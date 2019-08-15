側寫川普：美中關係若好轉，台灣會被賣掉嗎？

▲很多人認為川普善變、漫天要價，但這都沒有真的碰觸到川普的性格核心。（圖／路透社）。

●作者／水鏡政經學院

最近水鏡們陸續收到詢問：川普一下子放出對股市有利的消息，一下子又說要退出WTO，這樣變來變去，會不會對台方案也變來變去，等美方跟中共談好後就犧牲台灣？

我們從川普的人格特質以及美國對台政策來分析。

川普的性格側寫



很多人認為川普善變、漫天要價，這都對。但也沒有真的碰觸到川普的性格核心。我們透過心理分析對川普的性格作了簡單剖析如下：

1.川普使命感很強烈，設定的目標一定要達到。

他在30年前就極力認為要消除貿易逆差，只是當時的對象是日本，現在是中國。更重要的是，他競選時的政見，幾乎都實現了。這顯示他設定的終極目標不會因為時間而改變，而且他一定會實現。

2.其友善性極低，不在乎跟對手衝突，以達成目標。

比如8月初中美貿易談判談不攏，就直接設定9月1日課關稅。然後跟中方談崩了，就出擊中東，拉攏北韓製造中國的麻煩，讓中國不得不跟他談下去。

3.開放性高，會根據籌碼局勢，迅速改變立場。

這也是與之交手的人最痛苦的地方：他對金正恩轉身就走、在美加墨談判最後一刻，威脅向加拿大汽車課稅。5月中美談判談崩就立刻加稅，轉身6月G20又露出可以和談的態度。他的對手很難摸清其底線，而當川普危及自己的底線時，就不得不與之妥協。

小結一下川普的性格，其實底線很明顯、目標很明確，接著計算自己籌碼、先漫天要價，視對方能承受程度，拿到最多的成果！

在貿易戰如此，美中台關係也如此！

美國國家政策已重新定位台灣



昨日AIT處長儷英傑指出，美國認為，對於任何非和平方式決定台灣的前途，不只是對台灣而是對西太平洋地區和平及安定的威脅。

換個角度，這是美方在台單位的老大，拿著放送頭說，台灣的安全也是西太平洋的安全，武力侵犯台灣，就是威脅西太平洋的安全！

這代表什麼？大家應該都看得出來！

而最新的美國國防部太平洋戰略報告，第30頁指出台灣是一個國家（country），跟紐西蘭、蒙古、新加坡被列在一起，文字為「這4個國家…」，而不是過去寫的「3個國家和1個地區」，即便這件事引起中共駐美大使館，對美國防部的抗議，但美國政府還是堅持「不，我們就要堅持稱台灣是一個國家」！

大家可能覺得文字寫寫有甚麼大不了，這其實不了解美國人。

美國是契約精神的國家，政府的策略要寫入契約白紙黑字，背後有很多的判斷、智庫的討論，一旦寫進去後，就代表國家的政策已經定向。

這種寫入契約就執行的精神，即便是川普也不會改變，更何況川普只是用彈性的方式執行契約，而不是改變契約。

那為何美中關係會走到現在的局面呢？

美中已是全面對抗



▲中美貿易談判中斷將近三個月，7月31號在上海重啟。（圖／路透）



看到美國現在友台，有些人又會擔心起來。那是美中關係現在不好，所以給台灣一點位置，會不會改天兩國關係突然變好，台灣被賣掉呢？

這其實是沒必要的恐懼，人可以焦慮，但擔心要有依據。我們說說為何美國對中國的態度會大船轉彎，而且惠台是既定政策。

習近平讓美方全面戒備。2001年美國幫助中國加入WTO，柯林頓還給予最惠國待遇，10幾年的世界工廠出口賺外匯，中國有每年動輒7%以上的經濟成長。

但這段時間，中美貿易逆差持續擴大，美國因工廠外移而失業的人越來越多，而習近平上台後，2014年提出一帶一路，讓美國驚覺中國的經濟殖民意圖；2015年提出的「2025中國製造」，曝露中共不甘於代工製造，更想提升製造業幹掉其他國家的野心，而南海的擴張、北韓中東非洲的插旗，更讓美國全面的警戒。

而在美國，全球化後，失業人們的失落，讓川普在2016年當選。

到了2017年底，美國的國家安全戰略正式白紙黑字，將中國列為「戰略競爭國」。連過去親中的民主黨，都覺得歐巴馬被中國背叛了，要把歐巴馬錯失對抗中國的8年要回來。

美國的工會，都在跟川普說，你如果放過中國，我們的票就不會給你，更不用說國會不分黨派都給川普壓力，要川普打擊中國。

這告訴我們甚麼，大船轉向不會是一天兩天，契約化中美對抗、將台灣列為太平洋戰略夥伴，已經是美國的整體戰略。

即便，貿易戰可能解決，但國力的爭奪戰不會消失。這樣對抗的態勢，就算換了總統也一樣！

美中關係有可能好轉嗎



有的，只有一個可能，中國接受美方的貿易條件，同時讓美方覺得中國的崛起不會威脅到美方。

這代表中國要智財權入法、開放外匯買賣、開放雲端。智財權入法除了外國智財大幅漲價，也會讓中資透過抄襲／仿冒／商業間諜趕上外國科技的難度變高；開放外匯買賣將讓中國資金大量出走、房地產岌岌可危；而開放雲端更會讓言論管控變得困難。

智財權入法會限縮中方的科技發展。而開放外匯、開放雲端的結果，則是會危及中國當局政權。失去政權以及繼續對抗，中國絕對選擇繼續對抗，然後以拖待變，等待美方態度轉變。

我們有幸生在這個瞬息萬變的世代，見證了20年前全球化產業外移到中國，近20年的工資不漲；但也同時看見了美方政策的大船轉彎，對中、對台都是。而這樣的改變，不管川普當不當總統，都是這樣。

只要有點邏輯能力，都可以看出現在的國際情勢下，台灣即使不願意完全選邊站，但「該往哪邊靠近一點」的抉擇也不會太難。

這時候還會選錯邊的，是不是我們說的「有心人士」呢？

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