小小的香港為何影響全球金融市場甚鉅？

▲作為國際金融中心的香港一旦局面失控，恐釀成全球金融風險。（圖／路透社）

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最近愈來愈多國際媒體、銀行分析員和財經評論員關注香港局勢對國際金融市場的影響，更有成功預測2008金融海嘯的基金經理Steve Eisman形容香港為潛在的黑天鵝。到底小小的香港可能造成什麼影響？我們歸納了以下四點：

一、貿易戰

特朗普昨夜在推特發文，指中國如果想達成貿易協議，首先要人道處理香港問題。此番言論，將中美的貿易談判進程與香港問題綑綁在一起，也引起了國際投資者的重視。

特朗普指：「中國數百萬就業職位正在流失至其他沒有被美國徵收關税的國家，數以千計的公司正離開中國。當然中國想達成協議，且讓他們首先人道地處理香港（問題）。」

「我十分了解中國國家主席習近平，他是個偉大的領袖，備受人民尊重。他在『艱難的生意』上是個好人。我完全沒有疑問，習主席希望很快和人道地解決香港的問題，他可以做得到。（進行）個人會面？」

此前，特朗普一直與香港近日的衝突保持距離，曾說過「相信中國與香港可以自己解決問題」。然而今次，卻首次將貿易協議和香港問題相提並論，變相令香港問題成為貿易戰的一環。

近日，有國際媒體及分析員表示，擔心作為國際金融中心的香港一旦局面失控，恐釀成全球金融風險。香港局勢恐會成為全球經濟「黑天鵝」牽動美國經濟利益。特朗普也許亦有相同憂慮，所以轉為高調評論事件。

二、上市集資

據《彭博》今日發表評論香港局勢的文章，最近股市氣氛轉淡，首次公開招股（IPO）的企業也大減。自6月初以來，本港IPO市場僅集資51.5億元，較去年同期大減74%。自6月以來，集資額超過10億元的IPO僅得1宗。而夏季上市的新股更逾一半跌破發行價。

今日《紐約郵報》亦引述消息人士指出，阿里巴巴受到近期香港大型反華示威事件影響，正考慮推遲來港作第二上市。報導引述兩名消息人士指出，阿里巴巴在上周時仍正為在香港9月掛牌而努力，然而近期機場發生示威以致機場運作受到影響，以及中國軍隊在邊境集結，促使公司重新考慮相關計劃。

▲小小的香港可能造成什麼影響？（圖／翻攝自Business Digest，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

三、環球客運及貨運

最近引起國際媒體高度關注香港的，是香港國際機場癱瘓事件。多家國際媒體強調，這種情況在世界第八大繁忙機場和最大的航空貨運中心似乎是不可想像的。在2018年，有超過500萬噸的貨物通過香港機場。在這件事之前，機場基本上沒有受到過影響。

香港機場因星期一午後半癱瘓狀態而重新編配星期二之航班。根據航班信息統計，自星期二06:00至23:59（22:00 GMT至15:59 GMT），香港機場共取消310趟進出港客運航班，佔當天預定航班33%，另有五個進出港貨運航班取消。

香港國際機場連接全球約220個航點，其中大部份是亞太地區，最多是飛往中國的航班，主要是北京和上海。除此之外，它是國際重要樞紐，有1/7旅客是來自歐美地區。

四、經濟及股市

星展銀行估計，本年經濟今年將面對零增長。其中較受打擊的，是旅遊、零售及地產行業。

今日日本外務省就前往香港發布「1級危險提醒」，呼籲國民注意安全。這是自1997年香港回歸中國以來的首次。此前，新加坡、澳洲和美國等國家也提升了香港的旅遊警示，部分更提升至「高度警戒」，至今共有20多個國家對香港發出旅遊警示及忠告。

旅客減少，大大打擊香港的旅遊及零售行業。根據《彭博》數據，據估計，6月外國遊客到商店的人數下跌了3成至5成。Prada、Ralph Lauren及Levi Strauss 等品牌稱，香港社會的不穩定令銷售下跌。而且，瑞士6月出口到香港的手錶下跌了27%，瑞士名錶集團歷峰（Richemont） 今年3至6月財年首季度收入出乎預期下跌，業績表明原因之一是受香港持續的示威活動打擊。

地產行業同樣受到影響，美銀預計，樓價將會從6月中高位下跌一成。自7月初以來，地產股指數下跌17%。香港最大市值地產股新地(00016)自7月中以來，股價下跌20%。啟德剛拍賣的商業地地價亦跌至兩年最低。

在香港的恒指成分股中，有8隻是本地地產股，地產股的下跌直接影響股市表現。自7月2日以來，恒生指數下跌了12%，股市蒸發了6220億美元市值。

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