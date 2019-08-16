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股市新手看過來！免費工具抓出「潛力股」

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▲筆者建議新手鎖定「基本面」搭配簡單的「籌碼面」來分析會比較好！（圖／YAHOO提供）

●作者／艾兒莎

艾兒莎之前有提過，找到會漲的股票不用一定要會看財報。除了之前告訴你們可以投資0050當懶人投資法，接下來系列文章，我會慢慢教大家怎麼樣善用一些工具和指標去選股，要穩健並積極的投資，才能夠快速讓資產翻倍，實現人生自由！

很多人可能聽過股票有分「基本面」、「籌碼面」、「技術面」分析，簡單說明一下三大分析流派的定義。

1.「基本面」：研究公司真正的價值以及成長的潛力，算是最穩健的分析方式。釐清公司價值後，就可以去看現在股價在市場上的價格到底是高還是低，或是他是「現在合理，但以後公司有可能再成長，所以未來價格會上漲」的狀況。如果可以推估「這間公司以後會成長」，或是「公司本身價值高於現在的股價」，那就可以趕快買進。

2.「籌碼面」：籌碼面就是「跟著主力走」，所謂的主力可能是大型券商、投資銀行、有錢人，籌碼面的分析人相信主力之所以會買這些股票，有可能是「相信自己能夠操作該股票的股價」或是「有特定原因（經過分析、有公司營運內線消息）而相信股價之後會上漲」。所以有些人會去關注這些主力的動向而跟著買進，只是主力的動向不一定能被預測，如果主力突然將資金抽離一檔股票，而這間公司又沒有相對應的基本面支撐，就有可能股價出現巨幅波動。

3.「技術面」：技術分析就是研究過去市場的所有資料，來並利用一些工具來預測未來走向（比如月均線、K線等等）。這個方法聽起來很科學，但是別忘了，「股市」很多時候是關乎「群眾的心理」，而群眾心理是不科學的，所以預測的股價也有可能和實際狀況不同。

艾兒莎建議新手鎖定「基本面」搭配簡單的「籌碼面」來分析會比較好！基本面有許多指標比較複雜，艾兒莎就從簡單的「籌碼面」開始告訴大家。

看主力不如看大股東

很多人會每天觀察券商、大型法人買進的狀況來找股票，但其實這些主力每天買很多檔不同股票，除非他連續買同一檔好幾天，否則不好追蹤。而且就算追蹤到了買進的股票，他們也可能今天大買明天大賣，股價也會因此大幅波動，你可能幾天內就會損失20%資金！所以我認為更省事的方法，是去看「400張以上大股東」持股比例。這個名詞顧名思義就是「擁有同一檔股票超過400張的人」，這些人能持有同一檔股票這麼多張，不只代表他是有錢人，更代表他們是了解這間公司、甚至有公司內線消息的人，否則沒人會把這麼多錢放在同一檔股票裡！當他們知道公司營運狀況下個月/下一季會變好時，他們就會慢慢佈局把股票買起來，所以只要他們大股東持股比例上升，就可以預期這檔股票未來是被看好的。

免費小工具：神秘金字塔

▲神秘金字塔。（圖／翻攝自方格子「世界菁英教我的事：艾兒莎的私藏成功學筆記」）

輸入你想查詢的股票代號，就可以看到大戶持股比例的走勢！每週會結算一次。

▲神秘金字塔。（圖／翻攝自方格子「世界菁英教我的事：艾兒莎的私藏成功學筆記」）

也可以查到每間公司董監事持股的比例，如果有上升也可以多留意（畢竟大部分公司董事長都很清楚公司營運吧！）

董監事持股比例高還有「這個好處」，

董監事持股比例高，往往也代表這間公司在外流通股數比較少，如此一來，也可以避免其他券商或主力大量買進而把股價一時之間炒高，或大量放空股票，導致股價大幅波動，偏離公司實際價值。

結論

大戶或董監持股比例升高，不代表這支股票馬上就會變飆股，但是至少可以預期這些公司之後可能會有利多的消息（比如營收成長、進入旺季），可以再搭配這間公司的基本面去看，最基本的就是去看他近三到六個月營收是否有比去年同期高，如果這些要素都有具備，那我覺得會是很好的買進時機！

熱門點閱》

►別陷入0050的股票隧道迷思

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●本文獲作者授權，轉載自方格子「世界菁英教我的事：艾兒莎的私藏成功學筆記」以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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