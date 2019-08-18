【汪喵冷知識】可怕啊！貓咪狗狗看得見阿飄嗎？

▲為什麼貓咪有時候會突然盯著空氣看？難道看到阿飄了？（圖／作者汪喵星球提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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為什麼貓咪有時候會突然盯著空氣看？難道看到阿飄了？狗狗偶爾會對著沒有人的地方叫，是靈異現象嗎？難道貓咪狗狗真的看得見人類看不到的東西？讓我們用科學的角度解釋這神奇的靈異事件吧！

破解超自然現象

明明沒東西他們到底在盯什麼？

不是阿飄是毛孩視力太強。

人類的眼睛可以看見紅色到紫色的，超出紅色的光線稱為紅外線、超過紫色的光線叫做紫外線，是人類視網膜無法辨識的光譜。但近幾年研究發現，貓貓狗狗能看見紫外線，這也表示，毛孩可以看見一些人類看不見的色調。或許所謂阿飄，就是這些超越紅與紫的存在喔！

玩一玩突然停下望遠方怎麼了？

不是阿飄是毛孩聽力太強。

人類能聽到的音頻範圍一般在20～20,000赫茲，而狗狗的聽力範圍則大約在15～65,000赫茲，貓咪則在30～65,000赫茲，所以狗貓會聽到許多人類沒法聽到的聲音。就例如狗哨聲，我們聽不到聲音，但狗狗卻聽得很清楚。

大家真的別太害怕

除了視力、聽力外，其實貓咪狗狗的嗅覺也比人類靈敏許多喔！所以有時候毛孩出現一些突然停頓的瞬間，只是因為他們被其他感官打擾了，大家真的別太害怕呀！

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