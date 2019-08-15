宋兆文／雷達終結者　劍翔無人機

▲劍翔無人機是敵軍雷達致命毒蜂，是敵軍雷達的終結者。（圖／宋兆文提供）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

模擬想定

敵中央軍委會，下令敵軍實施武力犯台，敵方沿海雷達站，開始對我嚴密監控，敵S-400長程防空飛彈部隊，在福建沿海進入陣地，意圖封鎖攻擊我戰機起降，聯合敵戰機奪取台海制空權。

敵海軍編組北/中/南/東，四路特遣艦隊，大量船艦浩浩蕩蕩向台海航進，意在聯合火箭軍與空軍，奪取台海制海權。

國軍在敵軍集結完畢，實施臨戰訓練之時，我三軍主戰兵力進入隱蔽戰術位置，215萬後備部隊完成報到，分配三軍，完成作戰準備！

其中隸屬我空軍暨防空飛彈指揮部、反輻射無人機之劍翔部隊，共約百餘輛12聯裝劍翔無人機發射車，也披上抗紅外線三D偽裝網，在地形地物隱蔽之下，待命接敵作戰。

在敵第一波火力打擊之同時，數以百計的劍翔無人機，分從各機動陣地發射車發射升空，向敵實施反擊，劍翔機塗有隱形塗料，體積小，噪音低，敵雷達無法偵獲，劍翔機在一萬呎以上高度飛行作戰時，敵軍無法目視、不能耳聞。

劍翔無人機到達敵軍S-400長程防空飛彈上空，以及沿海各雷達站上空後，立即感應到敵各型雷達的強力雷達波束，一架又一架的劍翔機，以高速順著敵雷達波束，向雷達閃電般下擊，強力的穿甲高爆炸藥，立即將敵雷達炸得粉碎。

以雷達關機逃避攻擊的部分雷達，雖暫時躲過，但可長時間滯空的劍翔機，在敵陣地高空盤旋等待，只要敵雷達開機，立即高速精準下擊，劍翔無人機是敵軍雷達致命毒蜂，是敵軍雷達的終結者。

當敵四路特遣艦隊，接近台灣週邊之時，同樣遭受在高空等待的劍翔無人機攻擊，猛烈的爆炸徹底毀掉敵艦雷達，通常一艘敵艦用四架劍翔攻擊，除去摧毀敵艦雷達之外，也能破壞敵艦結構，使敵艦受到相當損害而失去作戰功能，打亂敵武力犯台的作戰步驟，讓戰局有利於我軍防衛作戰。

犀利的劍翔無人機

今年在世貿中心的「2019國際航太暨國防工業展」，國防部整合陸、海、空軍司令部，國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院、北部地區人才召募中心等七各單位，區分五大展示區，共計展出81項武器裝備與研發成果。

▲劍翔無人機已經於今年開始量產，預計在6年內為空軍生產104架。（圖／宋兆文提供）

其中最令人矚目驚艷的，就是「劍翔反輻射無人機系統」，只見一輛塗裝城市迷彩、有操控天線的大型劍翔無人機發射車，車上發射架上，有12架神秘而威猛的劍翔反輻射無人機，整齊排列，傲視敵軍，想到劍翔機能有效協助國軍作戰，對中科院景仰敬佩之心，油然而生！

空軍防空暨飛彈指揮部，已編列5年800億元預算，以「劍翔計畫」為名，建構反輻射無人武裝載具系統，預算已通過立法院審議。國造反輻射無人機群，可鎖定敵艦雷達、武器系統電磁波來源展開攻擊，航程涵蓋中國大陸東南沿海雷達站，可跨海進行不對稱作戰。

「劍翔」反輻射無人機載具，從尋標器、電腦、控制系統，均為中科院各所自行依需求設計，為中科院獨立設計製造劍翔無人機造價，比天劍2A反輻射飛彈為低，更比要價上億元的美製AGM-88反輻射飛彈便宜。劍翔無人機絕非媒體報導的造價要一億多，研判一架約2500萬上下，劍翔無人機已經於今年開始量產，預計在6年內為空軍生產104架，擔負制壓敵方防空網的任務。

海峽之戰，我們不會只是等在台灣挨打，我們也有向大陸反擊的戰力。以往我們考慮，先以萬劍飛彈與雄二E，開闢攻擊走廊，然後以裝掛反輻射飛彈F-16V的野鼬戰機，再次濾清攻擊走廊敵軍飛彈，接著用F-16V空優機，掩護攻擊機，深入敵境攻擊C-4ISR與重要軍事目標。

▲劍翔無人機塗有隱形塗料，體積小，噪音低，敵雷達無法偵獲。（圖／宋兆文提供）

如此則野鼬戰機，必須硬拚敵軍防空飛彈，戰場安全無法百分之百，戰損亦在所難免，劍翔無人機加入國軍戰鬥序列後，與萬劍飛彈搭配作戰，可迅速摧毀，妨礙我空軍作戰的敵方S-400長程防空飛彈陣地，可以令敵軍犯台艦隊，失去雷達功能，任憑我反艦飛彈致命攻擊，可讓我F-16V戰機，順利向敵境深入攻擊。

中科院為了國家安全，數十年來，殫精竭慮，夙夜匪懈，再再創造出豐碩的成果，讓我們向中科院熱烈鼓掌喝采，由衷向所有中山人說：「中山人您辛苦了，全民感激您，國家感激您！」

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