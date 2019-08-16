沈榮欽／華為事件讓中加關係反轉　會是台灣機會嗎？

▲加拿大總理杜魯道的強硬表態，反應出加國民意的變化。（圖／路透）



●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

中國政府指控美國以及台灣是香港示威運動背後的黑手，引來美國國家安全顧問的反駁；此外，為了中方否定《中英聯合聲明》，英國官員已經與中國進行一系列的交鋒，連新當選的首相都希望保持冷靜。

澳洲總理也對香港特區政府處理示威運動的方式表示反對，最新的參戰者是向來以親中聞名的加拿大總理特魯多。

相較美國有85,000名公民在港生活工作，加拿大顯然才是最可能影響的利害關係人，目前有30萬名加拿大公民住在香港，還有20萬香港移民正定居於加拿大。擁有超過三倍美國公民定居於香港的加拿大，卻未被中方指責為香港示威運動背後的黑手。

加拿大總理的強硬表態，反應出加國民意的變化。如我之前解釋，孟晚舟事件將成為中加關係的反轉點，加國《The Global and Mail》上個月的民調顯示，有90%的加人對於中國政府與習近平抱持負面態度，孟晚舟事件與中國的人質外交是加國民意翻轉的主要原因，而且改變幅度之大，幾乎無法逆轉。

更重要的是，40%的人認為特魯多政府與中國的外交表現不佳，認為表現平平的有27%，表現優異的僅有25%，面對10月即將到來的加國大選，總理特魯多不得不有所表示。

民意調查也問了加國民眾對於華為的看法，52%的人認為應該禁止華為5G電信網路，只有19%的人認為應該放行。十月大選如果保守黨上台，華為在加國的前途將不樂觀。

在此同時，渥太華大學的史國良教授，在《National Post》發表加國政府應該支持台灣加入國際組織的評論。

史國良認為中國政府拘禁Michael Kovrig和Michael Spavor，加國政府卻表現軟弱，現在是時候重新考慮加拿大在國際上默許中國，是如何導致國際安全的漏洞。

台灣就是加國政府表現的最佳所在。台灣於2013年獲邀參加國際民航組織（ICAO），卻於2016年迫於中國壓力而退出，ICAO每三年開一次會，本屆會議將於下個月底在ICAO總部——加拿大Montréal 召開。加拿大政府應該在會議中支持台灣重返ICAO，畢竟每週有28航班由加國飛往台灣，而且台灣到加國訪問的旅客也從2014年的70,000人增加到2018年的近134,000人，支持台灣重返ICAO符合加國利益，讓加拿大人高高興興出門，平平安安回家。

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