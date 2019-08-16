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【香港抗爭運動】顏擇雅／北京收回一國兩制的可能性？

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▲其實，對北京好，也對香港好的解決方案，是雙方都找一個台階下。（圖／記者黃彥傑攝）

●顏擇雅／雅言文化創辦人。

信傳媒放出一個獨家，說北京考慮收回一國兩制，宣布香港為中國直轄市。

我認為可能性不大，但北戴河討論的options之一可能有這項。應該是故意釋放出來測水溫。

可能性不大的原因之一是面子問題。這樣等於承認一國兩制全面失敗，而且這已經是第二次，第一次是西藏。都失敗兩次了，北京還有什麼臉來要求台灣討論一國兩制台灣方案？

第二原因是中國在經濟上仍需要香港是個特區。近日許多人說中國已經不需要香港，因為香港GDP如今在中國已經佔比很小。我反對這種看法。香港依然是大型中企（騰訊，小米，華為等）取得資金的最重要管道。沒有香港，中企拓展海外版圖的困難度會變高。

第三原因，是取消香港特區地位，表示移民入港的內地人會更多，更擠壓港人的民生條件。香港一定民怨會更高，將來抗爭更劇烈。

第四原因，是拿掉香港與內地的界線，兩邊的資訊隔離可能會很快消失，讓同情香港的內地人反而變多，讓抗爭更可能蔓延到內地。

其實，對北京好，也對香港好的解決方案，是雙方都找一個台階下。北京如果現時還需要林鄭在前面擋子彈，讓警高層下台也是一個方案。 北京現正全面支持香港警察，但支持港警與支持港警高層是兩回事。

身為台灣人，我當然欽佩港人爭取民主自由的決心。但我更希望抗爭運動這邊在11月即將來臨的選舉取得全面勝利。如果抗爭激烈成這樣，犧牲這麼大，卻讓建制派贏得選舉，豈不太冤？目前，抗爭如果繼續升高，揍記者的類似事件再幾次，是有可能幫建制派灌票的。建制派贏得選舉，只會讓兩制空間越來越小。

要光榮退場，我比較贊成李怡專欄寫的，類似波羅的海三小國手牽手那樣的和平活動，台灣2004年也舉辦過。手牽手畫面壯觀，讓全世界知道香港人團結捍衛自由的決心，我們在台灣也可以環島手牽手聲援香港，同情香港的外國人也可在華府，倫敦，東京各大城市，手牽手圍起中國使館，或外交部，或聯合國總部。這種做法可以創造政治能量，也讓北京沒話講。

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