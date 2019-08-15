鍾文榮／提高基本工資，台灣會不會出現「邊際勞工」？

▲臺灣提高基本工資，會不會造成經濟學家所謂的「邊際勞工」 ？（圖／記者周宸亘攝）



●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

行政院在8月14日正式定案，自2010年元旦起調漲基本工資，月薪從23,100元調升至23,800元，調漲700元，調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，調幅5.33%。這時候，讀者們問我，臺灣提高基本工資，會不會造成經濟學家所謂的「邊際勞工」 （Marginal Labor）現象？

一些國家對「邊際勞工」的定義係指低技術、低學歷、身心障礙及中高齡工作者，也就是說就業競爭力比較差的勞工。但，如果更廣義的思考，邊際勞工其實會「移動」的，也就是說以資方視角而言，勞工的成本（總薪資，包含福利與保險）如果漸增到等於資方的報酬，這時候「邊際勞工」就會出現，資方聘請這些勞工會無利可圖。

八月初，我到韓國首爾一趟，說是休假，其實是趁機瞭解一下當地的經濟實況。我問導遊（是個漂亮的韓國單身女生），韓國的經濟情況如何，她直搖頭，坦言自2016年的薩德事件起，受中國大陸抵制，韓國的旅遊業一直是很冷清的，但並未表現在失業率上面。然而，逐年高升的工資（包含基本工資），讓很多小本經營的商店出現質變，業主減少聘僱員工，甚至，員工都可能是自家人充任，一些飲料店的收銀廣泛的用無人Kiosk與無現金取代，削減人力成本，成了普遍的現象（想像一下，一個觀光客無奈的拿現金在Kiosk前的局面）。

我發現，在韓國，服務業的員工很少提供消費者服務，去連鎖便利商店，店面不大，員工僅有一人，包含進貨、補貨、收銀等工作，都是一人打理（閒的時候，不是打瞌睡就是滑手機）。而韓國的失業率其實表現在大學畢業與中高齡人口，剛好是就業競爭力最弱的那一群。

▲《寄生上流》金氏一家。（圖／imdb）



這不就是韓國電影《寄生上流》（기생충）金氏一家四口的寫照？

下圖是韓國的失業率與基本工資的比較圖，從圖上來說，基本工資從2006年的時薪3,100元，漲到2018年的7,530元，2019年起更調高到8,350元，平均成長率約8%，這時候看臺灣的基本工資成長率，真的是好羨慕！

經濟學有一說法，基本工資調漲會引發失業率攀升，其理由為老闆是計較的，如果一個勞工的生產效率趕不上工資的成長，或者勞工的生產價值低於薪資，很簡單，就是請他們走路，接下來就是失業率攀升。

但是從下圖觀察，韓國的失業率基本上都在4%以下，如何看出來失業率和基本工資有所關連呢？坦白說，還真看不出來，只有在2013年到2018年之間兩者是同向，而全期 （2000年到2018年）的相關係數0.57。從統計上來說，的確有顯著的正相關，但無法證明這兩者之間有因果關係。

▼韓國的失業率與基本工資的比較圖。（圖／作者鍾文榮提供）



下圖是從韓國國家統計廳 （KOSIS）公布的資料，自2000年起，中高齡的失業人口是亦步亦趨的成長，到最近兩年，這兩種類型的失業人口數已經相近，而20-29歲失業人口在2014年起大幅度的攀升，點出了《寄生上流》這部片中金基宇（長子）重考四年（韓國的考試村現象很嚴重），只為了進一流名校，畢業後好進大財閥的現象。基本工資的成長是否推升了「邊際勞工」的失業？數字上無法有直觀的因果推論，但親自到韓國一趟，在當地人的解說之下，我認為這必然有因果關係。

▼韓國不同年齡失業人口數。（圖／作者鍾文榮提供）



回頭過來論臺灣的基本工資調漲，會不會造成「邊際勞工」？我認為還不會出現，至少不會大規模出現。因為臺灣的基本工資調漲不像韓國一樣，調幅甚至高達16.4%，一下子就有可能把更低階的勞工「擠出」就業市場。

但話說回來，薪資是勞力的需求與供給所決定的，不靠產業結構改變推升薪資，單靠提高基本工資是無法達目的的。當然，提高基本工資絕對會改變業主的成本結構（很多是零售餐飲業），成本最終又反應在售價與物價上，而政府單純的想用成本推升薪資成長，這是一項不可能的任務。來去之間，只有實質薪資還是繼續「倒退嚕」，「邊際勞工」早晚會出現！

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