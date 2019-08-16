解構柯文哲兩大招數：負能量動員及投機主義

●全面真軍／一群從2008年至今，就默默地出現在許多抗議場合的社會專業人士。歷經多次與政府的對抗後，不同專業的團隊成員決定將一些對公眾事務的想法妥善保存，期許能夠時時自我反省。

14日柯文哲接受《鏡週刊》專訪，從記者的文字中可以看得出對於這次專訪感到滿滿無奈，柯文哲在專訪中透露出只有對蔡英文的恨、對台灣與中國關係的空洞、對於理念的欠缺。其實從柯文哲的從政歷程來看，對於選舉他的兩大招數就是「負能量動員」跟「投機主義」。

包裝後的負能量動員

2014年柯文哲在許多綠營幕僚的塗脂抹粉下，以「We Care」、「改變成真」為口號，並包裝成親切直白的路人阿北形象登場。2018時則以「改變成真，持續發生」的形象作為主軸。

柯文哲總是說蔡英文只會「撿到槍」、「利用恐懼」、用「芒果乾」催票。但回顧柯文哲的選舉歷程，2013年柯文哲因為MG149案、愛滋器官移植案而對國民黨深惡痛絕，投身政壇。於選舉中柯文哲從不吝點出連勝文「背景、富有」的特徵，讓選民進而選擇。在2018年的連任之路，柯文哲也持續的大喊「民進黨不禮讓我，難道禮讓丁守中？」在兩次的市長選舉中，柯文哲持續操作的是泛反國民黨選民對國民黨的不滿、對國民黨回歸的恐懼。

時至今日，柯文哲組了一個沒有中心思想的台灣民眾黨，無論是柯文哲受訪內容或者是陳佩琪醫師的發文，都能看出柯文哲的重點就是「我恨蔡英文─我恨蔡英文2018沒有挺我，我沒辦法接受」。台民黨不是一個以未來性、理念性為方向的政黨，更像是一個以「個人仇恨」牟取個人政治利益為方向的政黨。

▲柯蔡之間的愛恨情仇日趨複雜難解。（圖／記者林敬旻攝）



也因此柯文哲在8月14日提到如果郭台銘不出來，他會「不得已」地出來。柯文哲對於蔡英文個人的仇恨，讓他可以無視於自己曾許下「不參加政黨」的承諾；為了拉下蔡英文，他也願意當他口中那種很不好的「台北市長第二任就想選總統」的人。

但如今的柯文哲，身邊沒有了一流的化妝師，所以柯文哲的動作，都明顯流露出「負能量動員」的本質，而這會對他作為目標的關鍵族群造成重大影響，也帶來了最近的退讚風潮。

投機主義讓柯文哲不再被信任

無論在國內政壇或者是國際政壇，應該都對柯文哲的投機性格與搖擺不定有很深的感受。我們先摒除柯文哲與綠營複雜難解的恩怨情仇，來看看最近這幾個月發生的事情。柯文哲向來不掩飾他跟蔡衍明的好交情，蔡衍明是柯文哲主桌的座上賓，柯文哲的大陸小組也充斥著旺中體系的人，甚至柯文哲去雙城論壇時身邊的人也與旺中關係密切。就連柯文哲台灣民眾黨的中評委中，也有與旺中來往匪淺的人。

猶記沒幾個月前的國民黨初選期間，蔡衍明壓寶韓國瑜並砲打郭台銘，郭台銘氣急敗壞地抨擊蔡衍明挾其媒體集團「黑郭」，柯文哲當時曾經說過郭台銘舔盤子的動作「噁心」而引發風波。郭台銘與蔡衍明關係不佳是眾所皆知的事情，柯文哲當時的反應似為「好友」助攻，也不難理解。

但在兩黨初選結果底定後，柯文哲對於政治局勢有了新的展望，並尋求與郭台銘結盟的可能。尤其在民眾黨成立後，柯文哲費盡心思地希望郭台銘能夠給予關愛的眼神，期待郭台銘出來參選總統。就算不能掛民眾黨黨籍參選，也要為民眾黨帶來實際的資助跟新聞效益，成為大選中的「母雞」。而如果要與郭台銘合作，那麼柯文哲勢必要跟蔡衍明割席，如果跟蔡衍明持續關係良好，郭台銘是不可能妥協的。在勢如水火的兩位首富間，柯文哲只能選一個。

因此，我們來看看這幾天的新聞，8月13日柯文哲說：「旺中集團一開始支持他（柯文哲），但因為他不聽話，沒按照旺中集團董事長蔡衍明的話發言。中國代理人叫他說什麼他還是要注意台灣主體性。」隔日蔡衍明回應請柯文哲具體指明到底是什麼時間、說什麼話。8月15日柯文哲又回應表示：「他（蔡衍明）自己都記不清楚了，我也記不清楚了。」

▲台北市長柯文哲如今多了「台灣民眾黨」主席的頭銜。（圖／記者林敬旻攝）



這一段歷程中，柯文哲表達了幾個點：其一，旺中曾經支持柯文哲；其二，旺中是「中國代理人」；其三，蔡衍明曾經要求柯文哲照他的話發言；其四，柯文哲沒有受控制了，現在旺中已經不挺柯了。這一連串的話是說給誰聽的呢？碰巧郭、柯、王三人要在週日碰面，這些話是說給誰聽的已經非常清楚。

另一方面，蔡衍明被這樣的切割推離肯定不是滋味，讓我們來看看這幾天中時關於柯文哲報導、社論的標題：「柯文哲抹紅把戲，必遭人民唾棄」、「柯P討好金主，不惜賣友求榮」、「柯閃躲說不清，就等於扯謊」、「柯P弊案抓到了？李明賢擬上告監察院」、「路平落漆柯文哲慘被草包比下去」、「5年前挺柯文哲金美齡：我不會再理他」。兩天以來旺中連發十多篇文章痛罵、暗貶、明酸、唱衰柯文哲。其中最關鍵的一句話應該就是「柯P討好金主，不惜賣友求榮」。

柯文哲的投機性格已經到了極致，柯文哲沒有朋友，只有利益。目前對柯文哲而言最大的利益是對蔡英文的「復仇」並且延續自己的政治生命，在這個利益前提下郭台銘是比蔡衍明更好的人選，因而柯文哲選擇切割。

防止柯文哲將再次轉換立場騙取選票

柯文哲剛開始是以「墨綠」身分登場，但卻逐漸與旺中親近，對於中國說話也越來越溫柔、越來越聽話，甚至到了不敢批評的程度，猶勝國民黨一籌。因此網友多半以義大利國旗、檳榔作為比喻，形容柯文哲披著白色外衣，由綠轉紅的過程。而對柯文哲來說，他也逐漸發現自己對於中國的低姿態，沒有有效的讓他獲得偏藍選民的支持，反而讓他失去了在香港事件後憤怒的年輕人的支持。近期柯粉轉柯黑越來越多，主要都是因為柯文哲對主權態度的曖昧不明、對於中國態度的低姿態而起。

對柯文哲來說，切割與轉變立場都不是難事，並且益加熟練。他可以為了獲得旺中的媒體資源而親中，現在當然可以為了與郭台銘合作而切割蔡衍明，並且為了挽救自己的網路頹勢而修正自己的對中態度。就前者，我們已經看到柯文哲於專訪中對蔡衍明的背刺；而就後者，我們看到柯文哲近日開始勸北京「慎思香港示威，勿重演六四事件」、「不要亂搞」，而不再是「不要理他就好」、「沒實力大小聲會被笑」。

這是那正直善良、說九二共識是下跪投降的阿北終於回來了嗎？不，這只證明柯文哲隨著小波浪見風轉舵的投機政客性格一直都在而已。民進黨被騙、蔡衍明被騙，都是既成事實。至於將來，郭台銘會不會被騙事小，選民們應該把眼睛睜亮，小心不要再被騙，並且互相提醒，破他梗拆他招，別讓投機政客一再得逞，才是最重要的。

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