洪秀柱是國民黨的「自殺炸彈客」..

▲洪秀柱受訪時強調，自己一路走來始終如一堅「一中同表」。（圖／記者李毓康攝）



●陳勝雄／資深媒體人

雖然曾經擔任過國民黨的黨主席，但洪主席依然是「一個人吃飽，全家吃飽；一個人睡覺，全家睡覺」的「個體戶」性格。

在遷戶籍準備參選臺南市立委選舉之後，洪秀柱日前接受廣播專訪時，被問及兩岸論述是否仍是「一中同表」，她表示一路走來始終如一，堅持的信念不會改，並痛批國民黨人云亦云，人家講什麼就怕掉選票，失去黨的靈魂。

此舉讓正為了防止國民黨「分裂進行式」，焦頭爛額的黨主席吳敦義，趕快出來「滅火」切割。在這週三的中常會上，吳雖未點名洪，但痛批主張「一中同表」的黨員，「連基本黨員立場和資格都不符」。

的確，洪秀柱「自殺炸彈客式」的自我正義、道德和理念感，時常殺敵500，自傷過千。

在臺灣藍綠極端政治的格局之下，選票和民意不僅代表現實利益，而且還關係著政黨的存亡。空喊「黨魂」、主義、理念，而脫離民意，只會落得政治孤魂野鬼的下場。國民黨過去三年，就經歷了這樣的境遇。

洪秀柱的「一中同表」，在她2015年短暫充當藍營總統候選人時，經歷過民意的檢驗。不是説她的論述不夠美好，而是臺灣的主流民意顯然吃不消。

「換柱」不能完全歸責為國民黨保守勢力對她的怠慢與不屑，而是整體民意對她「跳躍」思想的反彈。如果她的支持度不掉到17%，誰能把她換掉。和她有著類似兩岸觀點的新黨，在2016大選的得票率，也不過3%。可見，「一中同表」在臺灣的整體票房。

國民黨的黨章和政綱清楚載明，該黨在兩岸論述的基本立場就是「九二共識、一中各表」。郭台銘如是説，韓國瑜也如是説，難道他們都是「失去黨的靈魂」？

還有，為什麼洪在擔任黨主席時，不把黨章和政綱對兩岸政策的論述，修改為「一中同表」呢？顯然，黨內的多數民意對此也是無法認同。不能把個人意志，淩駕到黨意之上。

而且，洪秀柱要投身到艱困選區，本來是要當震撼彈、穿雲箭，助韓國瑜一臂之力。結果又搞出個「一中同表」，韓敢接這個茬嗎？又要讓他如何表態？後一顆震撼彈的威力，完全抵消了前一顆的效果。

「一中同表」在臺灣20%左右的深藍同溫層中，確實有不錯的反響，但洪秀柱不能在這種「舒適圈」中自我陶醉。選舉政治要選票極大化，最後超過51趴的支持度，而非只顧死忠的基本盤。

在大陸的兩岸交流活動中，洪是目前最受歡迎的臺灣政治人物（因為她的話講到人的心坎裡）。她在檯面上説些政治正確的話情有可原，但不能總是描述這樣一番場景，仿佛只要有人登高一呼「一中同表」，就可萬眾歸一，統一指日可待，來博得喝彩，誤導對方。

無論出於「兩岸一家親」，或是「中華兒女情」，洪秀柱更應該對「自己人」講出實話，兩岸的思想、制度、民意的真實差異何在。只有承認差異，才能縮小距離。真正面對問題，才能解決難題。

否則，任憑自己的智慧和勇氣，自走炮的行為，洪主席跳入2020選局，不過成為對全局毫無益處，只會幫倒忙的「自殺炸彈客」。

熱門文章》



►柯文哲必修的政黨學分─早產的台灣民眾黨

►這一次，救國民黨的又是洪秀柱



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。