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邵宗海／柯郭王結盟是否已「形同破局」？

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▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。 

要下一個結論說「柯文哲、郭台銘、與王金平的三方結盟」，在8月16日已經可以宣佈破局，實在很具冒險，而且尚有風險，因為18日三人會在桃園市體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會」中見面，至今還沒進行，甚至連結論都沒出來，論述怎能如此武斷的表達？

更何況，一直在主導「三方結盟」的台北市長柯文哲，曾告知媒體說：「永遠不要猜測柯文哲的行為」，連他是最關鍵的人物都沒吐露「破局」二字，加上郭台銘與王金平二人也沒說過他們可能會缺席18日的會晤，外人怎麼能對這樣的一次歷史性會晤就可斷定彼此「情緣已盡」？

因此作者只能用「形同破局」一詞來形容目前事件的發展，也同時舉証了幾件重要的談話內容，來印證「三方結盟」的結果，恐怕屆時狀況不是外界本來期待的結論。

第一，會不會郭台銘的思考方式一直是「直軌前進，沒有轉彎」，而他所挑選的職務又只有「總統候選人」一個選擇？進而導致了其他本來有意在一番後推敲後，考慮是否可以結盟的柯王二人，最終發現自己原來只是配角的襯托，而且過程極可能不是大家經過密集討論後所達成「由誰來領銜出征」的方式。因此，是否大家都不再熱情，但鑑這次雖於不能結盟，但今後仍可能政治上的盟友，所以很可能就把這次事件暫時冷卻下來

第二，是柯文哲的態度先是猶疑不決，後是話說得太直，在「三方結盟」受到衝擊之後，當是更加不穩。柯文哲確有多次表達很在意台北市長能否將「做好做滿」的政治承諾最後兌現，也多次受訪時公開表露「落跑市長」是他的心魔。這樣的心態的確凸顯了與他先組黨、後再推動「三方結盟」之間，有了強涉的矛盾。甚至他與郭台銘已透露讓後者先領銜出征，雙方並有一點共識：那就是郭若當選，只做一任，柯文哲再直攻2024。這樣柯文哲也可為了2024年他可能的執政，現在先作人才訓練的準備。

但柯文哲卻三人見面前夕，接受了Pop Radio《POP撞新聞》的專訪，並透露出他已拒絕郭台銘提出「郭柯配」、副總統兼行政院長的建議。而且到了16日上午接受媒體採訪時再指出：政治是理念結合，大家有共同的想法，他不喜歡政治變分贓政治，這不是大家期待的台灣新政治。看起來，他之前是態度猶疑，現在則是直話直說，沒有一點「心存寬厚」的要把郭台銘與他之間的密室談話內客，稍帶保留。如果再說「三方結盟」的臍帶不會斷，委確令人難信。

第三，另一個癥結點是在王金平，他一直在積極爭取代表聯盟角逐總統，那麼在郭、王都堅持參選總統的情況下，三角結盟如要成局，勢必有一人要妥協。假使要王金平自行引退，但想幫任找一個下台階的藉口都很難。因此，若想要「三方結盟」能自然冷卻、或自然瓦解，可能是圓融的王院長，在不得罪任何一方的情況下最理想的結局。

其實，很多跡像在此之前，已見「三方結盟」有冷卻傾向，像8月14日柯郭王三方的「幕僚會」，竟然完全沒有觸及選舉或郭柯王合作議題，只討論18日的三人晤面活動時程，將怎麼來配合。而且這樣重要會議，也談不到半個小時，結論又是非常簡單而且空洞：「三個人有空會去，但活動結束後各有行程，所以各跑各的行程」。當然，18日會晤的場合因是一場莊嚴的宗教活動，活動現場不可能尚有其他舉止，所以即使活動的最重要焦點，三人都在現場參加，但那種「同場同框」已不具任何政治意義。再說白一點的話，這樣的會前會，內容貧乏不說，對三人晤面的那麼重大之事作如此冷淡處理，可說已見「合體、合作」的不樂觀期待。

事實上，郭台銘指定的發言人，也是永齡基金會執行長劉宥彤曾經直言：14日的「幕僚會談」，不會談彼此合作或誰代表參選，因為要進入「談合作」的階段還差太遠了。她也說：郭台銘到目前為止沒有參選的規畫，「只要為中華民國好，為民眾謀福祉，郭台銘都很願意去做」。而且，劉宥彤還特別提醒：「三位合體見面」，應會先對國家情勢交換意見，不會和選舉完全相關，因為現在談選舉還太早。

劉宥彤說：「現在談選舉還太早」，很有爭議的空間。是不是太早？當國民兩黨都已分別產生候選人之後，這個答案真的已不需再去爭辯。但比較注意的，是劉宥彤另一段談話，她說：郭台銘將不會再就「選舉話題」發表看法，當然也包括18日三人會晤場合在內，這是不是已先行暗示，「三方結盟」已「形同破局」？

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