖飲料店紛紛表態，「中國台灣」逐漸成為品牌故事的起手式，贊同「一國兩制」更是時勢所趨下的求饒詞。

歷經前一波台灣藝人的效忠潮以後，台灣的連鎖企業也群起效尤。面對台灣社會的普遍憤怒，有許多人對此不以為然，認為在商言商，賺賠邏輯才是驅動這些企業行動的原因。然而果真如此嗎？怎麼了解這個現象的意義呢？

要求表態的意義：封鎖世界、摧毀人格

跨國連鎖企業對於一個國家的意義，在於代表、延伸了該國在世界上的存在。比方說在台灣隨處可見的日本企業，就普遍讓台灣人對於日本有種莫名的熟悉與好感。日本商品的精緻、料理的美味，無不一再加深日本這個國家的品牌價值，以及我們對日本的敬意與憧憬，放大了日本的存在感。

同樣的，台灣引以為傲的手搖飲，在近來也在日本引發旋風。台灣兩個字頻繁在日本的都會區、商業區大量曝光，日本人對於台灣的熟悉，逐漸成為漫步街頭的生活日常。

因此中國無論用強制的手段，或者讓業者進行自我規制，都起了一個作用：瓦解台灣在世界上的存在，讓外國人從看到珍珠奶茶就想到台灣，變成看到珍珠奶茶就想到中國。而世界對於台灣的忽視，也將進一步淪喪台灣人的自尊與對台灣的認同：「既然世界都不關注我，堅持自己有何用？」進而對台灣失去信心，對公共事務冷漠，只剩對於個人利益的追求。

這樣的人，我們通常認為他失去與所處社會互動、溝通的人格。因此，封鎖世界、抹消存在、摧毀人格，就是中國一連串逼台灣藝人、企業表態的核心目的。擅長霸凌的中國深知，只有對自己喪失一切驕傲與信心的人，才能使他言聽計從、乖乖就範。

▲原本大家對於手搖飲都有消費習慣，也有台灣之光的驕傲，但當這樣的表態潮出現，就會讓消費者拒絕消費，甚至指責該企業。（圖／記者陳明仁攝）

破鏡難圓─社會瓦解的不可逆性

跨國連鎖企業，尤其台灣的手搖飲店家，多半根植於台灣在地的文化、資源與社群，是日常生活中不可或缺的風景。手搖飲店家與顧客之間也有著深厚的信任與情誼，這樣的連帶感，是一個社會得以良性運作的前提。但這一波的表態所造成對在地的背叛潮，將會撕毀原有的連帶感。

具體而言，原本大家對於手搖飲都有消費習慣，也有台灣之光的驕傲，但當這樣的表態潮出現，就會讓消費者拒絕消費，甚至指責該企業。跨國連鎖企業的經營者到個別加盟業者，就會拿生計理由加以回擊，這樣的攻防久而久之就會破壞社會的連帶感，甚至因為拒絕消費而導致相關產業消退，讓手搖飲這樣曾經的驕傲蒙塵，使整個社會分崩離析。

而分崩離析、喪失信任與連帶感的社會，即使能修復，也要經歷漫長而痛苦的復原期。然而中國對台灣的統戰從不消停，可以想見在這期間，多少企業與個人會基於生計與惡化的環境，再次倒戈於中國，惡化既有的困境。

挽救頹勢、從上到下

那麼，面對中國這種封鎖世界、抹消存在、瓦解社會、摧毀人格的、陰險的陽謀，我們還有什麼出路？

縱觀台灣消費者抵制運動的歷史，我們必須悲觀地認識到成效不彰的事實，例如為了抵制頂新發起的拒買林鳳營的運動、再更之前的咖啡漲價發起的消費抵制，就目前通路仍存在林鳳營、便利商店仍然想漲價就漲價看來，幾乎都已失敗告終。但是這樣的手段仍然是必要的，雖然無法徹底讓業者倒閉，但至少能給予業者一定程度的壓力。

至於國家方面，應該積極擬定相關措施，表揚堅持維護國家立場的業者，或者輔導跨國企業向中國以外的國家發展，亦或是懲罰向中國輸誠的企業。要將輸誠、表態這個行動的後果，變成業者賺賠邏輯內的成本：「既然表態不會受到懲罰，為了賺錢選擇表態」的劣勢，至少可以變成「表態將會危害本地企業利益」的平局。應該考量到，這不是國家妄圖介入市場，而是市場本身已經被外國政府利用，變成破壞國安的手段，而有干預、扭轉的必要。

更加根本的關鍵在於，台灣的企業若想進出海外，絕對要對中國政府惡質介入市場、毫無契約精神、樂於羞辱他人，乃至套殺海外企業的作法有深刻的警覺，盡量暫緩到中國發展的企圖。雖然中國市場龐大，可以在短時間以內致富，但長期而言，並不利於跨國企業的長期發展。

逼台灣企業表態，讓企業裡外不是人不說，中國盜取、山寨他國技術的惡習早已臭名遠播。一個有遠見的企業經營者，必須將種種風險考量在內，保護自己得以發跡的家園，才能讓企業保有尊嚴地存續下去。

▲手搖飲之於台灣的意義，不只是認同的象徵，更是日常生活與世界標識台灣的一部分。（示意圖／記者許力方攝）

經濟統戰的終局

中國心知肚明，以美國為首的世界局勢，還有台灣事實獨立的主權狀態，並不容易用武力奪取台灣。所以他們的統戰策略，就是利用經濟利誘與武力恐嚇的兩面手法，瓦解台灣的公民社會、身分認同，由內而外崩解台灣。

手搖飲之於台灣的意義，不只是認同的象徵，更是日常生活與世界標識台灣的一部分。手搖飲引發的表態潮，毋寧是中國對台灣發動的經濟與人格的殲滅戰。如果從不警覺，甚至因為司空見慣而全面棄守，到最後，統一將成為台灣人維生的唯一選項。而在這個經濟統戰與逼迫表態的戰爭中，喪失一切尊嚴、社會團結與驕傲的台灣人，將悵然心死地走向滅絕的末路。

如果我們拒絕淪落到這樣的絕境，那麼就必須從（無論是投票、社會參與，甚至連消費、經商都不例外的）日常生活中展現我們的意志─為了保有自尊、為了活作台灣人的意志。

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