ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

洪秀柱是國民黨的「自殺炸彈客」？

雲論

▲洪秀柱受訪時強調，自己一路走來始終如一堅「一中同表」。（圖／記者李毓康攝）

●陳勝雄／資深媒體人

雖然曾經擔任過國民黨的黨主席，但洪主席依然是「一個人吃飽，全家吃飽；一個人睡覺，全家睡覺」的「個體戶」性格。

在遷戶籍準備參選臺南市立委選舉之後，洪秀柱日前接受廣播專訪時，被問及兩岸論述是否仍是「一中同表」，她表示一路走來始終如一，堅持的信念不會改，並痛批國民黨人云亦云，人家講什麼就怕掉選票，失去黨的靈魂。

此舉讓正為了防止國民黨「分裂進行式」，焦頭爛額的黨主席吳敦義，趕快出來「滅火」切割。在這週三的中常會上，吳雖未點名洪，但痛批主張「一中同表」的黨員，「連基本黨員立場和資格都不符」。

的確，洪秀柱「自殺炸彈客式」的自我正義、道德和理念感，時常殺敵500，自傷過千。

在臺灣藍綠極端政治的格局之下，選票和民意不僅代表現實利益，而且還關係著政黨的存亡。空喊「黨魂」、主義、理念，而脫離民意，只會落得政治孤魂野鬼的下場。國民黨過去三年，就經歷了這樣的境遇。

洪秀柱的「一中同表」，在她2015年短暫充當藍營總統候選人時，經歷過民意的檢驗。不是説她的論述不夠美好，而是臺灣的主流民意顯然吃不消。

「換柱」不能完全歸責為國民黨保守勢力對她的怠慢與不屑，而是整體民意對她「跳躍」思想的反彈。如果她的支持度不掉到17%，誰能把她換掉。和她有著類似兩岸觀點的新黨，在2016大選的得票率，也不過3%。可見，「一中同表」在臺灣的整體票房。

國民黨的黨章和政綱清楚載明，該黨在兩岸論述的基本立場就是「九二共識、一中各表」。郭台銘如是説，韓國瑜也如是説，難道他們都是「失去黨的靈魂」？

還有，為什麼洪在擔任黨主席時，不把黨章和政綱對兩岸政策的論述，修改為「一中同表」呢？顯然，黨內的多數民意對此也是無法認同。不能把個人意志，淩駕到黨意之上。

而且，洪秀柱要投身到艱困選區，本來是要當震撼彈、穿雲箭，助韓國瑜一臂之力。結果又搞出個「一中同表」，韓敢接這個茬嗎？又要讓他如何表態？後一顆震撼彈的威力，完全抵消了前一顆的效果。

「一中同表」在臺灣20%左右的深藍同溫層中，確實有不錯的反響，但洪秀柱不能在這種「舒適圈」中自我陶醉。選舉政治要選票極大化，最後超過51趴的支持度，而非只顧死忠的基本盤。

在大陸的兩岸交流活動中，洪是目前最受歡迎的臺灣政治人物（因為她的話講到人的心坎裡）。她在檯面上説些政治正確的話情有可原，但不能總是描述這樣一番場景，仿佛只要有人登高一呼「一中同表」，就可萬眾歸一，統一指日可待，來博得喝彩，誤導對方。

無論出於「兩岸一家親」，或是「中華兒女情」，洪秀柱更應該對「自己人」講出實話，兩岸的思想、制度、民意的真實差異何在。只有承認差異，才能縮小距離。真正面對問題，才能解決難題。

否則，任憑自己的智慧和勇氣，自走炮的行為，洪主席跳入2020選局，不過成為對全局毫無益處，只會幫倒忙的「自殺炸彈客」。

熱門文章》

►柯文哲必修的政黨學分─早產的台灣民眾黨

►這一次，救國民黨的又是洪秀柱

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 陳勝雄 雲論陳勝雄 國民黨 洪秀柱 韓國瑜 郭台銘 台南 立委 2020
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
洪秀柱是國民黨的「自殺炸彈客」？
小小的香港為何影響全球金融市場甚鉅？
【分案罷凌】李佳玟／法官爭分案　關心的是自己還是人..
沈榮欽／華為事件讓中加關係反轉　會是台灣機會嗎？
股市新手看過來！免費工具抓出「潛力股」

推薦閱讀

股市新手看過來！免費工具抓出「潛力股」

洪秀柱是國民黨的「自殺炸彈客」？

宋兆文／雷達終結者　劍翔無人機

【香港抗爭運動】顏擇雅／北京收回一國兩制的可能性？

周慕姿／你是貓狗型戀人嗎？當迴避型遇上焦慮型的依戀..

鍾文榮／提高基本工資，台灣會不會出現「邊際勞工」？

小小的香港為何影響全球金融市場甚鉅？

側寫川普：美中關係若好轉，台灣會被賣掉嗎？

【分案罷凌】李佳玟／法官爭分案　關心的是自己還是人..

【看劇人生】大唐反恐《長安十二時辰》 閱歷史論君臣..

相關文章

14年前政治獻金破億！游淑慧爆：羅文嘉狠甩當時對手周錫瑋

14年前政治獻金破億！游淑慧爆：羅文嘉狠甩當時對手周錫瑋

高雄市長韓國瑜去年九合一大選的競選經費備受矚目，「政治獻金公開查閱平台」14日上線後，遭爆宣傳支出有7筆經費給了「旭創意」公司，且帳目數字也..

1小時前

小小的香港為何影響全球金融市場甚鉅？

小小的香港為何影響全球金融市場甚鉅？

「韓國瑜護衛隊無止境秀下限」　黃光芹：都是他自己造的業

「韓國瑜護衛隊無止境秀下限」　黃光芹：都是他自己造的業

親綠民調／韓國瑜支持度下滑　慘輸蔡英文16.2個百分點

親綠民調／韓國瑜支持度下滑　慘輸蔡英文16.2個百分點

快訊／將促成吳郭會！郝龍斌：希望郭台銘冷靜　別急著做決定

快訊／將促成吳郭會！郝龍斌：希望郭台銘冷靜　別急著做決定

讀者迴響

行動法庭

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

廢除公然侮辱罪「試法」失敗 博恩揭大學被告公然侮辱往事｜行動法庭 第26集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

股市新手看過來！免費工具抓出「..

股市新手看過來！免費工具抓出「..

洪秀柱是國民黨的「自殺炸彈客」..

雷達終結者　劍翔無人機

收回一國兩制的可能性？

你是貓狗型戀人嗎？當迴避型遇上..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面